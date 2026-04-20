“No, no se ha firmado nada todavía”, declaró el presidente a El Comercio, tras asegurar que el Ejecutivo se encuentra en “diálogos permanentes con todas las partes que tienen que opinar sobre este tema”.

Balcázar subrayó la importancia de buscar un acuerdo nacional antes de tomar una decisión de tal magnitud: “En este país lo que falta es diálogo. Porque si no pareciera que se duda de todo, entonces hay que llegar a consensos”.

Aunque el presidente confirmó que él aún no se ha reunido personalmente con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, indicó que el presidente del Consejo de Ministros (PCM) sí sostuvo un encuentro con el representante estadounidense.

Hay división y desconfianza respecto a la compra de los F-16. Según fuentes de este Diario cercanas al despacho presidencial, Balcázar tomó la decisión de cancelar la firma prevista para el viernes debido a un inesperado viaje del mandatario a Chiclayo.

De hecho, el entorno de Balcázar atribuye esta acción al excesivo interés de la gestión de José Jerí. Ante este escenario, el Gobierno ha buscado obtener un nuevo informe jurídico que brinde viabilidad al contrato, con el fin de reemplazar el documento heredado de la administración anterior, aunque la convocatoria al Consejo de Seguridad para este propósito aún no se ha concretado.

Esta incertidumbre ha generado un quiebre en el gabinete sobre la eventual firma. Mientras que Cancillería, el Ministerio de Defensa y la PCM defienden la importancia estratégica del acuerdo para las relaciones con Estados Unidos, el resto de los ministros ha preferido guardar distancia frente a la polémica adquisición.

“El premier se ha reunido con el embajador... me parece suficiente que converse con el premier”, indicó el jefe de Estado a este Diario, describiendo al titular de la PCM como un hombre “ponderado” y con formación militar capaz de llevar adelante estas tratativas en “mejores términos de tratamiento internacional y de respeto al Perú”.

La respuesta a su antecesor

Tras el mensaje publicado por el expresidente José Jerí, quien invocó al mandatario a la “reflexión” para concretar la firma de la adquisición iniciada durante su gestión, Balcázar tomó distancia de las presiones de su predecesor.

“El amigo Jerí siempre es especial... pero sus opiniones creo que están en relación con lo que él conoció, lo que él decidió en su momento”, manifestó Balcázar.

Asimismo, lanzó una crítica hacia la interferencia de exautoridades en las negociaciones vigentes: “Creo que no hay que interceder cuando uno ha sido parte del proceso, uno también debería abstenerse para no llamar a suspicacias a los que están negociando en este momento”.

Para el mandatario, el objetivo es lograr un “entendimiento bilateral en cuya virtud el Perú no se perjudique, ni tampoco el vendedor que es Estados Unidos”, agregó.

Idas y vueltas

La decisión de Balcázar de postergar la compra —anunciada originalmente el 17 de abril— responde a la naturaleza transitoria de su gobierno y al elevado costo de la inversión. Esta postura ha recibido el respaldo de figuras como el exministro Jorge Nieto, quien exhortó al presidente a “resistir” y no decidir por “miedo o chantaje”.

En ese sentido, el presidente comentó que conoce la posiciones de las voces que critican la compra. “Ha habido también opiniones en contra, el general Montoya que se ha expresado, y otro candidato también, Nieto (...) en realidad debería postergarse porque los nuevos actores políticos no han terminado sus campañas. Entonces esto es una cosa que hay que ir recogiendo", sostuvo.

Asimismo, el mandatario señaló que ya se han registrado pronunciamientos políticos de relevancia, mencionando específicamente que “la presidenta del partido Fuerza Popular también se ha pronunciado”.

Balcázar destacó la importancia de escuchar diversas voces antes de decidir sobre la compra de los aviones. Reveló haber sostenido personalmente una reunión el día de hoy con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para conocer sus posturas.

Para Balcázar, estos acercamientos son fundamentales debido a que, en su opinión, en el país “lo que falta es diálogo”, por lo que insistió en la necesidad de convocar al resto de candidatos presidenciales para evitar que se dude del proceso y así “llegar a consensos” sólidos.

Sin embargo, desde el Congreso la reacción ha sido distinta. La Comisión de Defensa del Congreso, presidida por Karol Paredes, ha citado para el próximo lunes 27 de abril al premier Luis Arroyo, al ministro de Defensa, Carlos Díaz, y al canciller Hugo de Zela, para que brinden detalles sobre la suspensión de este proceso estratégico.

Al cierre de este informe, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, llegó a Palacio para sostener una reunión el mandatario.