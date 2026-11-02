El excandidato presidencial del Partido Aprista Enrique Valderrama dijo que el rol de un primer ministro es ser “un director orquesta del Gabinete”, pero que Luis Galarreta “no se está dejando sentir” en estos primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori. Agregó que el secretario general de Fuerza Popular “está teniendo un papel muy liviano” en el actual contexto político.

“El rol del primer ministro es el de un director de orquesta del Gabinete, pero no se está dejando sentir. Galarreta está teniendo un papel muy liviano en este contexto político. No se le ve liderando realmente el Gabinete. Por momentos, incluso, se le ve ausente”, manifestó en Tenemos que Hablar, video pódcast de El Comercio.

Valderrama refirió que ha sido la presidenta Fujimori la que ha afrontado los momentos de desorden o problemas, “cuando debería ser el primer ministro el que lo haga”.

A pesar de ello, el excandidato presidencial estimó que es poco probable que Galarreta sea relevado del cargo a corto plazo.

“Es difícil que Galarreta sea cambiado pronto. Creo que va a afrontar el fenómeno de El Niño hasta que termine. Yo lo veo llegando a 28 de julio próximo por algunos factores. Primero, conoce el método de trabajo de la presidenta, es de su confianza, y es su primer vicepresidente”, expresó.

Además, opinó que “el desgaste del gobierno ha sido bastante rápido” y que no parecen 100 días, sino 1,000.

“El gobierno cometió un gran error al apostar de manera narrativa y también, en su acción, al hecho de que el Congreso le diera las facultades”, expresó.

El mea culpa

De otro lado, Valderrama realizó una autocrítica sobre su campaña a la Presidencia, que conllevó a que el Partido Aprista pierda su inscripción por segunda vez en los últimos cinco años.

“Aparte de nuestros problemas estructurales, de desconexión con el tejido social, la ausencia de juventudes, lógicamente la falta de cohesión también pasó factura”, manifestó en referencia a que no tuvo contacto con los ex primeros ministros Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo y el ex titular de Vivienda Hernán Garrido Lecca, a quienes derrotó en las internas apristas.

Valderrama reconoció que se equivocó al no buscar la unidad en el partido de la estrella.

“En un primer momento, un gesto democrático esperable hubiera sido que aquellos que no pudieron ganar la interna saluden a quien la hubiera ganado. Es lo democrático, es lo que se estila. Al no existir ese ánimo, creo que yo fui el que me equivoqué, yo debía haber cruzado el río y haber logrado una convocatoria unitaria mucho mayor. Es una responsabilidad compartida que asumo”, subrayó.