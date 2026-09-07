El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicia este martes 8 de setiembre una serie de debates electorales entre candidatos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), previstas para el próximo 4 de octubre. Sin embargo, a pocos días del encuentro para la Alcaldía de Lima Metropolitana, la participación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga —quien postula ahora como teniente alcalde de Renovación Popular— aún es materia de discusión y polémica entre las propias agrupaciones políticas.

Según conoció El Comercio, este lunes 7 de setiembre se reunieron representantes de partidos políticos con funcionarios del JNE en la sede del jirón Lampa, en el centro de Lima. El encuentro se llevó a cabo de manera estrictamente reservada. Participaron 19 de las 26 agrupaciones que postularán al sillón municipal.

Durante la reunión, se acordaron puntos como la metodología que se empleará en el próximo debate, previsto para este 21 y 22 de setiembre entre los postulantes a Lima Metropolitana.

Sin embargo, la situación de López Aliaga terminó derivando en un pedido de las propias agrupaciones políticas para que el pleno del JNE zanje una postura definitiva al respecto, luego de que, durante el encuentro, Renovación Popular planteara formalmente que sea él quien participe en el debate organizado por el máximo ente electoral.

Según el acta final de la reunión, a la que accedió en exclusiva El Comercio, el encuentro terminó con unas 14 agrupaciones en la postura de que el artículo 194 de la Constitución prohíbe expresamente la reelección de alcaldes y que “existe un grave vacío normativo interpretativo” que genera toda una “profunda incertidumbre jurídica” sobre la posible entrega de credenciales de alcalde metropolitano a quienes ya fueron elegidos en el 2022. Entiéndase, el caso de López Aliaga.

“Por tanto, instamos al pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de tres días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos en el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso” , se lee en el acta suscrita en la reunión de este lunes.

Si bien 19 de las 26 agrupaciones que postulan al municipio edil acudieron a la reunión, solo 15 se mantuvieron hasta el final. En el acta se consigna el voto a favor de ese pedido al máximo ente electoral de 14 partidos, entre ellos, Alianza para el Progreso, el Apra, Somos Perú, el Partido Popular Cristiano y Podemos Perú, entre otros.

En el caso de Renovación Popular, se dejó constancia en el acta de su rechazo a que “un grupo de partidos políticos pretenda coaccionar al JNE bajo el pretexto de no continuar con el proceso de las coordinaciones del debate, si el JNE no resuelve lo que pretenden”.

Metodología acordada

Rafael López Aliaga figura como primer regidor de la lista de Renovación Popular para el Concejo Metropolitano. Tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía de Lima, el exalcalde quedó en una posición que ha generado diversos cuestionamientos que acusan, incluso, de una eventual “reelección encubierta”.

Más allá de esta controversia, las organizaciones políticas y el JNE sí alcanzaron acuerdos sobre la metodología del debate de Lima Metropolitana. Según confirmó al canal institucional del JNE el director nacional de Educación, Carlos Vilela, los 26 participantes serán distribuidos en dos jornadas, con 13 candidatos cada día, y cada uno tendrá un total de 10 minutos y medio para exponer sus propuestas.

El debate estará dividido en cuatro bloques. El primero corresponderá a la presentación de cada candidato y tendrá una duración de un minuto y medio. El segundo estará dedicado a una dimensión del programa de gobierno, que podrá ser social, económica, institucional o medioambiental, según se defina en un próximo encuentro. El tercero incluirá preguntas de la ciudadanía y el cuarto estará destinado al mensaje final, también de un minuto y medio.

El funcionario explicó que el próximo viernes, a las 4 de la tarde, se realizará el sorteo de los temas del segundo bloque, así como de las duplas y ternas que participarán en el debate. También se definirán los moderadores y se conocerán las propuestas para integrar el Tribunal de Honor.

El Comercio solicitó previamente una entrevista con un portavoz del JNE para conocer la posición de la institución sobre este tema. Sin embargo, el organismo electoral optó por pronunciarse a través de su canal oficial.

“Justamente, el día de hoy [lunes] también se ha acordado tener una propuesta de pedido al Jurado Nacional de Elecciones de las organizaciones para podernos pronunciar sobre quiénes van a participar en este debate del 21 y 22” , expresó puntualmente Vilela.

Según informó el JNE, no se impondría unilateralmente quién debe presentarse a los debates, por lo que serían las propias organizaciones políticas las que definan a sus representantes. Es por ello que aún quedaba pendiente conocer qué ocurriría en el caso de Renovación Popular y Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor.

Esta discusión no es menor. La dimisión del candidato a la Alcaldía de Lima por la agrupación, Luis Rubio, generó toda una controversia. El exalcalde de Lima figura como primer regidor de la lista de Renovación Popular para el Concejo Metropolitano, pero, de ganar la agrupación, sería quien asuma las riendas del municipio limeño.

El tema incluso llegó al máximo ente electoral, hasta que el propio pleno del JNE confirmó la decisión que declara infundada la exclusión de López Aliaga y ratificó, en la práctica, la permanencia del exalcalde en las ERM 2026.

A través de la Resolución 3707-2026-JNE, el tribunal desestimó el recurso de apelación interpuesto por un ciudadano y se determinó que el cuestionamiento de exclusión constituye una tacha sujeta a plazos estrictos. Debido a una extemporaneidad, la mayoría del colegiado electoral aplicó el principio constitucional de preclusión de las etapas electorales y rechazó el análisis sobre el fondo del asunto.

En medio de esta discusión, el cronograma electoral ya está en marcha. El JNE ha programado debates regionales entre el 8 y el 19 de setiembre. El primero será este martes en Junín.

El calendario continuará el miércoles 9 en Ica, Moquegua y Cusco, mientras que Piura tendrá dos jornadas, el 9 y 10 de setiembre. Posteriormente, se realizarán los debates de Tumbes, Huancavelica y San Martín. El viernes 11 será el turno de Apurímac, La Libertad y Tacna.

Los debates continuarán el lunes 14 en Áncash, Ayacucho y Arequipa. Luego, proseguirán los encuentros en Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Callao, Ucayali, Huánuco y Lima Provincias. Cajamarca, Pasco y Puno tendrán su jornada el 18 de setiembre y Amazonas cerrará el ciclo regional el sábado 19.

Una vez concluido el ciclo regional, llegará el turno de Lima Metropolitana. El debate para la elección municipal está programado para el 21 y 22 de setiembre.

En Lima están consideradas 26 organizaciones políticas, por lo que el JNE prevé distribuirlas en dos jornadas, con alrededor de 13 participantes por día. El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.

Puntos de vista

El abogado especialista en derecho electoral José Tello, presidente del Instituto AKLLA Perú, explicó que, en estricto rigor, un debate convocado para los candidatos a la Alcaldía de Lima debería tener como participantes a quienes postulan formalmente a ese cargo. Sin embargo, advirtió que existen antecedentes a favor de López Aliaga.

Tello recordó el caso de Fernán Altuve Febres en las elecciones municipales de 2010. Tras la exclusión de Alex Kouri, entonces candidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Lima, Altuve, quien integraba la lista como primer regidor, participó en el debate municipal en representación de su organización política.

A esto se suma que el propio JNE ha dejado en manos de las organizaciones políticas la definición de quién las representará en estos encuentros. “El JNE dijo que los partidos asignen quiénes van a ser sus representantes, dejando abierta la posibilidad que no necesariamente sea el candidato a la alcaldía”, explicó.

En ese escenario, el especialista consideró que Renovación Popular podría optar por López Aliaga. Sin embargo, esto también tiene una dimensión política inevitable. Tello advirtió que el debate puede convertirse en una oportunidad o en un riesgo para el candidato. Un buen desempeño podría reforzar su posición en la campaña, mientras que una actuación deficiente podría terminar afectándolo. “El asistir al debate y tener un buen performance lo consolida como ganador. El asistir al debate y no tener un buen performance, por el contrario, lo debilita”, aseveró.