Enrique Valderrama, candidato presidencial del APRA: “El pueblo aprista ha dicho que la renovación debe encabezar este proceso”

Enrique Valderrama- integrante de la Comisión Política del APRA, bachiller en Derecho y columnista- acaba de ser elegido candidato presidencial del Partido Aprista, en las que deben ser las primarias más disputadas en la Casa del Pueblo en los últimos años. En una entrevista con El Comercio, consideró que la agrupación de la estrella debe reafirmar “su perspectiva de izquierda democrática”.

— Usted se ubica primero en las elecciones primarias del Partido Aprista. A Javier Velásquez Quesquén le sacó una ventaja de 183 votos y a Jorge del Castillo de 403. ¿Cómo interpreta estos resultados?

Es un mandato del pueblo aprista por la unidad del partido. Ha habido cuatro fuerzas importantes en despliegue y la diferencia no ha sido muy grande. El pueblo aprista ha dicho que la renovación debe encabezar este proceso , pero debe hacerlo convocando a múltiples instancias en el partido. Esto para impulsar un programa de cambio hacia los ciudadanos, pero con un APRA unido de manera generacional, conducido por la renovación. Tomó [esta elección] con mucha responsabilidad.

— ¿Esta victoria ajustada lo obliga a tender lazos de unidad con ambos ex primeros ministros?

Creo que se impone la unidad del partido, en general, de todos los apristas que han apoyado a diferentes tendencias. Me dirijo, fundamentalmente a los que han votado por cualquier otra opción dentro del partido. Hoy todos somos una sola alternativa para proponerle al país una agenda de cambio.

— Si se suman los votos de la llamada vieja guardia aprista-Velásquez Quesquén, Del Castillo y Garrido Lecca- superan el 63%. ¿Realmente el APRA votó por la renovación?

Sin duda, el Partido Aprista ha votado por múltiples tendencias. Creo que, definitivamente, todos expresamos algo distinto. No se puede encapsular a dos o tres [candidatos] dentro de lo mismo. Velásquez Quesquén expresa una perspectiva provinciana. Y la conducción orgánica del partido de los últimos 25 años la expresan los compañeros Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. Nosotros expresamos una renovación frente a todas estas características, pero no podemos decir que los otros tres compañeros sean lo mismo. Respetamos, sin duda, las características de cada una de las fuerzas.

— Fuentes de El Comercio indicaron que usted tiene el respaldo de Enrique Melgar Moscoso, secretario de Organización del Partido Aprista y vinculado por la fiscalía al Comando Rodrigo Franco. ¿Cuál es el rol que cumple esta persona en su campaña? ¿Es su operador político?

Es el secretario nacional de Organización, es un dirigente nacional del partido. Yo creo que él ha votado por mí, definitivamente. Como han votado también algunos miembros de la Comisión Política, como la secretaria general [Belén García] por el compañero Jorge Del Castillo.

— ¿Y cuál será su el rol de Melgar en su campaña?

Él es candidato también al Parlamento Andino, él ha manejado también su propia campaña, ¿no?

— ¿En qué trabaja? ¿De qué vive el candidato presidencial del Apra?

Actualmente, me dedico al área legal, trabajo en un estudio jurídico hace tres años. Y antes, en los nueve años anteriores me dediqué al rubro de la construcción. Hemos realizado proyectos de vivienda social en 10 regiones del país, trabajando con Techo Propio.

— En Sunedu, usted figura como bachiller en Derecho. ¿Puede ejercer?

No, en la firma también se hace análisis jurídico. Estoy, justamente, pendiente de [sacar] mi título profesional. Es un trámite que estoy esperando, una fecha en la universidad para culminarlo y poder ejercer, digamos, ampliamente con mayor libertad.

— Esta es la primera vez que se postula a un cargo de elección popular. ¿Tiene la experiencia para dirigir al país?

He demostrado en esta elección primaria que tengo la capacidad de convocar a equipos de primer nivel, no solo en lo organizativo que, definitivamente, nos ha dado esta ligera victoria, sino que, además, a nivel técnico. Yo he presentado 45 coordinadores de equipos técnicos en San Juan de Lurigancho con los que hemos creado la llamada “agenda social”.

Hay ex viceministros de Estado, doctores en gestión pública, economistas, administradores, tenemos un equipo de primer nivel [...] Yo creo que convocando a los mejores podemos ofrecerle al país una conducción con la experiencia del APRA.

— Tras la muerte del expresidente García en 2019, el Partido Aprista no ha logrado posicionar, al momento, una figura política. ¿Cómo reconstruir la identidad del partido post-Alan García?

El partido tiene que reafirmarse en su perspectiva de izquierda democrática. El partido tiene que volver a hablar de las mayorías nacionales, el partido tiene que volver a representar intereses concretos de los emprendedores en el Perú, de la agenda laboral en el país, de los pescadores artesanales, de los jóvenes y de las mujeres. Estoy convencido que el APRA va a retomar su gravitación electoral.

— Durante los dos gobiernos del Apra hubo casos de corrupción. Los ‘petroaudios’, Business Track, los ‘narcoindultos’. Y sin ir muy lejos, el Poder Judicial ya determinó que Odebrecht pagó sobornos millonarios por la Línea 1 del Metro de Lima. ¿Puede garantizar que esto no se va a repetir?

Primero, dentro de lo que ha señalado, hay algunas cosas que se han visto eran cuestiones de un tercero o [de funcionarios] de cuarta línea, que, sin duda, han significado un golpe al partido. Pero estamos, absolutamente, convencidos que nuestra propuesta de lucha contra la corrupción [va a calar]. Parte de esa garantía es que tenemos a Mónica Yaya en nuestro equipo, ella tiene una propuesta anticorrupción muy potente. Una de las banderas de la renovación es la lucha contra la corrupción.

— ¿Tiene previsto invitar a los exministros Velásquez Quesquén, Del Castillo y Garrido Lecca a sumarse a su equipo de plan de gobierno?

Primero voy a conversar con el compañero Renán Núñez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno del partido. Nosotros tenemos elementos importantes alrededor de la agenda social y porque es, digamos, lo orgánico. Luego vamos a abrir las puertas para que todos aquellos compañeros, sobre todo los que tienen experiencia, puedan aportar sus perspectivas.

— Carla García ha sido elegida cabeza de lista al Senado Nacional. ¿Son cercanos, han tenido discrepancias? ¿Qué tipo de trabajo pueden realizar juntos?

No, no [hemos tenido discrepancias]. Hace unos dos o tres años tuvimos una conversación muy interesante de algunas horas. Siempre me ha caído muy bien, le tengo mucho aprecio y estima y hoy que ha pasado la elección interna, definitivamente va a ser necesario reunirnos con todos aquellos que han tenido una votación importante. Ella va a ser una voz importante y fundamental en la campaña.

— ¿El Congreso debe extender, una vez más, el Reinfo? ¿Cuál es la postura de su fórmula sobre la minería informal/ilegal?

El Reinfo no ha funcionado, ha sido solamente para trasladar el problema hacia adelante. Es fundamental que la fórmula que gane la elección presidencial, la segunda vuelta, tiene que contar con una propuesta de formalización real y viable para la pequeña minería. Y esto debe ir de la mano, además, con una decisión firme de combate absoluto contra la minería ilegal.

— ¿Cómo evalúa la administración del presidente José Jerí? ¿Qué tipo de cambios puede hacer en ocho meses?

Es muy prematuro decir algo sobre Jerí, pero en ocho meses es muy poco lo que puede hacer. Algunos sectores han visto el cambio como positivo, pues la valla que dejó la expresidenta Dina Boluarte era baja. Lamentablemente, no creo que pueda hacer mucho en ocho meses. Ojalá que, por lo menos, avance en dos temas fundamentales: la seguridad ciudadana y el crecimiento económico.

— En el actual Parlamento hay “niños”, “mochasueldos”, “cortaúñas” y hasta se destituyó a uno de sus integrantes por violación sexual. ¿Es el peor Congreso de lo que va del siglo XXI?