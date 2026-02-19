Enrique Valderrama tras elección de José María Balcázar: Un presidente a la medida del peor Congreso de la historia

El candidato presidencial del Apra, Enrique Valderrama, se refirió a la elección del nuevo presidente de la República, José María Balcázar (Perú Libre) tras obtener 64 votos a favor contra los 46 que obtuvo María del Carmen Alva (Acción Popular) y con 3 votos viciados.

“Un presidente a la medida del peor Congreso de la historia. Parlamento dominado sin moral por los Acuña, los Luna, los Cerrón y Keiko Fujimori ha generado un gran daño estos casi 5 años. Los peruanos debemos castigarlos el 12 de abril en las urnas”, dijo el postulante al sillón presidencia en sus redes sociales.

La designación de Balcázar se dio tras ser elegido por el Congreso como presidente del Parlamento para culminar el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, cargo que conlleva asumir la Presidencia de la República hasta el 28 de julio de 2026.

Balcázar Zelada representa a la región Lambayeque y, en las elecciones generales de 2021, fue elegido congresista por Perú Libre, con el número 1 de lista, obteniendo 6,641 votos válidos.

¿Qué dijo Balcázar en su primer mensaje?

José María Balcázar Zelada se comprometió a trabajar para garantizar elecciones limpias y transparentes, luchar contra la inseguridad ciudadana, mantener los lineamientos económicos e hizo un llamado a sus colegas parlamentarios a dejar de lado las disputas y trabajar de manera conjunta en bien del país.

“Voy a convocar a todos los congresistas para que nos ayuden. En un solo mes podemos hacer muchas cosas, en un solo mes”, apuntó.

Asimismo, manifestó su decisión de preservar la continuidad de las políticas económicas, al señalar que el país no puede exponerse a improvisaciones en materia económica.