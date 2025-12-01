Enrique Valderrama: ¿Quién es el aprista que está a un paso de derrotar a la dirigencia histórica de su partido? ¿cómo se desarrollaron las internas?

Al 98,706% de las actas contabilizadas (100% procesadas) por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Valderrama está en el primer lugar con 3,711 votos (25,982%), mientras que Velásquez Quesquén le sigue con 3,527 votos (24,694%). Es decir, la diferencia entre ambos es de apenas 184 votos.

La ONPE informó, en su portal, que cuatro actas han sido enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al hallarse errores materiales. Estas representan el 1,294% que resta por contabilizar.

En términos porcentuales, la distancia entre Valderrama y Velásquez Quesquén es de 1,288%. Es decir, el también expresidente del Congreso tendría que hacerse con todos los votos de las cuatro actas referidas para voltear la elección en el último momento.

Fuentes de la ONPE señalaron a El Comercio que por ley deben esperar las resoluciones del JNE y luego actualizar el cómputo para declarar a un ganador.

El ex jefe de Gabinete Ministerial Jorge del Castillo y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hernán Garrido Lecca quedaron en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. El primero obtuvo 3,308 votos (23,160%) y el otro 2,278 (15,949%).

El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, explicó que las actas con errores materiales primero irán a los jurados electorales especiales y luego, en caso la decisión de estos sea apelada, al pleno del JNE. Agregó que no deberá pasar más de 48 horas para tener un pronunciamiento final del tribunal electoral.

“El error material consiste en cualquier tipo de error. Por ejemplo, puede tener la fecha incorrecta o un dato mal escrito, también puede ser una cifra. Para resolver estas cuatro actas, no deben tardar más de 24 horas [en los JEE] y 48 horas como máximo [si va al JNE]”, sostuvo el CEO de la encuestadora Imasolu.

El Comercio se intentó comunicar con Velásquez Quesquén, tras la publicación de los resultados de la ONPE al 100% de actas procesadas, pero no respondió a nuestras llamadas.

El último domingo, tras acudir a votar en el Instituto Educativo 7086 Los Precursores, en Surco, refirió que las elecciones primarias en el Apra solo “son una competencia”, pero “no una rivalidad”, al remarcar que existe un compromiso de apoyar a quien resulte ganador.

“Hay algunos vivos que dicen que porque hay 14 listas estamos divididos. Pero en otros partidos, entre 20 personas eligen a una fórmula presidencial y a las listas de diputados y senadores. Y, además, cotizan a US$5,000 [una postulación]. Acá en el Apra no le cobra ni un sol a los compañeros”, complementó.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

El expresidente del Congreso calificó como “una pesadilla” al desborde de las extorsiones y del sicariato en el país y adelantó que el eje de su campaña, de obtener la nominación de su partido, será la seguridad ciudadana, la educación y la salud. Agregó que la crisis de representatividad se debe a “maniobras” aplicadas por “los partidos cliché y cascarón”, en clara alusión a los que tienen representación en el Parlamento.

¿Una sorpresa?

Valderrama Peña- según el Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)- es militante aprista desde el 2010, aunque fuentes cercanas a la Casa del Pueblo indicaron a El Comercio que está afiliado desde su adolescencia. No ha postulado antes a un cargo de elección popular y lo acompañan en su fórmula María Valdivia Acuña y Lucio Vásquez Sánchez en la primera y en la segunda vicepresidencia, respectivamente.

En declaraciones a El Comercio, tras haber emitido su voto, el precandidato presidencial del APRA negó que exista una división en el partido de la estrella y justificó que haya habido 14 alternativas. “Definitivamente, el país se encuentra en busca de liderazgos nuevos ante una ausencia de liderazgos fuertes […] Una vez que el proceso culmine [en el Partido Aprista], todos apoyaremos a quien resulte ganador. Estoy seguro que si salgo elegido, los compañeros exparlamentarios van a apoyar también”, expresó.

(Foto: Enrique Valderrama)

Al ser consultado sobre si el Partido Aprista está para más que superar la valla electoral del 5% en las elecciones generales de 2026, Valderrama respondió que “sí, absolutamente”.

“La meta es plantear una alternativa al país en un momento en que no hay ningún tipo de planteamiento de cambio social ni de crecimiento económico”, manifestó.

Valderrama también consideró que el sistema de partidos pasa por una crisis, al hacer referencia a las agrupaciones “vientres de alquiler, a los partidos familiares y partidos universidad”.

“Con el Partido Aprista renovado y potenciado, creo que tendremos un respaldo popular importante que nos permitirá tener una bancada parlamentaria mucho más importante y, en este escenario de dispersión, pelear el pase a la segunda vuelta”, acotó.

Un operador en la sombra

Fuentes del Partido Aprista señalaron que “no es una sorpresa” a la interna que Valderrama esté peleando la nominación presidencial, porque es un cuadro que no tiene historial “negativo” y que ha recorrido las bases en los últimos años en un “trabajo silencioso”. Agregaron que en los congresos partidarios de 2017 y 2019 ya se evidenciaba una corriente de renovación, cuando el entonces congresista Elías Rodríguez le ganó a Del Castillo la secretaría general.

“Hay cierto hartazgo de los dinosaurios. Del Castillo es estrictamente de la vieja guardia. La fórmula de Velásquez Quesquén fue una mixta, donde él era una figura tradicional y Carla García la cara nueva. Y Hernán Garrido Lecca, esta es su primera elección interna, nunca fue autoridad [por las urnas], fue ministro. La lista de Valderrama es totalmente nueva”, indicaron.

Las mismas fuentes consideraron que existen dos factores más para que el Bachiller de Derecho esté liderando la elección, al cierre de esta nota. Uno de ellos fue el respaldo político de Enrique Melgar Moscoso, actual secretario de Organización del Partido Aprista y procesado, junto al exministro del Interior Agustín Mantilla, por presuntamente ser integrante del Comando Rodrigo Franco en el primer gobierno de Alan García (1985-1990).

“Melgar logró reinscribir al partido durante la pandemia [de COVID-19]. ¿Con qué se pelean las elecciones internas? Con operadores políticos. ¿Qué es un operador político? Es un compañero que domina ciertas zonas y te lleva los votos. Entonces, Valderrama ha tenido más operadores políticos, porque el secretario de Organización lo apoya. Melgar ha sido el cerebro organizativo de muchos de los votos, conoce a muchas de las bases”, contaron.

Además, refirieron que el precandidato presidencial aprista, de 39 años, tiene el apoyo del personero legal, José Pimentel. Sí, el mismo que retiró del padrón a 11 mil militantes apristas, entre ellos a Velásquez Quesquén y que luego retornaron tras una decisión del JNE.

El otro factor de la ubicación de Valderrama, de acuerdo con las mismas fuentes, ha sido la división de los exministros del segundo gobierno de García Pérez. La votación conjunta de Velásquez Quesquén, Del Castillo y Garrido Lecca supera el 63%.

Un “discípulo” de García

Otras fuentes de la Casa del Pueblo contaron a este Diario que cuando Alan García era director del Instituto de Gobierno de la USMP formó un grupo con 12 o 13 jóvenes apristas con los que se reunía y les daba formación política. Uno de ellos era Valderrama, quien organizó foros y plataformas para defender las obras del segundo gobierno del expresidente (2006-2011).

“Ha sido cercano, como pocos jóvenes del partido, a Alan García, ha gozado de su afecto. El expresidente eligió a 12 o 13 jóvenes y nos brindaba formación política, continuamente. Nos juntábamos a escucharlo, a tener de primera mano alguna explicación sobre los temas políticos del país. También realizaba análisis sobre la historia del Apra”, relataron.

(Foto: Enrique Valderrama)

Otras fuentes confirmaron esta versión y subrayaron que el precandidato presidencial aprista “era al de los pocos de la juventud de ese partido al que expresidente le hacía caso, que le contestaba el teléfono y los mensajes” antes de su fallecimiento en abril de 2019.

Las mismas fuentes advirtieron que Valderrama enfrenta cuestionamientos al interior del Partido Aprista, sobre todo de la facción de Del Castillo, en el sentido de que no se conoce de qué vive. Añadieron que el Bachiller en Derecho ha explicado que trabaja en una constructora de su familia, pero no ha brindado mayor detalle.

También señalaron que no es cercano a Carla García, quien ha sido elegida para encabezar la lista al Senado nacional por el APRA.

“Carla, desde el inicio, mantuvo distancia de Valderrama, porque ella es más cercana a otros jóvenes del partido, que a su vez son adversarios del hoy candidato”, acotaron.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Más información

Al cierre de esta edición, la ONPE informó que más de 15 mil militantes del Partido Aprista participaron en sus elecciones primarias. Es decir, un 37% del total de su padrón. La norma establecía que debía participar, al menos, el 10%.

Además, de Carla García, Del Castillo, José Delgado Núñez y Mónica Yaya aseguraron un lugar en la lista al Senado nacional por el partido de la estrella.