Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El economista Hernando De Soto afirmó que no le daría el voto de confianza al Gabinete Ministerial, liderado por Denisse Miralles, porque “es el resultado de un secuestro” al presidente José María Balcázar. Además, mostró a El Comercio las llamadas que le realizó César Acuña, candidato presidencial de APP, luego de que fuera nominado para titular de la PCM, cargo al que finalmente no juró.

