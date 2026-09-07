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Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicia este martes 8 de setiembre una serie de debates electorales entre candidatos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), previstas para el próximo 4 de octubre. Sin embargo, a pocos días del encuentro para la Alcaldía de Lima Metropolitana, la participación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga —quien postula ahora como teniente alcalde de Renovación Popular— aún es materia de discusión y polémica entre las propias agrupaciones políticas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.