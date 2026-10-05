El candidato de Avanza País para la alcaldía de Lima, Francis Allison, dice ahora que peleará “hasta el último voto”, luego de que en el conteo rápido de Datum y las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo ubican a poco más de 44 mil votos de Rafael López Aliaga (postulante a primer regidor por Renovación Popular). En entrevista en Tenemos que Hablar, video podcast de El Comercio, reiteró que respetará el resultado final.

— Al momento, los resultados de ONPE señalan que existe menos de un punto porcentual de diferencia entre usted y Rafael López Aliaga. ¿Va a pelear voto a voto? ¿Lo hará hasta el final?

Por supuesto que voy a luchar voto a voto, porque soy un luchador, ese es mi espíritu y está en mi formación. Tengo que luchar por mis votos por la gente que confía en mí [...] Estamos en una posición que podemos revertir esto, estamos a menos de 1% y el número de actas que van a procesar [que están observadas] tienen más de 400 mil votos. Por supuesto que lucharemos hasta el último voto.

— El 7,301% de las actas ha sido observada y enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). ¿Son de zonas donde el voto lo favorece?

Hemos salido victoriosos [en algunas zonas de Lima] gracias a Dios. Soy un hombre vinculado a los más pobres de la ciudad. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho yo he ganado como candidato provincial, ha habido un voto cruzado. Ahí tenemos muchos votos a nuestro favor, y muchas actas han sido impugnadas por Renovación Popular.

— Anoche, usted acordó con López Aliaga tomar un café. Antes de que se conozcan las cifras del conteo rápido de Datum, usted prácticamente aceptó que López Aliaga había ganado la elección municipal. ¿Fue un error político?

No, no, si ve la entrevista completa, yo expresé que había que esperar. Y que iba a reconocer, soy un demócrata. Yo no soy como otros que cuando pierden dicen que hay fraude o un anforazo a medianoche, que han cambiado los resultados, eso es una tontería.

— Eso lo ha dicho López Aliaga...

Las mesas de votación cierran a las 5 de la tarde. Y luego los miembros de mesa proceden con el escrutinio y el llenado de actas y todo ese proceso demora horas. Las actas empiezan a llegar a las 9 de la noche, 11 de la noche [a los centros de cómputo], entonces es obvio que el conteo se hace en la noche y madrugada. No es que en la noche cambien los votos, no, no así, sino que llegan las actas y se procesan.

Nosotros estamos peleando voto a voto. Podemos ganar. Y si salí [a declarar] es porque soy un demócrata, yo voy a respetar el resultado, sea cual sea, le daré la mano a quien gane, esa es mi obligación democrática. Y ofreceré apoyo también para Lima y los limeños. Sin embargo, de ninguna manera voy a trabajar en la gestión de otra persona y menos alguien que dice “sí” a todo”. Por ejemplo, estoy en total desacuerdo en que Rafael López Aliaga presente a Carlos Álvarez como zar de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Nos están matando todos los días y quiere poner a alguien que viene a aprender, tiene cero minutos de experiencia en luchar contra el crimen organizado. Esto es una burla.

— Si usted no llega a ser elegido alcalde de Lima, ¿cuál va a ser la postura de adoptará? ¿Será de oposición al gobierno municipal de López Aliaga o su aliado?

A ver, seré muy claro, yo no soy ‘lamesuelas’ de nada, que quede claro, de nadie. Yo soy un hombre digno y firme en mis convicciones. ¿Qué seré? Un político crítico, apoyaré lo bueno, pero no lo malo. No puedo apoyar, por ejemplo, obras viales que se hacen sin estudios, sin expedientes técnicos, porque cada sol que se ahorra en expedientes cuesta vidas. Tampoco puedo avalar lo de Carlos Álvarez [que sea nombrado comisionado por la seguridad ciudadana].

Y si no soy elegido, reconoceré el resultado y le daré la mano [a López Aliaga] y le voy a desear suerte y me pongo a su disposición. Pero eso no significa, de ninguna manera, trabajar en la Municipalidad de Lima, tener sueldo y menos ser subordinado. Mis jefes son los ciudadanos. Yo no me inclino ante nadie más que a Dios.

— ¿Cuántos personeros desplegó Avanza País para esta elección?

A ver, claramente el partido que representé en esta contienda, Avanza País, no cumplió a cabalidad su labor de poner personeros. Sin embargo, hoy lo impugnado, impugnado está. Tomando en cuenta cómo estamos hoy, ¿puedo ser alcalde de Lima? Sí. Ahora la bronca es en los Jurados Electorales Especiales y en el JNE. Seré claro: puedo ser alcalde electo en unos días, acabando esto. Lo hemos analizado con expertos y yo sí puedo ser electo.

— ¿Hasta cuándo va esperar que se resuelvan todas las actas observadas e impugnadas? ¿Usted va a apelar todo ante el JNE?

Por supuesto que vamos a pelear voto a voto. No son mis votos, son los votos de la gente y los demócratas y los vamos a defender. Y cada resolución de los JEE que consideremos no acusa a la ley, va a ser refutada. La gente me conoce, soy un hombre de mano firme. Nosotros no vamos a regalar ni un voto a nadie.

— Rafael López Aliaga dijo que temía “un anforazo”. Si usted llega a ganar, espera que el líder de Renovación Popular tenga el mismo gesto que usted tuvo el domingo de un reconocimiento a los resultados…

Antes de responder, yo quiero contarles algo. Claramente la demora de Rafael López Aliage en dar su conferencia de prensa y el ambiente de velorio que había en su partido, incluso, los rostros de las personas que lo acompañaron y me refiero a Norma Yarrow, a quien respeto, ellos salieron con preocupación, conocían la información [de que la brecha se redujo]. Ahora, respondiendo a tu pregunta, los demócratas reconocemos los resultados, espero que él reconozca su derrota electoral si se confirma en los siguientes días. Que sea demócrata y que no diga, cuando gana, que el JNE y la ONPE funcionaron, pero cuando pierde que no. El propio Rafael, en entrevistas, ha dicho que sería imposible hacer fraude, porque él tenía personeros en todas las mesas.

— Usted refirió que si el JNE ya había permitido la candidatura de López Aliaga y de otros 130 candidatos que aplicaron la figura de postular como primeros regidores habiendo sido alcaldes, que debían permitir, en caso ganen, que asuman el cargo. ¿Se reafirma?

El JNE se ha metido en una camisa de 11 varas. Va a tener que decidir entre violar la Constitución, que prohíbe expresamente la reelección, o decirles a los electores que no ganó la persona por la que decidieron. Como soy un demócrata, yo creo que sí se debe dar la credencial. Pero más allá de eso, los abogados que han salido a decir que se aplica la ley orgánica, el artículo que dice que cuando el alcalde está ausente, lo reemplaza el teniente alcalde, están mintiendo. La Ley Orgánica de Municipalidad aplica después de las elecciones, cuando el alcalde está electo y juramentado, no dentro del plazo electora.

— Esta figura de la reelección encubierta también ha sido aplicada por el alcalde de Ate, Franco Vidal, quien es de su partido. Su padre va como candidato y él como teniente alcalde…

No, no es lo mismo, porque el papá no va a renunciar, el papá se ha quedado y va a jurar el 1 de enero. Lo otro es que se le señale [a Franco Vidal] como un alcalde en la sombra, pero eso es una hipótesis […] Yo le he pregunté a Franco Vidal si su papá iba a renunciar y la respuesta fue que no y ha cumplido con su palabra. Él va a asumir como teniente alcalde. ¿Qué tanto ayudará a su papá? Su ayuda será una asesoría, como un regidor. Es como lo que dicen muchos de mi esposa [Carla Robbiano], van a ver que en enero yo no voy [a estar en la Municipalidad de Magdalena]. Yo soy un hombre incapaz de quitarle su lugar a la mujer que amo. Además, ella es inteligente, comprometida y trabajadora.

— ¿No es una especie de reelección conyugal la que se ha dado en Magdalena?

Bueno, es que eso no existe. Esa fue una frase que salió de la cabeza de Alan García, que tenía una genialidad para esto. Pero hay una gran diferencia. Cuando Ollanta Humala era presidente se evidenció, hasta por audios que salieron al público, que cogobernaba con Nadine Heredia. El propio primer ministro de entonces dijo que ella le había dado luz verde. ¿Quién la había elegido? ¿Carla Robbiano ha gobernado Magdalena? Yo soy el alcalde hasta el 31 de diciembre. Y a partir del 1 de enero entra Carla y ella va a gobernar, yo la puedo ayudar, así como un período fue asesor en San Miguel. Y los invito a observar qué va a pasar en Magdalena. Yo soy un hombre ocupado, soy un abogado con doctorado, tengo mucho que hacer, y les puedo decir que chamba no me va a faltar.