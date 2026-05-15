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Resumen

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El politólogo argentino Daniel Zovatto consideró que, en el contexto de crisis política y electoral que atraviesa el Perú, el empresariado no solo debe inyectar racionalidad al debate, sino también “comportarse como el adulto en la sala”.

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