El policía en retiro Adolfo Cahuana —padre del capitán Cahuana Pacheco, una de las víctimas del ‘andahuaylazo’— dijo que su familia siente “bastante indignación” por la “celebración” de Antauro Humala y Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, por los 20 años de la asonada. “Siento que nuevamente nos están haciendo vivir esos momentos, cuando mi hijo partió. Este asesino no solamente se burla de nosotros, los familiares, sino de la propia institución [policial] y del Estado”, dijo en entrevista a El Comercio.

— ¿Cómo recuerda usted a su hijo? ¿Por qué él quiso ser policía?

Mi padre fue policía, y yo también seguí la carrera policial. Mi hijo también, pero a diferencia de mi padre y de mí, él tuvo la decisión de postular a la Escuela de Oficiales de la Policía. Y con su dedicación y esfuerzo logró obtener un cupo como cadete.

— Antes de que el capitán Cahuana viaje a Andahuaylas en enero de 2005, ¿usted pudo conversar con él? ¿Era consciente de que era una misión de riesgo?

Cuando él me comunica que iba a viajar a Andahuaylas me dice, ya por los medios de comunicación sabíamos que había un problema generado por Antauro Humala, que había tomado la comisaría de Andahuaylas. Por orden de su comando, mi hijo tuvo que viajar junto con 45 compañeros. A las 7 p.m. del 1 de enero de 2005, él me llama por teléfono y me dice: ‘papá, la situación está muy fea acá’. Me contó que lo mandaron al puente Colonial Anccoyllo y que los había recibido a balazos. ‘Esto es bien feo’, me volvió a decir. Entonces, le respondí: ‘tranquilo, hijo, cuídate, tomas tus providencias y que Dios te bendiga’.

— ¿Esa fue la última conversación que tuvo con él?

Sí, fue la última conversación, ahí me informó que lo mandaron al puente Colonial y que lo recibieron a balazos, porque la comisaría tomada estaba a unos 200 metros de ese puente.

— Antauro Humala fue condenado inicialmente a 25 años de prisión, luego la Corte Suprema rebajó su pena a 19 años y salió de prisión antes de cumplir esta sentencia. ¿Cree que hubo justicia para los deudos del ‘andahuaylazo’?

Inicialmente, pedían 30 años de cárcel, pero al final solo fue sentenciado a 19 años y cinco meses. Lamentablemente, para los deudos y la familia policial, le dieron la libertad [antes]. Este miserable se acogió a una ley de connotación de pena por trabajo y estudios realizados dentro del penal, pero él se burló de la justicia y de la legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque para acogerse a esta norma, él tenía que reunir dos requisitos: haber pagado el íntegro de la reparación civil y haber pasado por una evaluación psicológica, que diga que no representa un riesgo para la sociedad.

— ¿Humala ha pagado, al día de hoy, ha pagado algún monto de la reparación civil? ¿Pasó por la evaluación psicológica?

No, mire, Antauro Humala públicamente, hace pocos días atrás dijo que él no iba a pagar, prácticamente dijo que ‘no voy a pagar ni m…porque yo no he matado’. Y eso es totalmente falso, hay evidencias fílmicas y documentales de la época que demuestran que él planificó, ejecutó y ordenó todos los hechos en Andahuaylas. Él no ha pagado la reparación civil. Es más, él se burla de nosotros. Cada vez que habla del tema de los policías fallecidos, para él es un elogio haberlos matado. Él se siente feliz, contento y satisfecho.

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— Antauro Humala insiste en decir que la muerte de su hijo y otros tres policías fue provocada por el propio Estado. Pero en el juicio, de primera y segunda instancia, se demostró lo contrario. ¿Quién fueron los que dispararon en contra?

Esta tesis la ha venido planteando justamente en estos meses que son electoreros. Él pretendía integrar una lista para el Senado y no pudo, porque no está rehabilitado. Y ahora se ha adherido al proyecto de Roberto Sánchez. Un proyecto que sabemos que es de ideología comunista, marxista y maoísta. Sánchez se ha unido a un violentista que es admirador de Sendero Luminoso. Antauro Humala ha dicho que lo mejor que ha dado la izquierda en el país es Sendero Luminoso. Imagínese lo que está pasando.

— Usted ha traído el recorte de un periódico de 2005, donde hay un texto firmado por el propio Antauro Humala. ¿Qué dice ahí?

Él en entrevistas, libros y periódicos que ha dirigido, como este denominado “Ollanta”, en esta edición de febrero de 2025, en la página central, él reconoce tácitamente que fueron sus fuerzas las que ejecutaron a los policías.

— ¿Y el cambio de su discurso apuntó a una rebaja de pena y luego a un fin político?

Lógico, lo hizo con un fin político, nada más. Antauro Humala pretende decir que sus huestes no ejecutaron [a los policías], sino el Ejército. Pero el 2 de enero, a las 5 a.m., cuando ocurre la muerte de los cuatro policías, no había un solo militar [en la zona]. Solo había 90 policías, lamentablemente el comando de esa época ingresó sin conocer al oponente. No sabían lo que tenía Antauro Humala dentro de la comisaría, no sabían la cantidad de etnocaceristas, eso fue lamentable.

“Este desalmado no solo se burla de los deudos, sino de la institución [policial] y del Estado”, afirmó Cahuana. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— Hace uno años Virgilio Acuña pagó S/120 mil de la reparación que debía Antauro Humala. ¿Parte de este dinero llegó a los deudos?

No, ese pago que hizo Virgilio Acuña fue porque Antauro Humala también había sido sentenciado a pagar una reparación civil para el Estado. A los deudos no nos ha pagado absolutamente nada. Tampoco a los policías secuestrados.

— ¿Qué siente al ver a Antauro Humala libre y celebrando el ‘andahuaylazo’?

Nosotros, como familia, yo como padre particularmente siento bastante indignación. Siento que nuevamente nos están haciendo vivir el momento en que partió mi hijo. Siento que este desalmado, este drogadicto y asesino no solo se burla de nosotros, de los deudos, sino de la institución [policial] y del Estado. Para él, matar no significa nada.

— Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, calificó al “andahuaylazo’ de “gesta”, “una acción política” y “día emblemático”. ¿Cómo interpreta usted esta situación?

Sí, tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones de este candidato presidencial. Yo le pregunto: ¿Es una acción política tomar una comisaría con violencia y armados? ¿Es una acción política secuestrar y asesinar a policías y apropiarse de armamento del Estado? No, eso no es una acción política, eso es terrorismo. Cuando la Policía Nacional formula el atestado de este hecho lo califica como terrorismo.

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— Sánchez ha intentado marcar distancia de Humala Tasso. Incluso, durante la primera vuelta el candidato presidencial de Juntos por el Perú señaló que el etnocacerista sería el encargado de la seguridad en su eventual gobierno. ¿A su juicio, qué riesgos conlleva?

Lógicamente, Roberto Sánchez solamente está buscando captar votos. No es posible que un asesino, un drogadicto, un condenado, una persona que no se ha rehabilitado pretenda ejercer un cargo público. Pero con los gobiernos de izquierda se espera cualquier cosa.

Adolfo Cahuana, padre del capitán Cahuana Pacheco, una de las víctimas del ‘andahuaylazo’ (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio).

— ¿Usted aceptaría reunirse con Sánchez?

Mientras no deslinde de Antauro Humala y no cambie su postura sobre el ‘andahuaylazo’, jamás. Y no lo haría, porque los familiares [de los policías asesinados], especialmente yo, me siento bastante indignado con las declaraciones de este candidato.

— ¿Sánchez debe ofrecer disculpas a los deudos por calificar como “acción política” al ‘andahuaylazo’?

Para la familia, sí es necesario, es obligatorio que lo haga. Él no puede calificar como un acto político un acto que fue de violencia extrema.

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— Para usted, ¿qué fue el ‘andahuaylazo’?

El ‘andahuaylazo’ fue un hecho violentista, que hizo este miserable de Antauro Humala con el único propósito de gestar el ingreso a la política de Ollanta Humala, esa fue su intención y lo logró.

— ¿La sociedad entre Sánchez y Humala Tasso representa un peligro para la democracia?

Le dije y lo vuelvo a repetir: Sánchez tiene una política marxista, leninista, que él mismo ha reconocido. Antauro Humala ha dicho que Sendero Luminoso es lo mejor que ha producido la izquierda. Y concuerda con los lineamientos que ha dejado Abimael Guzmán: intentan llegar al poder ya no por las armas, sino por la penetración ideológica.

— Antauro Humala es muy cercano a Roberto Sánchez, candidato presidencial que tiene opciones de llegar al gobierno. ¿Esta situación reaviva el dolor de los deudos?

Dios no quiera que suceda lo que usted me pregunta. No solo nos causa dolor a la familia, sino a los hombres de bien. La democracia se debe respetar, al igual que el Estado de derecho. Sería indignante que este señor [Humala] pretenda ser funcionario público.

Adolfo Cahuana, padre del capitán Cahuana Pacheco, una de las víctimas del ‘andahuaylazo’ (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio).

— ¿Tiene algún mensaje que darles a los ciudadanos, sobre todo a las generaciones más jóvenes que no saben quién es Antauro Humala?

Sí, solamente le quiero decir a la ciudadanía que Antauro Humala es un violentista, es un asesino, es un drogadicto y un mercantil de la política. Quiere vivir de la política. Él fue el que planificó, dirigió y ejecutó el tema de Andahuaylas.