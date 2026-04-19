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Resumen

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A una semana de haberse desarrollado las elecciones en Lima, el panorama es incierto y las irregularidades de la ONPE cada vez son más evidentes. En esa línea, El Comercio conversó con el abogado y exdiputado Enrique Ghersi Silva.

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Entrevista