Enrique Valderrama: ¿Cómo queda el Partido Aprista tras su elección? ¿Quiénes rodean al candidato presidencial?

Velásquez Quesquén, en un pronunciamiento en su cuenta de Facebook, agradeció a los “compañeros” que respaldaron su precandidatura y afirmó que, si bien su derrota es “por un estrecho margen”, respeta y acepta la decisión del partido de la estrella “con sentido de unidad”.

Y sin mencionar directamente a Valderrama, el también expresidente del Congreso consideró que el bachiller en Derecho “debe contar con plena libertad para diseñar su estrategia y conducir su campaña, sin interferencias, ni obstáculos, en beneficio del partido”.

“A nosotros nos corresponde volver a la base partidaria y, desde allí, continuar trabajando por la reconstrucción, fortalecimiento y unidad de nuestra organización”, finalizó.

En breve comunicación con El Comercio, Carla García Buscaglia, quien ha sido elegida para encabezar la lista aprista al Senado nacional, indicó que mantendrá silencio por unos días y que “es el momento del candidato del partido”.

La fórmula de Javier Velásquez Quesquén y Carla García quedó en segundo lugar en las elecciones primarias del APRA. Valderrama los superó por 184 votos. (Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Este Diario intentó comunicarse con el ex jefe del Gabinete Ministerial y excongresista Jorge Del Castillo, quien quedó en el tercer lugar de las elecciones primarias del APRA. Sin embargo, no respondió a nuestras llamadas ni mensajes. El último domingo, tras sufragar en el colegio María Reina, en San Isidro, negó que exista una división en la Casa del Pueblo ante las 14 precandidaturas que se presentaron.

“Los contendores son rivales eventuales, nada más, somos hermanos y compañeros de toda la vida [...] Nos hemos comprometido a quien gane la elección, todos lo vamos a apoyar. El partido unido tiene una alta posibilidad de estar en la segunda vuelta”, dijo entonces.

Por medio de un mensaje de voz a las bases de su partido, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hernán Garrido Lecca- quien ocupó el cuarto lugar en las internas- felicitó a “Kike Valderrama por haber sido elegido candidato del partido del pueblo con miras a las elecciones de 2026”.

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

En la grabación, a la que accedió El Comercio, Garrido Lecca exhortó a “trabajar en unidad” y a prepararse también para las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año.

Una campaña interna polarizada

Fuentes de la Casa del Pueblo indicaron a este Diario que la campaña interna “fue polarizada” y que hubo puyazos desde el sector de Velásquez Quesquén hacía Valderrama.

Por ejemplo, a fines de octubre, el abogado penalista Humberto Abanto, asesor del ex primer ministro en las elecciones primarias apristas, dijo que “el primer empleo” del joven postulante “no debe ser el de presidente de la República”.

En Bethel Radio, Abanto sostuvo que el hoy candidato presidencial aprista “antes debería hacer una carrera” y sacar su título de abogado.

El letrado, en el cierre de la campaña de Velásquez Quesquén, señaló que el APRA “necesita una fórmula que nos lleve a la victoria y no una que nos lleve a la desaparición”, en referencia a las otras opciones, entre ellas la de Valderrama. “Ese es el sentido profundo que nos toca [decidir], la vida del partido o la muerte del partido”, remarcó.

También refirió que tenía la impresión de que un sector de la dirigencia, entre ellos el secretario de Organización del APRA, Enrique Melgar Moscoso, estaban tratando de favorecer el hoy candidato presidencial aprista, porque hubo “una deformación del número de mesas” y en la distribución y ubicación de estas.

En comunicación con El Comercio, Abanto afirmó que esas frases fueron “al calor de la competencia” y que lo que toca es que Valderrama y su fórmula conduzcan de manera “exclusiva” la campaña.

Agregó que Velásquez Quesquén tuvo poco tiempo de campaña, que fueron 45 días tras su retorno al padrón, tras haber sido retirado por el personero legal, Luis Pimentel, otro de los que apoyan a Valderrama.

El letrado sostuvo que Enrique Valderrama y Carla García deberán tomar una decisión y que “no hay forma que un partido sea exitoso si no va unido”, pero para ello se requiere “lealtad, sinceridad y fraternidad”.

Al ser consultado sobre, si a su juicio, el candidato ganador de las internas apristas reúne esos requisitos, Abanto respondió “ya estamos en otra fase en la que no corresponde mirar atrás, sino adelante”.

Otras fuentes del Partido Aprista indicaron que Valderrama no entró en un intercambio de críticas con otros postulantes y que el gran reto que tiene a corto plazo es convocar a un diálogo al interior de la Casa del Pueblo. “Ahí se verá si tiene la muñeca política y los reflejos. El primer reto en estas dos semanas siguientes es lograr el respaldo de los grupos que no lo van apoyado”, complementaron.

Las mismas fuentes contaron que en los comandos de campaña de Velásquez Quesquén y de Del Castillo están procesando la derrota.

Añadieron que la estrategia de la fórmula popular y provinciana falló por no consolidar alianzas con los bloques regionales.

“Hubo mucho veto a grupos, si Velásquez Quesquén concretaba alianzas con dos bloques regionales ganaba, les faltó ser menos selectivos”, finalizaron.

El círculo de confianza

Otras fuentes cercanas a la cúpula del Partido Aprista señalaron que el círculo de confianza de Valderrama está constituido por el secretario de Organización, Enrique Melgar Moscoso, a quien consideran “el cerebro organizativo” de la victoria ajustada del hoy candidato presidencial, porque movió a las bases a su favor.

Melgar Moscoso fue llevado a juicio oral, junto al exministro del Interior Agustín Mantilla, por presuntamente ser integrante del Comando Rodrigo Franco en el primer gobierno de Alan García (1985-1990). El dirigente aprista, elegido para postular al Parlamento Andino, ha negado haber integrado este grupo paramilitar.

El personero legal del APRA, José Pimentel, también es parte de las voces a las que escucha el postulante de 39 años.

Pimentel, que ha ocupado el quinto puesto en la elección para el Senado nacional, retiró del padrón a 11 mil militantes apristas, entre ellos a Velásquez Quesquén y que luego retornaron tras una decisión del JNE.

Las mismas fuentes informaron que el exdiputado y abogado Moisés Tambini, la abogada y especialista en análisis de las contrataciones estatales Mónica Yaya, y el historiador Germán Peralta también forman parte del círculo de confianza de Valderrama, además de María Valdivia Acuña y Lucio Vásquez Sánchez, quienes integran su fórmula presidencial.

Valderrama, según fuentes de El Comercio, no solo recibió formación política del expresidente Alan García, sino del ex primer ministro Armando Villanueva del Campo. (Foto: Facebook)

Pedro Panta, presidente del tribunal electoral nacional del APRA, también forma parte del grupo más cercano al bachiller en Derecho.

Las mismas fuentes consideraron que Valderrama, ahora que fue elegido candidato presidencial del Partido Aprista, debe ampliar su círculo de confianza y equipo y llamar a los exministros del segundo gobierno de Alan García.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo afirmó que la “victoria ajustada” de Valderrama sobre la lista de Velásquez Quesquén y Carla García muestra que la población aprista buscaba “una renovación”.

“Valderrama y García llegaron a la final, al interior del APRA buscan renovación y conducción, han buscado a un candidato joven y muy cerca estuvo una lista integrada por otra candidata joven”, expresó.

En comunicación con El Comercio, dijo que no cree que si Velásquez, Del Castillo y Garrido Lecca se unían hubieran podido ganar.

“Así se hubieran juntado estos ex grandes dirigentes, la votación habría sido casi la misma, el mensaje de esta elección es que, por más que hayan sido primeros ministros, dirigentes de mucha notoriedad, el pueblo aprista no les ha dado su preferencia. Han buscado una nueva alternativa. Este resultado es un golpe duro para Velásquez Quesquén y Del Castillo, militantes con amplia trayectoria”, remarcó.

Castillo sostuvo que se debe tener en cuenta que “hay un alanismo que sigue vivo” en el Partido Aprista, al referirse que Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García, fue elegida para encabezar la lista al Senado nacional.

“El futuro del APRA pasa porque estas dos corrientes importantes, la de la renovación y el alanismo puedan realizar un trabajo coordinado. Si Carla García y Valderrama no coordinan, no se unen, lo que van a hacer es condenar al APRA a una muerte segura. La supervivencia pasa porque ambias corrientes estén unidas”, acotó.