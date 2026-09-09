Francis Allison, candidato de Avanza País a la Municipalidad Metropolitana de Lima, confía en que ganará las elecciones municipales de octubre. En entrevista con el video podcast de El Comercio, “Tenemos Que Hablar”, afirmó que durante los primeros 100 días de su gestión implementará un sistema de recompensas para desarticular organizaciones criminales.

— Los partidos le han pedido al Jurado Nacional de Elecciones que, en un plazo de tres días, se pronuncie sobre si el señor Rafael López Aliaga puede recibir la credencial de alcalde en el presente proceso y participar en los debates. ¿Qué pasa si el JNE no se pronuncia?

Ha sido interesante el pedido de los representantes de los partidos. Sin embargo, más allá de lo que suceda, estoy trabajando para ganar las elecciones, se quede o no se quede Rafael López Aliaga y, especialmente, para ser mucho mejor que él en materia de obras y seguridad ciudadana, que es el problema de esta ciudad.

— ¿Se ha demorado el JNE en tomar una postura sobre este tema y otros como la aparente reelección encubierta?

A ver. Yo lo digo claramente: sí es una reelección encubierta, sí viola el mandato expreso de la Constitución, soy un demócrata al 100% y creo que para cualquier ciudadano esta es una reelección encubierta. [...] Y sí creo que el Jurado debió tomar una posición al inicio, no al final, porque hay una serie de rumores de que, si ganan, esos candidatos que están postulando con esa modalidad, al final, el Jurado puede decir: “No puedes asumir”. Es peor porque la gente ya votó y eligió.

— ¿Por qué se demoró tanto el JNE?

No puedo adivinar. Podemos tener teorías y todo, pero prefiero decir con prudencia por qué lo ha hecho. Sin embargo, sí considero que debió pronunciarse al inicio. Y también una de las teorías es que, en principio, estos alcaldes que están postulando como tenientes alcaldes, en la práctica son candidatos a regidores. Si cualquiera de ellos no tiene la más alta votación en su lista, sería regidor. [...] En todo caso, debió haber un pronunciamiento. Hubiera sido lo más sano: dejar claras las cosas para que el elector tampoco se sienta defraudado en su voto.

— Pero usted no tiene problema con que López Aliaga participe, ¿no?

Ninguno, al contrario. Me encantaría que siga porque estoy aquí para ganarle las elecciones.

— ¿Qué lo hace diferente de López Aliaga?

Mucho. Primero, yo cumplo lo que digo. Lo que yo digo se hace y por eso he sido electo cinco veces en Magdalena del Mar. Tengo palabra. ¿Qué más? Lo más importante: soy un hombre que se ha fajado por la seguridad ciudadana sin floro.

LIMA 8 DE SETIEMBRE DEL 2026 Entrevista Francis Allison candidato a la municipalidad de lima por el partido avanza país en el programa Tenemos que Hablar en el canal de Youtube de El Comercio. / HUGO PEREZ

— ¿Cómo ve la figura de la guardia metropolitana?

Seré claro. En primera, en tema de seguridad ciudadana tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a dos fenómenos naturales: delincuencia común y crimen organizado. La común es aquella que te asalta y te roba el teléfono. Para esta sí sirve la gente en la calle, la pistola, operativos, en fin. Y el crimen organizado es aquella que te extorsiona y te mata si no pagas el monto extorsivo. Para el crimen organizado sirve un policía por esquina o un sereno en la esquina así tenga metralleta, pues no. Esta supuesta guardia metropolitana se crea para enfrentar al crimen organizado que extorsiona en las obras que hace EMAPE. Grave error. Se equivocaron.

— ¿Qué quiere decir?

Están tomando una decisión para enfrentar el crimen organizado que únicamente serviría para la delincuencia común. Siempre explico esto. Primero, saber a qué te enfrentas. Si no sabes a qué te enfrentas, vas perdido. [...] ¿Cómo enfrentar la delincuencia? Vamos a hacer el pago de recompensas. Cada vez que alguien jale un gatillo en Lima, vamos a pagar 25 mil soles a aquella persona que nos dé información para la identificación y captura de quien jaló el gatillo. Y vamos a pagar mucho más para identificar y capturar a los miembros de una organización criminal, a las cabezas que han mandado a ese sicario a matar.

— ¿La municipalidad tiene capacidad económica para solventar ese gasto?

100%. Porque si dejamos de hacer cualquier obra vial de 100 millones [de soles] al año, con eso tenemos [el presupuesto].

— Pero la Municipalidad de Lima llega a una situación de sobre endeudamiento. ¿Cómo manejar esa situación financiera?

Salvo distritos millonarios como Surco, Miraflores, La Molina, San Isidro, la mayoría son distritos que tienen muchos más pasivos que activos. El alcalde peruano es un administrador de la miseria. Es un experto rascando la olla. Y el alcalde jamás debe llegar a decir que no hay plata.

— ¿No estaría asumiendo la municipalidad funciones de la Policía si termina por efectuar el programa de recompensas? Además el Ministerio del Interior tiene un programa similar que no ha dado resultados...

El programa del Ministerio del Interior es un programa muy mal hecho. Solamente paga recompensas para quien ya cometió el delito, sabiendo su nombre y apellido. Esa es la diferencia. Yo no propongo eso, yo propongo dar información para identificación y captura. El programa del Mininter no incluye a los sicarios.

— ¿No sería mejor invertir ese dinero en fortalecer, si quiere apoyar a la policía, un poco las instituciones?

Nosotros sí fortalecemos a la policía. Hemos invertido solo como municipalidad distrital cerca de 700 mil soles en donaciones a la PNP. No hablo de lo que algún día voy a hacer. Magdalena es el lugar más seguro del Perú.

— El candidato Rafael López Aliaga ha dicho que va a hacer chuponeo legal y que además va a tener a Carlos Álvarez atendiendo la llamada...

López Aliaga debería escribir un libro, tiene mucha imaginación. Podría ganar un Premio Nobel.

— ¿Se puede hacer un chuponeo desde la Municipalidad de Lima?

De ninguna manera. Sería absolutamente ilegal. El alcalde no debe intentar reemplazar a la Policía ni fraccionarla y por eso estoy en absoluto desacuerdo con todos estos intentos, ofrecimientos de campaña como la policía municipal.

LIMA 8 DE SETIEMBRE DEL 2026 Entrevista Francis Allison candidato a la municipalidad de lima por el partido avanza país en el programa Tenemos que Hablar en el canal de Youtube de El Comercio. / HUGO PEREZ

— ¿Qué va a implementar durante los 100 primeros días de gestión?

Arrancamos con la seguridad ciudadana. Lo primero que haré es enfrentarme frontalmente a los maleantes, activando recompensas. Segundo, clausura de los locales que venden cosas robadas. A mí no me vengan con tonterías que el alcalde no puede. Yo ya lo hice en Magdalena. Tengo cinco períodos.

— ¿Cerraría Las Malvinas?

No cerraría Las Malvinas, sino los puestos que venden teléfonos robados van a ser cerrados la primera semana.

— ¿Fue necesario el planteamiento del pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana?

Bueno, si el Gobierno se siente más cómodo con el pedido de facultades en seguridad ciudadana hay que dárselas. Sería un grave error del Congreso no dárselas. Si el Gobierno cree que puede hacer más con la delegación de facultades, en buena hora. Pero con lo que ya tenemos ya podíamos [trabajar].

— ¿El modelo de Magdalena se puede replicar a la escala de Lima?

¿Y [Nayib] Bukele que fue antes de ser presidente de su país? Fue alcalde de la capital. ¿Y antes? Alcalde distrital. Y hoy es el hombre más famoso en el tema de la lucha contra la delincuencia del mundo.

— ¿Su analogía puede derivar en que usted postule en algún momento a la Presidencia?

Político que te diga que no quiere ser presidente, es un mentiroso.

— De ser elegido, ¿cobrará sueldo?

Sí. Yo voy a cobrar sueldo. Yo sí voy a cobrar sueldo porque no soy ladrón.

— ¿Está queriendo decir que López Aliaga sí lo es?

Yo no estoy diciendo nada. Simplemente digo que sí voy a cobrar sueldo porque tengo que pagar la comida de mis hijos. ¿De qué te sirve, si no cobras sueldo, si luego te enteras que han cobrado la coima de decenas de millones de dólares?