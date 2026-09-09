icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Francis Allison, candidato de Avanza País a la Municipalidad Metropolitana de Lima, confía en que ganará las elecciones municipales de octubre. En entrevista con el video podcast de El Comercio, “Tenemos Que Hablar”, afirmó que durante los primeros 100 días de su gestión implementará un sistema de recompensas para desarticular organizaciones criminales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista