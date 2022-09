Elizabeth León fue militante del Frente Independiente Moralizador (FIM), entre el 2005 y 2007, año de su desaparición. Y también acompañó al exministro Fernando Olivera en su intento de postular a la Presidencia en el 2021 como parte de su plancha. Pero su inscripción no fue admitida. Hoy, con la escoba, nuevamente, en la mano trata de llegar al sillón municipal de Lima.

[Esta es la primera de una serie de entrevistas con candidatos a la alcaldía de Lima que publicará El Comercio].

VIDEO RECOMENDADO

— En su plan de gobierno, usted refiere que las autoridades locales “tienen funciones muy limitadas” para enfrentar a la delincuencia. ¿Cree que sus adversarios, como Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, están prometiendo acciones para frenar la inseguridad que exceden las prerrogativas del alcalde de Lima?

Bueno, sí, eso es evidente, pero son promesas, estimo que ellos deben estar pensando en [plantear] una modificación de competencias para llevar adelante lo que prometen, porque, además, hay infraestructura comprometida [en sus propuestas], ahí hay mobiliario, motos, patrulleros. Y desconozco el tratamiento que ellos le hayan dado [a su plan] porque la Municipalidad de Lima cuenta con S/110 millones de presupuesto para la seguridad ciudadana. […] Y tampoco me atrevo a hacer un juicio de valor sobre lo que ellos quizás no han comentado, sobre cómo lo van a conseguir.

— Por ejemplo, Urresti proponen capturar a 200 delincuentes por día; y López Aliaga plantea reabrir el penal del SEPA, que ni siquiera está en la capital. ¿Están vendiendo gato por liebre?

No sabría encontrarle una explicación a esas propuestas, yo creo que se las han imaginado desde un punto de vista ideal sobre una situación y han planteado las alternativas para llevarlas adelante.

— ¿Cuáles son las acciones concretas que implementará, de llegar a la Municipalidad de Lima, para reducir los índices de criminalidad?

Mira, justo hoy día [martes] hemos tenido una reunión con la presidenta del Poder Judicial, con la doctora Elvia Barrios y he podido percibir la intención que ella tiene que llevar adelante una mejora en el sistema de justicia para juzgar de manera inmediata a los delincuentes que la Policía Nacional capture, y nos ha expuesto el proyecto de [las unidades de flagrancia] que se ha concretado en Trujillo, y es una solución que me parece válida. Nos ha invitado [a los candidatos] a la colaboración, a que formemos parte de este gran piloto ahora en Lima, que se va a implementar en Villa el Salvador. Así que estamos a la espera, nosotros [desde el Frente Esperanza] hemos planteado el compromiso de formar parte de este trabajo.

— ¿Y cuáles son las medidas que adoptará en una eventual gestión municipal para reducir la inseguridad?

Tenemos que llevar adelante un proceso para fortalecer a nuestro serenazgo, es el equipo con el que contamos. A la Policía la vemos como ejecutor de la reducción de la delincuencia con nuestro apoyo, porque nosotros somos el elemento articulador entre la Policía y la población, y eso es lo que queremos evidenciar. Y dentro del serenazgo también debe haber especializaciones y una selección que garantice tener un conjunto articulado y comunicado. Y dentro de los parámetros de selección estamos proponiendo la realización de pruebas toxicológicas, psiquiátricas y poligráficas .

— ¿Cuál es el sentido de empadronar a los ciudadanos extranjeros?

Bueno, ciudadanos extranjeros hay de todas las nacionales, aquí el tema está referido, y justamente también lo mencionaron [en la reunión en el Poder Judicial], al incremento de la delincuencia por parte de la población venezolana en Lima. Entonces, hay un incremento importante de acción delictiva que tiene que ser controlada. Nosotros queremos llevar a cabo un empadronamiento como lo hacen en cualquier parte del mundo, por ejemplo, cuando vas a España, te tienes que empadronar en el ayuntamiento si es que te vas a quedar por más de 15 días, tienes que decir en qué lugar te vas a quedar, es una ficha. Lo mismo se debe hacer aquí, también deben colocar si tienen o no antecedentes policiales.

Con el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros, además, se puede llevar adelante una verdadera evaluación de los servicios que la municipalidad brinda, como los de salud. Necesitamos sincerar este dato para poder ofrecer los servicios que la ciudad necesita en salud, educación y transporte. Tenemos una población de 10 millones en Lima, y tenemos 1 millón adicional [de venezolanos], estamos hablando de casi el 10%. Es un tema que se debe tener en cuenta, no es un tema que vamos a soslayarlo.

— ¿A su juicio, cuánta responsabilidad tiene el alcalde de Lima respecto a la reducción de la inseguridad? ¿Es una tarea que principalmente le atañe al Ministerio del Interior?

Nuestra competencia está muy limitada con respecto a la medición de los indicadores de inseguridad […] Lo que tenemos que llevar adelante es una labor preventiva, que es la base de nuestro plan de seguridad. Primero se debe fortalecer el serenazgo, después implementar la tecnología, tercero, la escuela de padres y finalmente, el empadronamiento de los venezolanos que han ingresado al país.

Elizabeth León postula a la alcaldía de Lima de la mano del partido de Fernando Olivera / Foto: Renzo Salazar

— El Frente de la Esperanza también plantea el “reordenamiento y formalización del transporte” y “el retiro de los informales”. Sin embargo, estas son atribuciones de la ATU…

Si bien es cierto que la municipalidad no tiene competencia dentro de la ATU, sí podemos impulsar todas las acciones que ellos lleven adelante. Por ejemplo, supervisión estricta a sus labores de fiscalización, de reordenamiento del transporte, de la mejora de la líneas y también por qué no decirlo del transporte masivo, estas son competencias que la municipalidad delegó primero al MTC y luego este transfirió a la ATU.

Aquí hay que ser claro en eso, nosotros solo tenemos competencias sobre la gestión de semaforización, sobre los paraderos, de repente alguna reubicación y el traslado de los mismos, está reducida a ese campo. Y me faltaba uno, la identificación de los puntos negros para rediseñar los cruces vehiculares. En realidad, nuestras competencias son muy reducidas. Sin embargo, eso no quita que podamos [desde la municipalidad] ser gestores de grandes proyectos que sirvan para tener una Lima mejor.

— Usted, además, refiere que solo el 20% de los semáforos de Lima están sincronizados. ¿Cómo hará para la ola verde se dé al 100%?

Mira, justamente a inicios de esta semana estuvimos revisando con un personal de Pro Tránsito la información actualizada, y solamente hay una ola verde en todo Lima que funciona bien, creo que he sido muy optimista al considerar que el 20% funcionaba bien, creo que es menos del 1%. Solo la avenida Camino Real tiene una ola verde desde el óvalo Gutiérrez hasta finalizar, son más o menos 10 cuadras. Los demás semáforos no lo tienen, porque no están interconectados con la misma tecnología. Por ejemplo, las avenidas Javier Prado, Arequipa, Arenales y Petit Thouars tienen sistemas totalmente diferentes, son cuatro sistemas.

— ¿En algún momento se podrá unificar bajo un solo sistema la operatividad de los semáforos? ¿O no es viable?

Yo creo que el proyecto que tiene la Municipalidad de Lima [para incorporar cámaras y velocímetros] va a ayudar, entonces sí es posible articular los semáforos y que puedan funcionar en una ola verde. Es posible tenerlo al cabo de dos años, en ese tiempo podríamos tener ese tema solucionado.

— ¿Qué piensa hacer con los peajes?

He planteado una revisión de los contratos de los peajes, porque debemos tener en cuenta que esas concesiones fueron firmadas sobre un acto delictivo. Entonces, ahí tenemos que evaluar varios aspectos, todas las adendas de los contratos, los contratos principales, y tenemos que estudiar la decisión, no podemos decir que vamos a anularlos, tenemos que asegurar que la empresa también exponga su posición antes esta situación. Nos interesa ver la posibilidad de llevar a cabo un cambio que signifique menos perjuicio para la población.

— ¿Cuánto ha invertido hasta el momento en su campaña? ¿Y quién o quiénes la financian?

Bueno, el 30 de agosto tenía un monto declarado de aproximadamente S/12 mil, no tengo la cifra exacta. Y yo financió mi campaña personalmente y cada candidato [en los distritos] financia su campaña. No hay grandes montos, te habrás dado cuenta que nosotros no tenemos paneles grandes publicitarios, y los que tenemos han sido colocados por los candidatos con sus propios ingresos.

— ¿Qué la diferencia a usted de los demás candidatos al alcaldía de Lima?

Yo creo que aquí [en esta elección] hay que valorar el tema de la honradez. Es tan diferente mi situación respecto a quienes encabezan las encuestas o los que dicen encabezar las encuestas, tenemos tantas diferencias, es inconmensurable, creo que cuando uno quiere entrar en política tiene que cuidar el tema de delitos que pueda cometer, ya nos están hablando de denuncias de alto nivel, muy graves, como asesinato, lo que vimos en el último debate.

— El Frente de la Esperanza es un partido recién formado. ¿Tienen los cuadros necesarios y la experiencia para conducir una ciudad como Lima?

Por supuesto, mira, yo soy ingeniera, soy técnica y conmigo también hay un grupo de ingenieros importantes, muchos de ellos han formado parte del equipo del plan [de gobierno municipal] y también hay policías y civiles [con otras profesiones] que forman parte, son técnicos con especialidad, son profesionales brillantes, yo no tengo ninguna falencia de equipo, al contrario.

— Usted pertenece al Frente de la Esperanza, que es liderado por el exministro de Justicia, Fernando Olivera. ¿Puede garantizar que él no tendrá influencia en la Municipalidad de Lima, si usted llegase a ganar la elección?

Él es un líder político, hoy está trabajando con un objetivo. Es el presidente del partido, y yo creo que todo político al ganar una elección deja de ser partidario para ponerse a administrar Lima como autoridad, y la autoridad gobierna no para un partido, sino para todos los ciudadanos, yo creo que eso sí lo tenemos claro.

— ¿Entonces, si usted gana la elección, el señor Olivera no tendrá ninguna participación en su eventual gestión municipal?

Bueno, ideológicamente la va a tener, ósea es el que lleva adelante los principios del partido, comenzando con la ética, moral y acabar con la corrupción. Para eso, vamos a tener que conversar siempre, vamos a tener que intercambiar ideas, pero eso no significa pues que va a tener alguna decisión dentro de la municipalidad.

— Usted no tiene ninguna investigación en curso, pero Olivera sí por el Caso Interoceánica. ¿Cree en su inocencia?

[…] No sé las aristas que se hayan considerado en ese tema, no sé si ha sido una acusación, si Fernando es testigo o no.

— ¿Cómo calificaría al gobierno de Pedro Castillo?

Esperamos que el gobierno de Castillo lleve adelante una verdadera gestión, porque no la vemos, lo vemos ausente y yo personalmente creo que él debería liderar las acciones y políticas que su partido tuvo como principio. No veo una acción de gestión pública que nos haya hecho pensar en el cambio que él prometió.

Y esperamos que se tomen acciones, ya en el Congreso hay un proceso de vacancia, y en la fiscalía un proceso de investigación [en contra del presidente]. No estoy en contra de que se le juzgue, al contrario, si tiene que asumir responsabilidades, que lo haga. Ya hemos atravesado una situación para un eventual caso de vacancia, no es que no haya la forma, existe la forma, falta la decisión política.