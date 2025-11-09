Enrique Krauze: “El Perú actuó con inteligencia al romper relaciones con México”

—Frente a la ola criminal que hay en México, ¿estamos ante un colapso del Estado mexicano? ¿Diría que la autoridad civil ha sido reemplazada por el poder criminal?

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Todavía no, pero estamos ante una situación inédita provocada directamente por el régimen instaurado por AMLO. Estamos viviendo la dimisión del Estado. El gobierno ha renunciado a su deber más importante y fundamental: proteger a los ciudadanos. Cuando AMLO instauró su aberrante política llamada “abrazos, no balazos”, lo que hizo fue renunciar a ese principio esencial. Esa indulgencia y complacencia derivaron en complicidades con el crimen organizado. Algunas autoridades llegaron incluso a establecer vínculos directos y hasta de sociedad con los criminales. Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se intenta perseguir a los grandes capos, sobre todo por la presión de EE.UU. Pero ella mantiene una actitud ambigua, porque sigue ligada a las lealtades del gobierno anterior. Es una situación muy delicada.

—Usted escribió que la historia registrará el gobierno de López Obrador como un sexenio mortal. ¿Cómo calificaría el tiempo de la presidenta Sheinbaum?

Diría que es la continuación de esa mortalidad. Esa ambigüedad lleva a México al túnel de la muerte. Califiqué al gobierno de López Obrador como un gobierno mortal porque la mortandad se incrementó de manera clarísima a raíz de su política de los “abrazos, no balazos”. A eso se suma su gravísima responsabilidad por haber tolerado que personas cercanas a él entablaran relaciones directas con el crimen o cometieran actos delictivos, como el tráfico ilegal de hidrocarburos en proporciones nunca vistas en la historia de la corrupción mexicana. En el caso de Sheinbaum, tengo un pronóstico reservado. Por un lado, existe la intención de perseguir al crimen, pero por otro, persiste esa pleitesía al gobierno anterior. El crimen no es sexenal ni cesa por decreto. El daño causado es profundo.

—¿Esa actitud es ambigüedad o indiferencia?

Indiferencia no. Yo hablo de ambigüedad, de contradicción, incluso de parálisis. O eres o no eres. Esa ambigüedad está haciendo mucho daño y generando un sufrimiento cotidiano en las familias mexicanas.

—Le pido esta aclaración porque cuando asesinaron al alcalde Carlos Manzo, él había pedido ayuda al gobierno de Sheinbaum para enfrentar al crimen y terminaron asesinándolo. La presidenta luego terminó culpando a los gobiernos anteriores, menos a López Obrador. ¿Qué lectura hace de este hecho?

Esto refleja exactamente la misma ambigüedad. Dos días después del asesinato recibió a la viuda y dijo que era inadmisible, pero fueron lágrimas de cocodrilo. Hay una frialdad indignante frente al sufrimiento, heredada del gobierno anterior. López Obrador ni siquiera recibía a las madres buscadoras. Esa frialdad era desconcertante, y la actual presidenta la repite.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gobernó México entre el 2018 y el 2024. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

—¿Por qué cree que puede haber tanta indiferencia?

Porque la ideología enfría el alma. En Sheinbaum, su formación ideológica y dogmática parece haberle enfriado el corazón. Creen que, porque reparten dinero y gozan de popularidad, el pueblo los adora. Pero lo que exhiben es una miseria moral. Los rasgos que tiene la ideología es la ceguera y la soberbia, los culpables siempre son los demás, los gobiernos anteriores, los críticos de la derecha, la mala fe.

—Pero esa izquierda que se cree superior...

No quiero llamarla izquierda, Milagros. Es la deformación de la tradición socialista, que en realidad es indigna de ese nombre, proclama su superioridad moral, cuando en realidad es una exhibición cotidiana de la miseria moral.

—Muy bien. La ideología enfría el alma, pero también inventa narrativas. En los últimos días la presidenta mexicana ha decidido darle asilo a la exministra peruana Betssy Chávez, argumentando que en el Perú existe persecución política cuando no es verdad.

La profunda irresponsabilidad y falta de respeto que ha mostrado el Gobierno Mexicano al Perú es lamentable, profundamente lamentable. El Gobierno Mexicano se entromete en los asuntos del Perú, pero reclama soberanía cuando alguien opina sobre México. Ellos han decidido que Pedro Castillo es una víctima, un mártir, y no les importa la realidad. Lo que buscan es defender a sus compañeros de ruta: Rafael Correa, Evo Morales, Pedro Castillo. Y, contradictoriamente, Sheinbaum habla de Cuba, Venezuela y Nicaragua como regímenes afines al de México, mientras al mismo tiempo busca apoyo del sector privado y del tratado de libre comercio. Quieren estar con Dios y con el diablo. Pero más allá de la ideología, aquí hay mala fe. Saben muy bien que lo que dicen no es cierto y lo hacen por voluntad caprichosa de López Obrador. Es pura maldad política.

—¿Y quién nos defiende de esta maldad política?

A los peruanos los defiende su propio Estado. El Perú actuó con inteligencia al romper relaciones con México. Y tengo que agregar que en México defendemos al Perú quienes creemos en la libertad y en la verdad. Si hay dos países profundamente hermanos, son México y el Perú por eso lamento enormemente la actitud del Gobierno Mexicano hacia el Perú, pero no me sorprende. También mantiene una postura absurda, ridícula frente a España, exigiendo disculpas históricas. Todo esto es un delirio ideológico en el que chapotea el Gobierno Mexicano.

—¿Podríamos decir que el Gobierno Mexicano confunde simpatía política con principios?

No creo que exista simpatía política por Pedro Castillo. Lo que hay es un capricho irracional de López Obrador, cuya sombra sigue pesando sobre la presidenta. Él se consideraba el padre político de Castillo, lo abrazó públicamente. Yo lo llamé el Mesías tropical, y como todo redentor político, necesitaba apóstoles. Sheinbaum es una prolongación de ese liderazgo. Quiere afirmarse, pero sigue rindiendo pleitesía a su predecesor. Lo más grave fue haber avalado la reforma judicial que destruyó el Poder Judicial mexicano. Fue una elección aberrante que, con apenas el 8% del electorado, eligió jueces y magistrados siguiendo instrucciones. Considero esta destrucción institucional el hecho más devastador en la historia moderna de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO, dio asilo a Betssy Chávez y defendió el golpe de Pedro Castillo. (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez / Sáshenka Gutiérrez

—Además de esa destrucción institucional, su país vive una ola de asesinatos de alcaldes, jueces y policías. ¿Qué está ocurriendo?

Estamos ante una devastación humana y moral. Desde el 2018, México ha sufrido una erosión económica, ecológica e institucional. Son los años más difíciles que ha vivido nuestra historia contemporánea.

—¿Cree que se ha normalizado el terror?

Algunos seguimos escribiendo y denunciando, pero existe una sensación de indefensión, no de resignación. México siempre ha sido violento, pero antes teníamos un Estado fuerte. López Obrador acabó con ese experimento. Hoy la gente está asustada, triste y sin saber cuál es la salida. Hay miedo, pero no resignación.

—¿Existe salida para recuperar la autoridad moral y política?

Siempre hay salida, pero no creo que Claudia Sheinbaum rompa con el pasado. Para recuperar autoridad moral tendría que llevar a juicio a los responsables del gobierno anterior. Ella es popular porque reparte dinero, pero ese dinero se ha entregado a costa de la destrucción de las instituciones de salud, educación y cultura. Aun así, siempre hay salida, hasta Venezuela tendrá salida. No hay mal que dure cien años. Hasta Cuba algún día la tendrá.

—¿Ve alguna esperanza concreta en México?

Sí. Creo que hacia el 2027 o el 2030 podrían surgir nuevos liderazgos. El desempeño del gobierno actual es tan errático y tan contradictorio que inevitablemente generará una reacción cívica. Pero no tengo duda: estamos atravesando los años más difíciles de nuestra historia moderna.

Pedro Castillo y AMLO. (Foto: Presidencia)

“Se ha pervertido la figura del asilo político”

—Muchos informes aseguran que en México los cárteles deciden quién puede ser candidato o jefe policial. ¿Vivimos ya una narcosoberanía paralela?

Parcialmente sí. En algunas zonas del territorio los cárteles hace tiempo ejercen soberanía. EE.UU. no puede tolerar que su vecino del sur se convierta plenamente en un narcoestado, hoy México es un país con dos mapas superpuestos: el del Estado formal y el del crimen organizado.

—En el Perú también vivimos una situación muy grave. La minería ilegal y el narcotráfico tienen poder político. Además una izquierda populista reinventa narrativas con el respaldo de gobiernos como el de México.

Tengo fe en que el Perú, como Ecuador o Bolivia, consolide una democracia. El Cono Sur muestra que el péndulo empieza a oscilar: Brasil, Chile y Argentina mantienen sistemas democráticos. El Perú, sin embargo, es un enigma. Treinta candidatos presidenciales es una anarquía que propicia el crimen. Pero su lucha, aunque difícil, es menos compleja que la mexicana, donde el poder criminal está arraigado. Su desafío es la gobernabilidad.

—Desde el 2016 el Perú ha tenido siete presidentes, tres encarcelados y uno que se suicidó.

Sí, pero ustedes aún conservan prensa libre, Poder Judicial y Congreso. Hay que encarar las elecciones con racionalidad porque el militarismo ya no es salida. No creo que el Perú se precipite otra vez hacia una izquierda enloquecida; como quiera ya tuvo a Pedro Castillo y el entorno regional no lo permitirá.

Betssy Chávez permanece en la embajada de México mientras el gobierno peruano ha 'congelado' el otorgamiento de un salvoconducto para que viaje a México como asilada. / ALESSANDRO CURRARINO

—¿La izquierda peruana no tiene oportunidad en las próximas elecciones?

Si la izquierda vuelve al poder, el Perú entrará en el ciclo de México, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Sería penoso. Los pueblos, lamentablemente, no aprenden en cabeza ajena. Aun así, confío en que esta vez los peruanos elijan con madurez. Lamentablemente, ya no está con nosotros la inmensa figura de Mario Vargas Llosa para hablarle a los peruanos. Lo extraño siempre, no hay día en que no piense en mi amigo; pero, bueno, quienes quedamos levantaremos la voz.

—¿Cómo ha reaccionado la oposición mexicana ante el asilo concedido a Betssy Chávez?

Con rechazo general. La prensa democrática ha considerado este acto absurdo e incongruente. Se ha pervertido la figura del asilo político, usada ahora para proteger aliados ideológicos. El Perú ha hecho bien en reaccionar con firmeza. No sé si era necesario declarar persona non grata a Sheinbaum; me parece inelegante, aunque comprensible. No se responde una inelegancia con otra.

—¿El Gobierno Peruano debería otorgar salvoconducto a Betssy Chávez?

Debe actuar estrictamente conforme a la ley peruana y a la Convención de Caracas que prohíbe el asilo a personas procesadas. Si esa es la norma, debe aplicarse sin excepción.