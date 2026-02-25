Escuchar
A una semana de la caída de José Jerí y de la formación de un nuevo gobierno, el presidente José María Balcázar (Perú Libre) tomó juramento a los integrantes del Gabinete Ministerial. La sorpresa fue la ruptura con el economista Hernando de Soto, quien había sido anunciado como primer ministro el domingo. En su lugar, Denisse Miralles, titular de Economía y Finanzas de la administración anterior, fue designada en el referido cargo.

