Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A siete semanas desde que se reveló la primera imagen de José Jerí ingresando encapuchado al salón Xin Yan, en San Borja, donde tuvo reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, el presidente está al borde de la destitución. El Congreso, en un pleno extraordinario, tiene previsto debatir y votar este martes siete mociones de censura por el llamado “chifagate”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí: ¿Cuál es la proyección de votos frente a las mociones de censura y la carta que se jugaría Somos Perú en la sesión?
Política

José Jerí: ¿Cuál es la proyección de votos frente a las mociones de censura y la carta que se jugaría Somos Perú en la sesión?

César Acuña sobre José Jerí: “Para la censura o vacancia, el voto de APP será a favor”
Actualidad

César Acuña sobre José Jerí: “Para la censura o vacancia, el voto de APP será a favor”

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

El ABC de la cédula: una guía práctica para ejercer bien tu voto en las Elecciones 2026
Elecciones

El ABC de la cédula: una guía práctica para ejercer bien tu voto en las Elecciones 2026