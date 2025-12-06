Fernando Vivas
Fernando Vivas

Enrique, estrellita en la frente, una crónica de Fernando Vivas sobre el candidato presidencia del Apra
Enrique, estrellita en la frente, una crónica de Fernando Vivas sobre el candidato presidencia del Apra

Enrique, estrellita en la frente, una crónica de Fernando Vivas sobre el candidato presidencia del Apra

No está en el candelero por sorpresa sino por constancia. No es un outsider, es un insider laborioso que lleva años bregando para dar el zarpazo en su partido. A Enrique Valderrama (39) se le presentó la estrella cuando el partido decidió que la elección de la fórmula presidencial fuera con el método de ‘un militante un voto’.

