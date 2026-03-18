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Resumen

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La tramitación exprés del caso de Vladimir Cerrón ha destapado una serie de presuntas irregularidades al interior del Tribunal Constitucional (TC), donde se ha iniciado una investigación.

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