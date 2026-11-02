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Resumen

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"El gobierno cometió un gran error al apostar de manera narrativa y también, en su acción, al hecho de que el Congreso le diera las facultades", expresó Valderrama. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
"El gobierno cometió un gran error al apostar de manera narrativa y también, en su acción, al hecho de que el Congreso le diera las facultades", expresó Valderrama. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El excandidato presidencial del Partido Aprista Enrique Valderrama dijo que el rol de un primer ministro es ser “un director orquesta del Gabinete”, pero que Luis Galarreta “no se está dejando sentir” en estos primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori. Agregó que el secretario general de Fuerza Popular “está teniendo un papel muy liviano” en el actual contexto político.

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