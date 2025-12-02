Sebastian Ortiz Martínez
Enrique Valderrama: ¿Cómo queda el Partido Aprista tras su elección? ¿Quiénes rodean al candidato presidencial?
La ajustada victoria de Enrique Valderrama en las elecciones internas del Partido Aprista y su nominación como candidato presidencial ha sido un duro golpe para un sector al interior de la Casa del Pueblo, en especial para el que representa el ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén y la comunicadora Carla García. La fórmula popular y provinciana quedó fuera de los comicios generales de 2026 por menos de 200 votos.

