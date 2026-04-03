Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

VLADIMIR CERRON Y TC
VLADIMIR CERRON Y TC
Por Karem Barboza Quiroz

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) señaló que “no hubo irregularidad” en la tramitación del expediente del prófugo Vladimir Cerrón, cuya “ponencia” o “proyecto de resolución” favorecía al prófugo candidato presidencial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.