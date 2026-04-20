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Resumen

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El presidente de la República, José María Balcázar, aclaró la situación actual de la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70, valorizados en aproximadamente 3,500 millones de dólares. Pese a las versiones sobre una firma reciente, el mandatario fue enfático al señalar que el contrato con el gobierno de Estados Unidos aún no se ha suscrito, aunque cambió de tono respecto a días anteriores y dejó abierta la puerta al diálogo.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.