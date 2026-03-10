Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vladimir Cerrón, quien lleva más de dos años huyendo de la justicia, busca que el Tribunal Constitucional (TC) anule la orden de prisión preventiva que pesa en su contra y con ello pueda desarrollar su campaña electoral a la presidencia de la República.

