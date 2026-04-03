El pleno del Tribunal Constitucional (TC) señaló que “no hubo irregularidad” en la tramitación del expediente del prófugo Vladimir Cerrón, cuya “ponencia” o “proyecto de resolución” favorecía al prófugo candidato presidencial.

Como se recuerda, semanas atrás, la presidenta del TC, Luz Pacheco, aseguró que había detectado “algo irregular” pues dicha ponencia “no contaba con el visado” del coordinador de la Comisión de Habeas Corpus del TC y que se había trabajado entre un “asesor y un despacho”.

Ahora, a través de un comunicado, el TC asegura que “existen distintas prácticas de coordinación entre los despachos y las comisiones”.

“Yo pedí un informe preliminar de cómo había sido el camino de este expediente y me encontré con un hecho que de verdad yo, por transparencia y legitimidad constitucional, quiero que la ciudadanía sepa que lamentablemente ha habido algo irregular”, dijo Pacheco el 17 de marzo, en una entrevista con en el podcast “Siempre a las 8”, con Milagros Leiva, en El Comercio.

Además, aseguró a El Comercio que investigaría con quién había coordinado el “asesor” para que el sentido del proyecto de resolución sea favorable al ex gobernador regional de Junín.

“La investigación es para determinar quién hizo la coordinación con el asesor de la comisión para que se proyectara en el sentido que nos llegó”, dijo entonces.

El expediente ha tenido un inusitado interés en ser resuelto desde el interior del TC. Ello, tanto en la rapidez en ser visto en audiencia pública -en menos de un mes- como la elaboración de su ponencia a favor de anular la orden de captura y prisión preventiva que pesa sobre el prófugo fundador de Perú Libre (PL).

Pleno del Tribunal Constitucional 2025

Sin embargo, en el comunicado emitido este miércoles 1 de abril, el Pleno del TC sostiene que dichas coordinaciones entre un “asesor” y “un despacho”, sí se permiten como parte de sus “distintas prácticas de coordinación”.

El TC no dio detalles sobre a quién pertenecería el referido “despacho”, pese a que fuentes de la entidad señalaron a este Diario que sería el del magistrado Pedro Hernández, ponente del caso.

“La investigación realizada sobre el trámite del expediente N° 00117 -2026-HC evidencia que no hubo irregularidad en su tramitación, ya que existen distintas prácticas de coordinación entre los despachos y las comisiones", indicaron en un breve comunicado.

Por ello, anunciaron que el caso -que se encuentra al voto desde el pasado 11 de marzo- será agendado para su debate y resolución. No precisaron la fecha.

“El trámite del expediente en cuestión seguirá su curso normal una vez agendado en el Pleno dentro de la lista de causas expeditas para su respectivo debate y votación”, indicaron en el documento.

TC sobre caso Vladimir Cerrón

Cabe precisar que el magistrado del TC, Manuel Monteagudo, también confirmó que la presidenta Luz Pacheco, les había informado que el proyecto de resolución del caso Cerrón Rojas que se les alcanzó -previo a la audiencia- no había sido aprobado por el coordinador de la comisión a cargo de los habeas corpus.

“Lo que nos ha dicho la presidenta es que en el momento de la audiencia pública se nos ha entregado, a través de los procedimientos previstos, un proyecto de sentencia en el entendimiento de que se trataba de un proyecto proveniente de la comisión, en el sentido de que estaba autorizado por el coordinador. Lo que ha verificado es que esto no ha sido así”, dijo en declaraciones a RPP.

Pese a mantenerse prófugo de la justicia, Cerrón Rojas usó las redes sociales para pronunciarse sobre el comunicado emitido por el TC. En el mismo, aseguró que se trataba de un “cálculo político” en contra de su candidatura.

PJ ordena ejecutar sanción para abogado de Vladimir Cerrón

De otro lado, el Poder Judicial (PJ) ordenó ejecutar la sanción pecuniaria que se le impuso a Víctor Peralta Miranda, uno de los abogados de Vladimir Cerrón en el proceso que se le sigue por el Caso “Aportes a Perú Libre”.

A fines del 2025, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la apelación de Peralta contra la sanción que se le impuso por dilatar la audiencia para variar la orden de prisión preventiva que se le había impuesto al prófugo fundador de PL.

El juez de Investigación Preparatoria, Leodán Cristóbal Ayala, precisó -en una resolución emitida el 31 de marzo- que al haberse rechazado la apelación del referido abogado, correspondía proceder con la ejecución de la misma.

“La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ha confirmado la Resolución de primera instancia que impuso la sanción económica ascendente a dos (2) Unidades de Referencia Procesal al señor abogado Víctor Peralta Miranda por generar la dilación en la medida solicitada de variación de prisión preventiva y posponer la misma de forma injustificada”, señaló el juzgado.

Peralta Mirada no se presentó a las dos audiencias programadas por el juzgado en abril del 2025, pese a que fue la propia defensa la que había interpuesto el recurso.

El juzgado determinó que la defensa legal de Cerrón Rojas dilataba la resolución de su pedido, por lo que le impuso dos Unidades de Referencia Procesal (URP), cuyo monto aproximado es de S/1,070.

“Cumpla el asistente jurisdiccional con notificar la presente resolución al abogado Víctor Peralta Miranda, y una vez realizado el diligenciamiento, remítase el presente cuaderno a la Secretaría de Cobranzas y Multas de la Corte Superior Nacional, a efectos que se continúe con el trámite correspondiente”, resolvió el juez Cristóbal Ayala.