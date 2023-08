LEE TAMBIÉN | Pasión Dávila: el operador político de Pedro Castillo que golpeó a un congresista y ahora preside la Comisión de Trabajo

Fueron suspendidos Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori e Ilich López. Los cuatro primeros continúan en la bancada acciopopulista en el Parlamento, mientras los dos últimos renunciaron tras la designación de Espinoza como portavoz titular.

Junto a ellos también se retiraron del bloque María del Carmen Alva, Karol Paredes, José Arriola, Carlos Alva, Edwin Martínez y Silvia Monteza. En tanto, Hilda Portero, Wilson Soto y Luis Aragón siguen siendo parte del bloque parlamentario.

Del Águila Morote aseguró también que la suspensión de la militancia de ‘Los Niños’ tiene un efecto vinculante sobre la bancada parlamentaria, por lo que esta semana estarían informando la decisión al Poder Legislativo.

- El vocero de la bancada de AP, Darwin Espinoza, calificó la suspensión de la militancia de seis de ‘Los Niños’ como un “saludo a la bandera” argumentando que “no existe” esa figura en el estatuto del partido. ¿Tiene o no el plenario la facultad para suspender militancias?

Hay dos artículos en el estatuto del partido. Por ejemplo, el artículo 84 establece que el plenario es el máximo organismo resolutivo. Entonces, está diciendo que es la máxima instancia resolutiva y deliberativa. Además, el artículo 85 dice que en el plenario nacional se recibe, se debate y se resuelve los temas de interés del partido. Este es un tema interno de partido que ha sido recibido, debatido y resuelto por el plenario. Entonces ahí la situación está bastante clara.

- ¿La decisión del plenario tiene un efecto vinculante sobre la bancada de Acción Popular en el Congreso?

Desde el punto de vista partidario es vinculante porque los congresistas llegan al Congreso por el partido. Consecuentemente, los partidos políticos son, en el buen sentido de la palabra, dueños de los escaños de la bancada. Nuestro nombre está registrado en el ROP [Registro de Organizaciones Políticas] del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros somos los que administramos el nombre del partido .

Cuando un congresista es expulsado o se le suspenden sus derechos partidarios, en ese momento deja de pertenecer a la bancada porque pertenecer a ella es un derecho que tiene por haber llegado al Congreso a través del partido. Entonces, si se le suspende el derecho en el partido, ya no puede pertenecer a la bancada. Desde ese punto de vista está totalmente clara la figura legal.

- ¿Cuándo notificarán al Congreso la suspensión de ‘Los Niños’?

A la brevedad posible. Puede ser mañana [martes] o pasado [miércoles] a más tardar. Eso se comunica al Congreso y este poder del Estado tendrá que atender u observar nuestra comunicación. Solo en el caso de que sea observada, nosotros elevaremos nuestra solicitud de interpretación a la Comisión de Constitución. En paralelo haremos también una demanda para que se reconozca el derecho que tiene un partido de manejar su nombre y no los congresistas.

- ¿Evalúan también suspender la militancia del segundo grupo de otros 7 congresistas de AP implicados en las pesquisas de ‘Los Niños’?

Sí. En el plenario del sábado se aprobó una moción orden del día que solicitaba que la Secretaría de Disciplina del partido inicie un proceso investigatorio contra todos aquellos congresistas del partido con una investigación fiscal abierta. Todos ellos van a ser investigados por la Secretaría Nacional de Disciplina y después por el Tribunal de Disciplina.

Adicionalmente, se aprobó que todos aquellos que agraviado a sus propios correligionarios, a través de sus declaraciones en los medios de comunicación, faltando los principios básicos del partido, también serán investigados y, de ser el caso, serán acusados ante el Tribunal de Disciplina para las sanciones correspondientes. Dependiendo de la gravedad, serán suspendidos o expulsados.

La expulsión se da por traición al partido, esta consiste en violar los principios básicos de la organización. Algo que Fernando Belaunde defendió con tanta vehemencia.

- Si suspende la militancia de estos legisladores, AP se quedaría sin la cantidad mínima de integrantes para conformar una bancada en el Congreso. ¿Están dispuestos a tomar ese riesgo?

La bancada ha agraviado el prestigio y malogrado la reputación de Acción Popular. Ha sido la causa de todo el daño político que hoy tenemos, que está referido a nuestro nombre. Si para reparar eso necesitamos quedarnos sin bancada, nos quedaremos sin bancada. Queremos una bancada digna, limpia y auténtica, que refleje la historia de AP.

- ¿Cuándo inician funciones los miembros del Tribunal de Disciplina y la Secretaría Nacional de Disciplina? ¿Le darán prioridad al caso de ‘Los Niños’ y los recortes de sueldos?

Estamos siguiendo un procedimiento muy corto, primero hay que tomarles juramento. Una vez que eso ocurra, automáticamente inician funciones. Lamentablemente no puedo hacerlo ni hoy [lunes], ni mañana [martes] porque estaré de viaje, espero hacerlo el día miércoles. La secretaria nacional de disciplina del partido ya juró y ya está en funciones. Vamos a trabajar ambos casos con la celeridad que exigen.

-¿Cuánto demoraría el proceso? ¿Cuándo estarían expulsando a ‘Los Niños?

El sábado, el plenario también aprobó una moción para que los procesos sean sumarios, como consecuencia los procesos se cortan. En el caso de ‘Los Niños’ existen las carpetas fiscales donde están todas las evidencias, investigadas por la Fiscalía, se entiende que ellos tienen mucho más recursos que un partido político para hacer sus investigaciones y sus investigaciones están ajustadas a una realidad. Este hecho facilita mucho el trabajo que tenemos que hacer dentro del partido. El tiempo va a ser corto. Además, una cosa es el tema jurídico legal, pero forma parte de este proceso disciplinario el daño político causado que, de la única forma que se puede resolver, es con una respuesta política.

La próxima semana, la secretaria nacional de disciplina estará corriendo traslado de su investigación al Tribunal de Disciplina para que evalúe el caso. Espero que se resuelva [la expulsión] en 35 días, en el mejor de los casos.

- En las investigaciones también se tomará en cuenta la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra cuatro de ‘Los Niños’.

Claro. Es una alternativa inmediata.

- Los siete congresistas que actualmente integran la bancada y seis de los ocho renunciantes han sido implicados en las investigaciones del caso ‘Los Niños’, recortes de sueldos, viajes polémicos y otros escándalos. Por ejemplo, el caso de Darwin Espinoza y Marka Group. ¿Cuánto daño ocasiona esto a la imagen del partido, teniendo en cuenta que los legisladores son su rostro visible?

Han dado un mal ejemplo. Han dado un mensaje equivocado de Acción Popular con su conducta. E l mal ejemplo muchas veces es el mayor daño que se hace a una institución porque va dirigido a quienes están en pleno proceso de formación personal, como son los niños y los jóvenes .

El daño que se ha hecho a nuestra imagen es tan grande, que tiene que ser castigado en el menor tiempo posible.

¿Cuál es la situación de los 8 renunciantes? ¿Deberían volver a la bancada? ¿Cuál es la posición del partido al respecto?

Los renunciantes [a excepción de Ilich López que se encuentra con la militancia suspendida] tienen la opción de retornar. Las puertas para que regresen están abiertas, pero es una facultad personal de ellos.

[Cinco de los ocho renunciantes, que están implicados en pesquisas, pero que no se les ha suspendido su militancia] tienen la posibilidad de retornar a la bancada mientras que el Tribunal de Disciplina evalúa sus casos porque sus derechos partidarios no han sido recortado. [Si quieren] regresar tendrán que pasar por una conversación, por lo menos, con la Secretaría de Disciplina y asumir los compromisos que están escritos en el Estatuto.

Con eso no estamos haciendo un borrón y cuenta nueva, lo que queremos comunicar es que, a partir de ahora, la línea de conducta que han estado siguiendo no podrá continuar. Y lo de atrás seguirá su curso de investigación.

- Cómo llegaron a ser candidatos Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi. El primero fue expulsado de AP en 2013 y en 2016 tuvo otro proceso disciplinario. Mientras que el otro ya afrontaba tres procesos por presunta corrupción cuando postuló al Congreso. ¿De quién es la responsabilidad?

De las normas partidarias porque simplemente bastaba con que presenten una declaración jurada señalando que no tenían sentencias. Resulta que así ha postulado muchos, no solamente al Congreso, sino otros cargos de elección popular. Además, cuando han postulado no había dirigentes, no había quien ponga los límites. Entonces había puertas abiertas en el partido que estamos pagando ahora.

¿Qué medidas tomará para revertir el daño en su imagen y reputación?

Hemos estado ocho años sin dirigencia, no se ha podido aplicar los filtros. Hemos tenido camisas de fuerza que nos han puesto la propia ley, pero hoy, gracias a Dios hay una dirigencia instalada, a través de la cual vamos a establecer los filtros y las condiciones y requisitos para ser postulante a cualquier cargo de representación pública. Como parte de la formación incluiremos temas de carácter ético, moral, de tener una línea impecable.

Vamos a proponer en el futuro es hacer una selección de personas que no tengan carpetas fiscales abiertas y que tengan un buen currículum vitae. Vamos a poner muchos filtros. Además, dentro de nuestro plan de trabajo está capacitar a nuestros afiliados en el Instituto de formación política y gubernamental Fernando Belaunde para capacitar a los jóvenes afiliados para que se den cuenta que integran un partido que ha tenido una línea de conducta ejemplar y que hoy a tenido un grave accidente con estos congresistas.

- Delegados plenos que se encontraban en el padrón de convocados del plenario del sábado señalaron que se les impidió el ingreso.

Solo se dejó ingresar a quienes estaban adecuadamente autorizados o que estaban adecuadamente acreditados.