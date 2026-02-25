Con el nombramiento de Miralles como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el mandatario realizó una rotación. Además, ratificó a otros seis ministros del período de Jerí. Estos son Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), Luis Quiroz Áviles (Salud), Óscar Fernández (Trabajo y Promoción del Empleo), César Quispe (Producción), Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones) y Wilder Sifuentes (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Balcázar también designó como ministros a otros cuatro altos funcionarios del gobierno de Somos Perú: Nelly Paredes, viceministra de Gestión Ambiental, como ministra del Ambiente; a Felipe Meza, exsecretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, como titular del Midagri; y a Luis Enrique Jiménez, exviceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, como ministro de Justicia.

Y a Arturo López González, exviceministro de Economía, como nuevo titular del MEF.

En total son siete ministros de Jerí reciclados y cuatro altos funcionarios. Es decir, de los 19 integrantes del Gabinete Ministerial, 11 provienen del gobierno anterior. Más del 57% de la composición del nuevo consejo.

Por medio de un comunicado, la Presidencia indicó que De Soto le presentó a Balcázar “un valioso y ambicioso plan de gobierno”. No obstante, reconoció que “no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlo debido al carácter breve y transitorio” del mandato otorgado por el Parlamento.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro Gobierno. En su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer”, se lee en el texto.

El embajador en retiro Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores. (Foto: Presidencia de la República) / Julio Pinan





Consultada por la prensa anoche sobre la situación, Miralles respondió: “Nos reunimos con el presidente y él nos informó que el señor De Soto había cambiado de opinión”.

De otro lado, Miralles pidió no hacer elucubraciones que no vienen al caso. “Incluso cuando fu designada como ministra de Economía, se decía que yo era cuota del tal partido. Después decían que era de otro partido. Yo soy funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido. Yo respondo a mi país”, añadió.

(Foto: Julio Reaño/ GEC)

“La prueba de fuego”

Minutos después de la ceremonia de juramentación, De Soto refirió que él aceptó ser el titular de la PCM con una sola condición: que le permitan hacer cambios institucionales y nombrar a personas “que van a tomar decisiones” sin estar alineadas a los intereses “que vienen de más atrás”. Añadió que el presidente Balcázar le dijo que “sí” lo iba a respaldar en esa intención.

“El presidente se ha sacado algunas lindas fotos conmigo, me dice que vamos a ir por otro camino, que vamos a reemplazar a los que estaban en funciones”, manifestó.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

En conferencia de prensa, el economista contó que este martes tomó desayunó con el mandatario y que le entregó una lista con los nombres de siete “nuevos ministros”.

“Desde entonces, no recibimos ninguna noticia, organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas [los fajines] y de repente nos hemos enterado, lo acabamos de ver, que se ha decidido por otro Gabinete. Lo que hemos visto es que hay varios cerronistas metidos adentro y gente de APP”, advirtió.

De Soto dijo que este miércoles dará a conocer la lista con sus sugerencias, así como el detalle de las llamadas telefónicas que le realizó el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, en los últimos dos días.

“Yo sabía que tomaba un riesgo [al aceptar la PCM], ahora, estamos viendo que lo sometí a una prueba de fuego [al presidente] sobre si cambiaba o no a los ministros, no pasó […] Son siete [las propuestas que hice], no hay ninguno [en el equipo de Miralles]”, complementó.

El excandidato presidencial alertó que el Estado se ha convertido “en una especie de vaca gorda con mil pezones”.

“Y cuando se les ha dicho que esos pezones ya no estaban a disposición, porque va a venir nueva gente, porque se va a tumbar a un Gabinete antiguo [respaldado] por el Congreso […] Nos han mandado a nosotros gente que está en el Congreso y a entornos económicos privados para que se mantengan ciertas personas”, subrayó.

De Soto dijo que se ha quedado sorprendido con la actitud de Miralles, quien por la mañana lo llamó para coordinar un viaje a Arequipa, pero horas después estaba jurando como primera ministra.

Pugnas por los ministerios

Fuentes de El Comercio indicaron que, inicialmente, la ceremonia de juramentación del nuevo Gabinete Ministerial estaba prevista para el mediodía y luego se trasladó para inicios de la tarde. Esto en razón a las discrepancias entre la propuesta de De Soto y el interés de los partidos que llevaron a Balcázar a la Presidencia, entre ellos Perú Libre, Alianza para el Progreso, y Podemos Perú.

Las mismas fuentes refirieron que el economista había planteado colocar a personas de su confianza en las carteras de Economía y Finanzas, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Transportes y Comunicaciones.

En Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Transportes y Comunicaciones, Balcázar ratificó a los ministros que venían del gobierno de Jerí. En los dos primeros, APP tendría influencia y en el otro, Podemos Perú.

Y en Justicia y Derechos Humanos, el economista tenía previsto nombrar a José Manuel Villalobos, abogado experto en derecho electoral.

Al promediar las 2 p.m. del martes De Soto brindo una breve declaración negando que haya dado un paso al costado antes de ponerse el fajín.

“Todo sigue viento en popa […] me he comprometido con el presidente”, manifestó en RPP Noticias.

Un detalle es que De Soto solo piso una vez Palacio de Gobierno: el sábado, cuando se reunió, por primera vez, con Balcázar. Luego, despachó desde su casa en Surco. Ahí estuvo reunido con su equipo.

(Foto: Presidencia Perú)

Desde la clandestinidad, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, rechazó que su partido tenga funcionarios en el gobierno.

“El partido dio la orden de mantenerse al margen y la decisión le fue comunicada al presidente a su debido momento”, tuiteó.

Cerrón, candidato presidencial del partido del lápiz, también afirmó que “la improvisación y la designación súbita” de Miralles como primera ministra “no es un buen síntoma” para la administración de Balcázar. “Las ambiciones y el complejo de genio de HDS [Hernando de Soto] dieron término de mala forma a su ciclo político”, remarcó.

Acuña Peralta, a su turno, dijo que las llamadas que hizo a De Soto fueron para felicitarlo por haber sido elegido, inicialmente, como primer ministro.

(Foto: Archivo GEC)

“Tan pronto me enteré que había aceptado ser primer ministro, yo lo llamé para felicitarlo, porsiacaso no me contestó, mejor que no me haya contestado, porque sino hubiera dicho que ‘me llamó para pedir un ministerio’”, manifestó en declaraciones a Radio Exitosa.

El candidato presidencial de Alianza Para el Progreso refirió que APP busca la “gobernabilidad y estabilidad”, al ser consultado sobre si respalda o no la designación de Miralles. “Falta cinco meses, todas las fuerzas políticas debemos unirnos para que termine bien este gobierno, estamos provocando inestabilidad tontamente”, acotó.

Por medio de un comunicado, la bancada de Renovación Popular indicó que la designación de Miralles como primera ministra y la conformación del Gabinete demuestra que “APP, Perú Libre y demás partidos políticos se reparten los presupuestos de los ministerios como sus cuotas de poder”.

(Foto: Renovación Popular)

“Tal como lo señalamos, se confirma el pacto de la mafia que gobierna desde el Congreso […] La bancada de Renovación Popular anuncia que no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso. Y evaluaremos presentar una moción de censura [contra Balcázar]”, remarcó la agrupación que lidera Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato presidencial.

Más información

La Presidencia de la República no permitió el ingreso de la prensa nacional ni internacional a la jura del nuevo Gabinete Ministerial. Tampoco convocó a los medios de comunicación a la ceremonia.