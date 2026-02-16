José Jerí: ¿Cuál es la proyección de votos frente a las mociones de censura y la carta que se jugaría Somos Perú en la sesión?

A siete semanas desde que se reveló la primera imagen de José Jerí ingresando encapuchado al salón Xin Yan, en San Borja, donde tuvo reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, el presidente está al borde de la destitución. El Congreso, en un pleno extraordinario, tiene previsto debatir y votar este martes siete mociones de censura por el llamado “chifagate”.

Sin embargo, Somos Perú se jugaría su última carta para dilatar la decisión y darle a Jerí, su secretario general, al menos dos semanas para buscar mayores respaldos a su continuidad.

Fuentes cercanas a la cúpula del partido del corazón indicaron que la congresista Ana Zegarra (Somos Perú)- una de las principales operadoras del gobierno- plantearía una cuestión de orden. El objetivo es solicitar a la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular, un informe, a través del cual defina si un presidente del Congreso que asume la jefatura de Estado por sucesión constitucional le corresponde una vacancia o censura para retirarlo del cargo.

Las mismas fuentes indicaron que el Reglamento del Parlamento no se ha puesto en este supuesto y que existe un vacío legal que debe ser cubierto.

Agregaron que, si la cuestión de orden llegase a ser aprobada este martes por la mayoría de los presentes en el pleno extraordinario, la sesión tendría que levantarse y no se votaría la censura.

Las mismas fuentes advirtieron que si la Mesa Directiva permite que se vote la censura, sin un informe previo de la Comisión de Constitución, serían pasibles de una denuncia constitucional.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que si la mayoría de los parlamentarios “considera que lo que corresponde es una vacancia y no una censura, terminamos ahí el pleno y esperamos al 1 de marzo”, a que inicie la nueva legislatura.

“Empieza la legislatura y ahí de todas maneras se va a discutir la moción de vacancia, en caso no se apruebe la censura […] Si los congresistas deciden censurar a Jerí, será censurado y habrá otro presidente; si los congresistas deciden que hay que ir por la vacancia en el siguiente pleno se va a discutir”, manifestó.

Rospigliosi, además, precisó que son 10 los congresistas que se encuentra de licencia por viaje, enfermedad u otro aspecto.

Es decir, con 61 congresistas, la mitad más uno de los 120 hábiles, se llegaría al quórum para iniciar la sesión.

Al cierre de esta nota, sin contar a Somos Perú, Fuerza Popular y APP, la censura contra Jerí tendría 66 votos a favor [ver recuadro].

Panorama abierto

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) evitó decir si su bancada respaldará o no una eventual cuestión de orden de Somos Perú. Agregó que van a esperar a ver cómo se desenvuelve la sesión, aunque remarcó que ella cree que el procedimiento al que debe ser sometido Jerí es una vacancia.

“Nosotros [desde el fujimorismo] hemos señalado desde un inicio que no vamos a apoyar [la destitución del presidente], no hemos firmado la convocatoria al pleno ni ninguna de las mociones. Hay un ánimo de desestabilizar [al país]. Hay un afán de captura del poder. Lo que se pretende es que a través de la captura de la Presidencia se pueda llegar a tener alguna ayuda en alguna campaña política. La conducción de la elección debe darse con absoluta imparcialidad”, remarcó en “Tenemos que Hablar”.

En una conferencia de prensa en Chimbote (Áncash), César Acuña, candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, dijo que su bancada va a respaldar la censura o la vacancia. No obstante, dejó en manos de los congresistas de su agrupación elegir el mecanismo.

“Mañana [martes] cuando sea la votación, la bancada va a apoyar bien la censura o la vacancia, ya eso va a depender de los congresistas, para que vean cuál es el mecanismo. Cuando se dé la votación, [se marcará] por la censura o la vacancia. ¿El por qué? Es clarísimo, nosotros no vamos a avalar la corrupción”, expresó.

Fuentes cercanas a la cúpula de Alianza para el Progreso indicaron que la decisión, por el momento, de la agrupación es marcar a favor de la destitución de Jerí. No obstante, contaron que antes de Acuña Peralta dé la directiva, sí hubo un pedido del excongresista Richard Acuña para un posible voto en abstención.

Las mismas fuentes señalaron que el exgobernador regional de La Libertad “ha corregido” esta situación y rechazaron que exista un enfrentamiento entre padre e hijo.

“Richard Acuña es disciplinado, y jamás irá en contra de la voluntad del presidente del partido”, acotaron.

Desde Perú Libre, su portavoz, Flavio Cruz, indicó que en su bancada tienen un acuerdo para votar a favor de la censura y/o vacancia.

“Nosotros vamos por la vacancia, pero, obviamente, en el escenario actual se va a dar la censura, tenemos ya un acuerdo para votar a favor. Nosotros hemos considerado las inconductas funcionales, fuimos los primeros en reaccionar, tenemos una moción de censura también, pero no quieren firmar, porque es por [el inicio de la privatización] de Petro-Perú”, sostuvo en diálogo con este Diario.

No obstante, Waldemar Cerrón (Perú Libre), segundo vicepresidente del Congreso, opinó que lo que procede es la vacancia, porque a Jerí, en su calidad de presidente del Parlamento, se le encargó y está ejerciendo la presidencia de la República.

Y aunque apenas hace dos semanas, José Williams Zapata, candidato presidencial de Avanza País, refirió que la continuidad de Jerí “no da para más” y que su agrupación respalda la vacancia o la censura, el parlamentario Alejandro Cavero consideró que sacar al presidente “podría ser un peligro enorme si la composición del Congreso no permite tener a un mejor reemplazo”.

“Nadie quiere que el remedio sea peor que la enfermedad. Jerí no está a la altura del cargo, ha defraudado a la ciudadanía. El tema es si existe el consenso para nombrar a una persona mejor […] Las bancadas tienen que conversar y saber quién es la persona [que lo reemplazará], se podría causar que una persona radical, de izquierda, o no idónea [llegue a Palacio]”, opinó en declaraciones a la prensa.

Por su parte, el congresista Edward Málaga Trillo (no agrupado) consideró que si Somos Perú presenta una cuestión de orden del día para solicitar una opinión consultiva a la Comisión de Constitución sería “una maniobra dilatoria” de los aliados de Jerí. Añadió, que, tras la última entrevista del presidente, “ha quedado claro que sigue mintiendo y que no da la talla para el cargo”.

“Que busquen apelar a este tipo de recursos [la cuestión de orden del día] es un signo de encubrimiento, de blindaje, no es nada nuevo en este Congreso y sería vergonzoso”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Málaga, uno de los promotores de la censura al presidente, remarcó que el problema con Jerí no se originó cuando ingresó encapuchado a reunirse con un empresario chino, sino el 26 de julio del año pasado, cuando el autollamado Bloque Democrático lo apoyó, pese a sus cuestionamientos, a llegar a dirigir la Mesa Directiva y luego permitió que asuma la Presidencia de la República.

Enfrentamiento electoral

La delicada situación de Jerí ha provocado un enfrentamiento entre Fuerza Popular y Renovación Popular, partidos que se disputan el voto de la derecha en estas elecciones generales.

Por medio de un pronunciamiento, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su bancada no será “cómplice de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”. Y en clara referencia al partido celeste, afirmó que “quien dice representar la renovación se ha convertido en un títere de los caviares de quienes apuestan por la confrontación permanente y empujan a la inestabilidad”.

En respuesta, Norma Yarrow, candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, criticó a Fujimori Higuchi por hablar de madurez política, al recordar que cuando Fuerza Popular tuvo a 73 congresistas “por una pataleta llevaron al Perú al caos”. “Una cuarta postulación revela sus intereses personales, no interés en el país. La política no es un negocio”, tuiteó.

En declaraciones a la prensa, durante una actividad proselitista en San Juan de Miraflores, Fujimori Higuchi adelantó que, en una eventual elección para la presidencia del Congreso, ningún integrante de su partido postulará.

Más información

La sesión extraordinaria ha sido convocada para las 10 a.m. en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión.

Rospigliosi refirió que los congresistas no podrán utilizar su teléfono para votar, porque no se contará con el tablero que está conectado al móvil. “Hay dificultades técnicas, que vamos a tratar de superar”, mencionó.

Preguntas y respuestas

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes consideró que, por medio de una cuestión de orden del día, se puede dilatar la votación sobre una eventual destitución del presidente Jerí. También se adelantó a posibles escenarios.

1. ¿Puede votarse una cuestión de orden que establezca que el proceso contra el presidente Jerí es la vacancia y no la censura?

Claro que se puede presentar [una cuestión de orden], todo va a depender de los votos. Pero una cosa es que se presente la cuestión previa y otra que se apruebe. Si se presenta y se plantea que no corresponda censurarlo, sino vacarlo, el gran problema es que el pleno es con un tema cerrado, que es la censura. No se puede tocar un tema distinto. Entonces, la cuestión previa puede ser improcedente.

Pero con este Congreso cualquier cosa puede ocurrir. La cuestión sería improcedente, pero si tiene los votos para aprobarla, obviamente lo van a hacer, no les importa el reglamento ni la Constitución. Y sí, cabe que el presidente del Congreso en funciones [Fernando Rospigliosi] decida levantar el pleno si se aprueba una cuestión previa en el sentido relatado. Pero eso sería ir en contra de la voluntad del pleno y se expone a una censura.

2. En el caso que censuren a Jerí, ¿cuándo se tiene que hacer la nueva elección de presidente del Congreso, que su vez asumirá la presidencia de la República?

Si es que destituyen a Jerí, por el medio que fuese, censura o vacancia, lo que corresponde es que el presidente del Congreso en funciones convoque a la elección para reemplazar a Jerí. Quien gane esa elección asume la presidencia de la República hasta el 28 de julio de este año. No hay un plazo fijo, pero no puedes promover un vacío de poder. Se debe convocar oportunamente a la elección del presidente del Congreso. Puede ser el mismo día, o al día siguiente. Es un tema urgente.

3. ¿Quién se queda encargado de la presidencia y del gobierno, tras una eventual destitución de Jerí? ¿Puede ser el primer ministro?

En el Perú, el reemplazo del presidente no puede ser el primer ministro, si cae el presidente, cae todo el Gabinete Ministerial. Lo que debe hacerse, si se destituye a Jerí al mediodía es llamar a las 2 de la tarde a la elección del nuevo presidente del Congreso, que a su vez asumirá la presidencia de la República. No puede haber vacío del poder por mucho tiempo. Eso daña al país.

4. ¿Cuántos votos para la censura de Jerí se requieren? ¿Cómo se hace ese cálculo?

El quórum de la sesión se determina con la mayoría absoluta del número de congresistas hábiles. De los 130 parlamentarios tienes que restar a los congresistas que están de licencia y a Bermejo, que está en la cárcel. Por ejemplo, el máximo de licencias es del 20%. Es decir, 26 congresistas más Bermejo, 27 que como máximo no podría estar. Quedan 103. Con 53 congresistas tienes quórum. Si hay 53 congresistas en la sala, con 19 votos a favor, 18 en contra y 16 abstenciones, se puede dar la censura. Si usas el procedimiento de la vacancia, se necesitan 87 votos. Esa es la gran diferencia.