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Resumen

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El politólogo argentino Daniel Zovatto sostuvo que gane quien gane la elección presidencial en el Perú, sea Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Keiko Fujimori (Fuerza Popular), heredará “un país altamente polarizado, dividido en dos partes, y fragmentado no solo geográficamente sino ideológicamente”.

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