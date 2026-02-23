A casi una semana de haber asumido el gobierno, tras la censura de José Jerí, el presidente de la República, José María Balcázar (Perú Libre), toma este martes juramento a los integrantes de su Gabinete Ministerial, conducido por el economista Hernando de Soto.

Al cierre de esta nota, solo dos ministros de la anterior administración continuarían en sus cargos: se trata de Denisse Miralles (Economía y Finanzas) y Hugo de Zela (Relaciones Exteriores).

Fuentes cercanas a De Soto señalaron además que aún no ha terminado de conformar a su Gabinete Ministerial y que se encuentra en una serie de reuniones con posibles candidatos a integrar su equipo.

Las mismas fuentes contaron que De Soto decidió asumir la responsabilidad de conducir la PCM para darle “estabilidad” al país no solo en lo económico, sino también en lo social, sobre todo en el contexto de elecciones generales.

En una entrevista a Radio Exitosa, Balcázar dijo que recurrió a De Soto para la Presidencia del Consejo de Ministros “para garantizar este modelo económico” y para dejarle al mandatario que será elegido en los próximos meses “líneas maestras y no sobresaltos económicos”.

“No nos queda para ensayar ningún modelo socialista ni nada por el estilo. Aquí no hay ningún tipo de orientación ideológica”, manifestó.

También subrayó que el nuevo titular de la PCM “es un hombre con excelentes contactos que debemos aprovechar”. Recordó que el economista, quien fue candidato presidencial de Avanza País en el 2021, ha escrito “temas fundamentales” como la formalización de propiedad. “Sin títulos de propiedad oficiales, como ocurre por ejemplo en Áncash, no hay inversión. Mi meta es entregar el mando de forma transparente en julio”, complementó.

(Foto: Presidencia Perú) / olea

El jefe de Estado remarcó que en el Consejo de Ministros “no podemos tener a alguien que sea disidente de la línea” del próximo primer ministro.

Adelantó, en esa línea, que el Gabinete Ministerial “estará conformado bajo este marco”.

El exjuez, además, refirió que sí es consciente que la principal responsabilidad de su gobierno es garantizar elecciones transparentes.

“Sí, y, además, vamos, por primera vez, a entregar los rieles fundamentales […] Desde la época de Platón siempre llamaron a los que más saben. Los políticos tienen que entender que no solo hay que hacer campaña política para ganar una elección, sino que se debe tener los cuadros técnicos que se hagan cargo en julio del único modelo que está vigente en el mundo, que es la democracia liberal”, remarcó.

El presidente, quien pertenece de la bancada cerronista en el Congreso, adelantó que una vez que jure el nuevo Consejo de Ministros llamará a reunión a los líderes de los partidos políticos.

“Sí, primero la conformación del gabinete. Reclamo calma y tranquilidad; tengo una vocación democrática y cumpliré el mandato constitucional sin desviarme ni una sola línea. En tan poco tiempo no puedo hacer reformas extras ni es mi intención. Se requiere la unión de todos; las tendencias del BCR están bien, pero no podemos hacer abusos del dinero del Estado”, agregó.

El Comercio intentó sin éxito comunicarse con De Soto.

Según el registro de visitas de la Palacio de Gobierno, Balcázar se reunió este lunes con los congresistas Kelly Portalatino (Perú Libre), Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) y Jorge Marticorena (APP). También recibió a Raúl Noblecilla y Roger Najar, candidatos al Congreso bicameral de Podemos Perú.

Noblecilla, abogado de la ex primera ministra Betssy Chávez, dijo a El Comercio solo fueron a presentar sus saludos.

“No es una mala opción”

El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo, a título personal, que dentro de las posibilidades que había para la PCM, la nominación a De Soto “no es una mala opción”. “Es un hombre que tiene amplios conocimientos sobre muchos temas y que podría comportarse con sensatez, que es lo que se necesita en este periodo de crisis”, manifestó.

(Foto: Archivo GEC)

En conferencia de prensa, Rospigliosi consideró que antes de establecer si Balcázar se está rodeando o no de un entorno castillista se debe observar al resto del Gabinete Ministerial.

“No nos adelantemos, esperemos a ver qué cosa ocurre, ojalá que Hernando de Soto tenga influencia y decisión en la nominación de ministros que van a jurar mañana [este martes]”, complementó.

Desde el fujimorismo, la congresista Patricia Juárez sostuvo que De Soto es una persona que “inspira respeto” y lo exhortó a actuar con mesura.

“Hay que pedirle que se conduzca de una manera que no piense en hacer grandes reformas ni grandes cambios, porque en realidad no va a tener tiempo para eso”, expresó en RPP Noticias.

A su turno, el parlamentario José Cueto (Honor y Democracia) dijo que espera que el economista no avale el nombramiento de ministros que estén “alineados con la izquierda radical”.

Alianza para el Progreso (APP), partido del candidato presidencial César Acuña, sostuvo que la presencia de De Soto al frente del Consejo de Ministros “aporta estabilidad, confianza y predictibilidad en un momento en el que el Perú necesita fortalecer sus instituciones y recuperar el dinamismo económico con rostro humano”.

Una postura diferente tuvo el prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien señaló que la designación del economista como primer ministro “tranquiliza a la oligarquía peruana, pero deteriora el apoyo popular” al nuevo gobierno.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Cerrón Rojas calificó a De Soto como “un teórico neoliberal que en la práctica devino en fracaso”. “

“No se trata solo de formalizar la propiedad, incentivar la desregulación estatal y alienar a la clase obrera para sentirse ‘emprendedora’, dejando intacta la estructura explotadora. En 33 años el neoliberalismo no ha resuelto la principal contradicción: gran avance tecnológico capitalista vs. eliminación de los derechos sociales, ambientales y laborales”, escribió.

Fuentes de El Comercio señalaron que si bien, públicamente, el exgobernador regional de Junín ha intentado marcar distancia de la administración Balcázar, en la interna pugnó porque otra persona, con un perfil de izquierda, sea el titular de la PCM.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), en un mensaje dirigido a Balcázar, subrayó que “no tenemos tiempo para lunas de miel”, cuando sus regiones están siendo afectada por desastres naturales.

La ANGR solicitó al presidente y al próximo primer ministro a convocar “de inmediato” a una reunión de trabajo con las autoridades regionales, con el objetivo de destrabar proyectos, movilizar recursos y garantizar una respuesta eficaz ante la emergencia, a raíz de las lluvias y desbordes de los ríos.

Por la tarde, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitió un segundo comunicado, a través del cual, exhortaron al gobierno a designar a un jefe de Gabinete Ministerial que tenga “capacidad operativa” y “disponibilidad inmediata para trasladarse a las zonas afectadas” los desastres naturales, así como “liderazgo para coordinar en campo la atención de las emergencias”.

Los retos del economista

El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor calificó de “sorpresivo” el anuncio de la designación de Hernando de Soto como nuevo titular de la PCM, sobre todo por el origen de la bancada de Balcázar.

“Yo creo que es un hecho sorpresivo, imagino que muchos de los que apoyaron su nombramiento en el Congreso no esperaban esta designación. Balcázar está demostrando algunos reflejos políticos, no solo con la propuesta de De Soto, sino con la reunión con Julio Velarde y con los empresarios. Ha tratado de ponerle paños fríos a lo que, inicialmente, se consideraba una situación caótica, con la vuelta de Perú Libre al gobierno”, dijo en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

Jiménez Mayor señaló que el principal reto del nuevo primer ministro es conducir un gobierno “sin aspavientos” y “garantizar que las elecciones se den con seguridad”. Es decir, que haya protección a la ciudadanía y las condiciones para el voto libre y transparente.

El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, afirmó que el Perú necesita de un Gabinete “que traslade la mayor calma posible” para los inversionistas privados.

En “Tenemos que Hablar”, Tuesta indicó que el inversionista privado ha continuado confiando en la economía peruana, a pesar de las crisis y nueve presidentes (contando a Ollanta Humala) que se han tenido en los últimos 10 años.

El ex titular del MEF consideró que De Soto debe mantener dos ejes iniciados con Jerí en el gobierno: evitar desbarajustes al déficit fiscal ante iniciativas populistas del Congreso y no abrir el caño de subsidios a favor de Petroperú.

“Dentro de todo lo malo que tuvo el gobierno de Jerí, hay dos cosas interesantes, el mensaje de la prudencia fiscal y el reconocimiento de que el Congreso hizo desbarajustes tremendos y que ha dejado al país en vulnerabilidad fiscal alta. Es importante ir al TC y retar ahí [normas anticonstitucionales]. Y lo otro es Petroperú, mantener el decreto de urgencia [que corta el subsidio estatal]”, finalizó.

El analista político Enrique Castillo sostuvo que los tres principales retos de De Soto pasan por formar un Gabinete Ministerial que evite “una repartija” del gobierno, eliminar la influencia de los partidos que respaldaron la llegada de Balcázar a Palacio sobre este, y atender las urgencias, entre ellas la lucha contra la criminalidad y la crisis en las regiones por las lluvias y desbordes.

“Y por supuesto, mantener la neutralidad y garantizar las elecciones, no tiene tiempo para más, ni para establecer reformas ni grandes proyectos”, opinó.

En diálogo con este Diario, Castillo dijo que “no se esperaba a un primer ministro de derecha” en un gobierno de Balcázar.

“En mi opinión, Balcázar no es un hombre con ideología de izquierda, no es comunista, como Cerrón. Es pragmático, oportunista en la política. En este momento, él busca su supervivencia como presidente y quiere evitar sobresaltos que pongan en riesgo su cargo. La designación de De Soto tiende a ello. Ha buscando a una persona de prestigio que lo acompañe, pensando en lo que viene en los próximos meses, la presión de Estados Unidos y la intervención de China”, aseguró.

El analista político indicó que el nuevo primer ministro es “un ideólogo económico” y un gestor de proyectos, pero nunca ha tenido un trabajo ejecutivo a nivel de gobernó.

“No podemos pretender que a su edad [84 años], De Soto sea ejecutivo, ese puede ser uno de sus flancos”, acotó.