Pese a que solo tiene 1% de cara a los próximos comicios de octubre, Enrique Ocrospoma, de Perú Nación, afirma que posee algo que sus principales adversarios de cara a la alcaldía de Lima no tienen: experiencia municipal.

Durante su labor como burgomaestre de Jesús María, sin embargo, el ex pepecista también ha recopilado acusaciones, las mismas que desmiente en entrevista con El Comercio.

—¿Puede negar que la alcaldía de Lima no figura como su aspiración desde hace mucho?

No, claro que no. En este ámbito municipal aspiramos a un poquito más. Jesús María tuvo una bonita experiencia en mi etapa profesional y vecinal. Lima es otro reto.

—El Comercio-Ipsos lo ubica con 1% de las preferencias. ¿Cómo replanteará su ubicación?

Estoy muy contento con ese 1% inicial porque estamos dentro de la figura de la campaña. Ya cuando las candidaturas estén totalmente inscritas va a ser mucho más fácil el trabajo.

—¿Al punto de sumar más de 20% en el transcurso de estos meses?

Yo creo que sí porque esta campaña es sui generis. El que logre la alcaldía municipal no pasará del 30%. Hay tantos candidatos que se atomiza el voto.

—Reggiardo ha ganado notoriedad por su discurso de lucha contra la inseguridad ciudadana, mientras que Cornejo amasa una imagen de proyectista. ¿Qué lo diferencia a usted?

Mi diferencia con el señor Reggiardo es que él es un ex congresista que tuvo una oportunidad, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y no presentó ni un solo proyecto de ley para mejorar eso. No tiene experiencia municipal. Lima no solamente es, con todo respeto, mostrar los crímenes en la ciudad. En el caso del señor Cornejo, él es uno de los responsables del caos vehicular que tenemos. Como titular del MTC, no me meto al plano de Odebrecht, dejó pasar el tema del transporte interprovincial que entra al centro de la ciudad. Tampoco solucionó los problemas entre Lima y Callao, tenía prerrogativa y competencia.

—Usted menciona su experiencia municipal pero no ha estado exento de controversias. La fiscalía consideró una acusación por peculado doloso por simulación de contratos a partir de remodelación de veredas en el distrito.

Eso fue una maldad de un sujeto que estuvo en un hecho aislado, en un delito, tanto es así que al final el caso fue archivado. A mí me retiraron la acusación y a los funcionarios que imputaron por supuestos servicios que no se hicieron por, creo, un monto de 10 mil soles. Al final quedó en nada, archivado. El único que quedó imputado es este señor, que quedó condenado. A todas esas personas que quisieron jugar con la honra de uno, porque lo que puede dejarle a una familia es nuestro nombre, hemos demandado por daños y perjuicios.

—Esta es la clase de incidentes que le hacen perder a uno una elección.

Aquí no hay sospechas ni dudas, todo está archivado, confirmado. A mí no solo me han denunciado por cosas irreales. Me han denunciado por la construcción de una compañía de bomberos. La compañía de bomberos le salva vidas a la gente.

—Cuando inició su gestión, el señor Carlos Bringas dijo que en el municipio de Jesús María figuraba una deuda de casi 10 millones de soles.

Por esa situación y por esa falsedad, sin pruebas, sin nada y solo para salir en los medios a manchar, también tiene su demanda por daños y perjuicios. ¿Por qué ha mentido? Esa situación generó una investigación, un fiscal investigó. ¿Qué determinó? Que no había nada.

—¿Con esto no parte en desventaja?

En absoluto, se parte con un background. Si no te han denunciado es porque has tenido amigos para arreglar las cosas o porque no has hecho nada. No hay ningún alcalde que trabaje que no tenga ninguna denuncia.

—Durante sus dos períodos se criticó el aumento de los montos de impuestos por predios y arbitrios. ¿Se puede esperar de usted una medida así en la MML?

Eso no es tan correcto porque al final si ves cuánto se está cobrando actualmente es mucho más de lo que se cobraba antes. Nosotros hacíamos una valorización económica de acuerdo al arancel del Ministerio de Vivienda y lo que es de arbitrios sobre la efectividad del servicio. La gente sabía cuántos serenos había. Nosotros les dábamos hasta rancho a los serenos...

—Eso se contrasta con lo que sostuvo el señor Bringas. Él afirmó que encontró a los perros del Serenazgo enfermos; usted dice que hasta rancho le daban a los serenos...

Por todo eso está demandado por daños y perjuicios. Cuando yo ingresé en el 2007 a Jesús María sí encontré perros desnutridos. Mira Jesús María ahora y mírala antes. Es una gran comparación. Yo transforme Jesús María en una Smart City. Esa actividad y ese dinamismo lo voy a llevar a Lima Metropolitana.

—Usted ha estado inscrito en el PPC y en Solidaridad Nacional. ¿Por qué se aleja del PPC y elige Perú Nación?

Yo pertenecí al PPC por 20 años. Respeto y aprecio mucho al PPC como institución, pero creo que ha tenido defectos en cómo darle oportunidad a la gente. Para mí es una buena oportunidad tomar esta invitación de Perú Nación para no solo para una elección, sino para lograr cambios con objetivos.

—Tras estos comicios usted va a continuar en Perú Nación, entonces.

Nosotros tenemos en el partido un candidato natural, Pancho Diez Canseco. Pero igual, siendo un partido democrático estamos en apertura de tener otros candidatos.

—¿Qué opinión le merece la actual gestión municipal de Lima?

Hay cosas importantes que no ha tomado Castañeda y por las cuales tiene problemas ahora. La vida dinámica y social de Lima era distinta durante su elección. No había esta fuerza en redes sociales, la sociedad no imponía la agenda. El otro problema es que no tiene un plan.

-Uno de los principales problemas en Lima es el de la inseguridad ciudadana. ¿Qué programas viables ofrece al respecto?

Nuestro plan de gobierno señala varios ejes de trabajo para que Lima sea una ciudad segura, moderna y humana. A esos ejes de trabajo le agregamos tecnología e identidad, por eso vamos a hacer una Marca Lima y un Pacto por la ciudad de Lima.

—¿Qué consideraría en el pacto?

En el pacto tenemos que reunir a todos los componentes de la sociedad civil, medios de comunicación, funcionarios públicos, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Municipalidad de Lima para lograr hacer una gobernabilidad en Lima. Yo, como alcalde, para hacer la reforma de transportes necesito al MEF de mi lado. No lo puedo hacer si el presidente no me apoya cuando de repente hay una huelga.

—¿Qué podría garantizar que este pacto sí funcione? Las instituciones pueden comprometerse pero a las semanas desentenderse.

Bueno, será problema de los que no quieran cumplir. Nosotros tenemos nuestro propio rol y nuestra propia hoja de ruta. Y a esa meta la idea es ir sumándole esfuerzos. Yo creo que todos, sean ricos, pobres, de cualquier condición social o económica estamos de acuerdo con identificar los problemas de Lima. Podemos ponernos de acuerdo en ese aspecto, no creo que sea difícil hacerlo.

—¿Cómo usará la tecnología en materia de seguridad ciudadana?

Un observatorio de seguridad ciudadana. Eso permitiría saber la data de los hechos, delincuencia en determinados lugares. Yo hice un observatorio en convenio con varios distritos. ¿Qué tiene esto? Registro único de serenos, una data semafórica, que dice zonas seguras y zonas inseguras, planificación, proyectos de administración de radios, equipos, logística. En Lima Metropolitana debe haber un único número de teléfono, tipo 911. Lo podemos sumar al vecino vigilante. Si a esto le agregas un buen plan de prevención, que toda la gente sepa usar esta tecnología, vamos a reducir la inseguridad.

—¿Lima dispone de presupuesto para llevar a cabo estos planes?

Estos proyectos son metropolitanos y no distritales. Lima tiene competencia en Serenazgo metropolitano. Al tener competencia aprobamos esta norma digital de una Smart City y la aprobamos, con los alcaldes distritales, para hacer del monitoreo un ISO, un estándar de qué distrito es seguro o no. Si no es seguro, vemos qué se hace para hacerlo seguro. Qué te falta, cuántos serenos, planificación en cámaras, prevención social. Es penoso ver que solo algunos distritos tienen tecnología.

—El alcalde Bringas dijo que usted dejó únicamente 35 de 95 cámaras funcionando. ¿Podemos esperar que su sistema funcione si tomamos en consideración eso?

Eso fue falso. Tan falso que el señor Bringas ahorita tiene una demanda por falsear esa información. Es muy fácil levantar un capó y decir el carro está malogrado. Nosotros, en 2014, dejamos flota nueva, motocicletas nuevas y autos nuevos. Dejamos entre 96 o 97 cámaras nuevas.

—¿Está dispuesto a continuar con la reforma del transporte?

A Susana Villarán se le pueden criticar muchas cosas, pero una de las cosas que se pueden resaltar es la reforma de transporte. Hay que hacer ajustes sobre proyecciones que no se cumplieron y metas que no se ejecutaron.

—¿Y para eso qué ofrece?

Propongo sistemas de transporte masivos. Cambiar, por ejemplo, los buses de 130 pasajeros del Metropolitano a buses vía articulados de 300 a 280 pasajeros. Propongo, además, que tengamos teleféricos, agrego a esta propuesta de masividad el transporte multimodal donde se unirían los teleféricos para lugares como San Juan de Lurigancho con Naranjal. Aprovecharía la avenida Universitaria, que está abandonada. Ver rutas cortas en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este para después interconectarlas. Luego usar el Smart City.

—¿Qué hay de otros sistemas de transporte, como los taxis?

Al taxi hay que darle un aplicativo gratuito. Los del Setame podrían usarlo y ser monitoreados y observar y comunicarse con un sistema de seguridad. El taxi, con esa información, puede tener información sobre rutas. Ya no necesitas un taxímetro porque efectivamente ya está en el aplicativo. Hay que darles beneficios de atención gratuita médica en el Hospital de la Solidaridad.

—Eso no impedirá que se siga haciendo uso de taxis a través de otros aplicativos. O que aún se usen los de la calle.

El tema del transporte general es un asunto de orden. Si tú comienzas a analizar los proyectos del Plan 2035, si te pones a ver eso hay falta de decisión. Hay gente con mucho currículum pero les falta pantalones. Hay que tener pantalones para reformar. Por eso te decía, a mí me interesa unirme, aliarme en un pacto de gobernabilidad de Lima y casarme con el presidente de la República, con el ministro de Transportes, así se tiene que trabajar, de la mano del Ejecutivo. Teniendo el plan, la ruta, sabiendo que la comunidad te va a apoyar, creo que esa reforma se puede hacer.

—¿Podrá lograr esto en cuatro años?

No, pero sí una política inicial. Es la crítica que hago a los seis ex congresistas que quieren ser alcaldes en este momento, no estamos para gente sin experiencia.

