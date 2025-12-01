Sebastian Ortiz Martínez
Enrique Valderrama: ¿Quién es el aprista que está a un paso de derrotar a la vieja guardia del APRA?
Enrique Valderrama- bachiller en Derecho, columnista del diario “Expreso” e integrante de la Comisión Política del APRA- está a un solo paso de derrotar en las elecciones primarias de la agrupación fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre a la vieja guardia aprista: los ex primeros ministros Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo y al ex titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hernán Garrido Lecca.

