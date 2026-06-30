El exministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela consideró que el hecho de no haber digitalizado las actas de la votación de los peruanos en el extranjero “no altera el resultado ni la norma electoral”. Agregó que Juntos por el Perú no ha presentado una sola prueba sobre una presunta adulteración del voto.

En una entrevista en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, De Zela afirmó que los resultados electorales en el Perú y Colombia confirman más que un giro a la derecha que “, en América Latina se da un alejamiento del socialismo”.

— Juntos por el Perú ha denunciado constitucionalmente al canciller Carlos Pareja por las presuntas irregularidades en el traslado de las actas de votación de los peruanos en el extranjero. ¿Cómo interpreta usted esta situación?

Es una acusación absolutamente irresponsable, cuya motivación es solamente política, ya que Juntos por el Perú no ha presentado ninguna prueba. La tesis de una conspiración masiva- que involucre al canciller, al presidente Balcázar, a la presidenta electa [Keiko Fujimori] y a la ONPE- es francamente fantasiosa y ridícula.

— Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, señala que en primera vuelta las actas del extranjero fueron digitalizadas y que, a través de una directiva, se cambió esta disposición y se ordenó que sean trasladadas físicamente. ¿Qué es lo usual?

La ley dice que las actas se trasladan físicamente, que se entregan a la ONPE y que se cuentan aquí [en Lima]. Y a este proceso se agregó que también debían traerse las cédulas de votación. La digitalización en la primera vuelta solo fue un proyecto piloto de la ONPE para [tratar de] tener resultados rápidos. Pero no era el conteo oficial. Dejar de digitalizar en la segunda vuelta no altera el resultado ni la norma electoral. Ese reglamento no tiene nivel de ley.

— Sánchez, sin pruebas, sugiere que las actas pudieron ser manipuladas en el camino. ¿Cuál es el procedimiento para resguardar la seguridad de los votos?

Las autoridades de la mesa de sufragio, que son ciudadanos, hacen el conteo y firman el acta. Y hay copias, que son públicas, cualquiera puede tomarle una foto. Luego, las actas se embolsan, se sellan y se entregan a los cónsules. Estos asumen la custodia permanente. El cónsul viaja personalmente al Perú con las actas y las entrega a la ONPE, que es la única que puede abrirlas. Todo esto viene protegido por la Convención de Viena y dentro de la valija diplomática, que es inviolable.

— ¿Las denuncias de Sánchez tienen asidero para usted?

Ningún asidero. Además, los representantes de Juntos por el Perú no presentaron ninguna queja en los consulados. Inventaron esta teoría al final de la elección sin una sola prueba. Por eso, sus reclamos han sido rechazados.

“Más que un giro a la derecha, en América Latina se da un alejamiento del socialismo”, afirmó De Zela. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— Con los resultados de las elecciones en el Perú y en Colombia, ¿America Latina da un giro hacia la derecha?

Más que un giro a la derecha, en América Latina se da un alejamiento del socialismo. Gran parte de la población concluyó que ese sistema no resuelve sus necesidades. Hoy hay una conjunción de nuevos gobiernos que creen en la democracia, en el libre mercado y comercio y en la promoción de inversiones para beneficiar a sus ciudadanos .

— ¿Cuáles debe ser los tres principales ejes del nuevo gobierno respecto a la política exterior del Perú?

En mi opinión, son tres temas. Uno, continuar guardando un adecuado equilibrio para proteger los intereses peruanos frente a Estados Unidos y China. La posición que se ha mantenido hasta ahora, que es equidistante, que reconoce la naturaleza diferente de las dos relaciones, creo que es favorable para los intereses del Perú.

En segundo lugar, y que es naturalmente fundamental, la relación con los países vecinos, especialmente con los fronterizos. Tenemos muchos puntos en común, en los que podemos colaborar. Por ejemplo, la seguridad de las fronteras, el problema de la migración masiva y el incremento terrible que ha tenido el crimen organizado transnacional. Y, finalmente, creo que se abre un momento en el cual la región puede atraer inversión extranjera para que nuestras economías tengan un crecimiento más acelerado.

Lee también: Diez virtuales congresistas de Juntos por el Perú cargan con sentencias e investigaciones

— Sobre la relación con Estados Unidos y China, recientemente hubo un intercambio de tuits entre el embajador Navarro y la embajada China en Lima. ¿Cómo se debe equilibrar la relación con ambas potencias? China tiene la inversión del puerto de Chancay y Estados Unidos la remodelación de la Base Naval y el contrato para la compra de aviones.

Una precisión: el intercambio no fue con el embajador chino en el Perú, sino el embajador chino en Colombia. Sobre el equilibro, la relación con Estados Unidos es estratégica, con acento en la seguridad, defensa y coincidencia en modelos democráticos y en el libre mercado . Con China, la relación es fundamentalmente, comercial. Es nuestro principal socio comercial y un gran inversionista. Debemos entender que son relaciones de naturaleza diferente y que siempre deben primar los intereses del Perú.

— ¿El Perú puede mantener estas líneas separadas en el marco de la doctrina “Donroe”, a través de la cual la administración Trump busca reducir la influencia de China y Rusia en América Latina?

Sí, sin problemas; de hecho, ya lo venimos haciendo. Pero debemos hacer un esfuerzo adicional para incrementar la inversión norteamericana [en el Perú] en infraestructura, donde tenemos déficit. Bienvenida la inversión de donde venga.

— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no respaldó abiertamente a Keiko Fujimori, como sí lo hizo con otros candidatos de derecha en la región. Por ejemplo, en Argentina, Honduras y Colombia. ¿Por qué cree que se da esta situación?

Fue una actitud prudente. Estoy seguro que la felicitación vendrá inmediatamente después de que [Keiko Fujimori] sea proclamada oficialmente como presidenta. Basado en las declaraciones del embajador norteamericano en Lima, el triunfo de Fujimori ha sido bien recibido en Estados Unidos.

— ¿Es posible reactivar la Alianza del Pacífico con los cambios de gobierno que se van a dar?

Hay que intentarlo, definitivamente. Fue el único intento de integración exitoso y es lamentable que se detuviera. Chile tiene interés y el presidente electo de Colombia ha mostrado la voluntad de reanudar las relaciones [con el Perú] a nivel de embajadores. Son tres de los cuatro países [miembros] interesados, falta trabajar con México, para integrarlo a esta actitud positiva más allá de ideologías.

— ¿Qué tanto afectó el gobierno de Gustavo Petro a la relación entre el Perú y Colombia?

Afectó bastante. Su actitud ha sido constantemente negativa y poco amistosa, con dilaciones para el retorno de los embajadores. El hecho de que su presidencia esté terminando será positivo para la relación bilateral.

— El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha prometido la expulsión 330 mil inmigrantes en su país. ¿Qué tipo de relación debe tener Lima con Santiago frente a este tipo de acciones? ¿Es viable establecer un conducto humanitario en la frontera?

El presidente Kast tiene claro que el problema lo origina la dictadura venezolana y que el Perú no tiene la capacidad de absorber más migrantes. Sobre el corredor terrestre, lo considero casi imposible de aplicar. Sería una pesadilla logística: trasladar en buses a millones de personas a través de múltiples países [hasta que lleguen a Venezuela], alimentarlos, darles salud y vigilar que no se queden en el camino.

— En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz afronta serias protestas y bloqueos. ¿Existe el peligro de que esta situación se replique en el sur peruano, donde Fujimori no obtuvo una votación mayoritaria?

No creo que vaya a ocurrir eso. El Perú es un país de emprendedores que quieren trabajar. Por otra parte, en Bolivia hay una motivación política con Evo Morales detrás de estas protestas; en el Perú no hay un líder parecido. Y un factor alentador es que la votación de Fujimori en el sur creció respecto a la elección anterior [la de 2021].

— Torre Tagle le deja al siguiente gobierno una situación pendiente: Betssy Chávez está asilada en la embajada de México en Lima desde noviembre del año pasado. ¿El nuevo Ejecutivo le debe dar el salvoconducto?

Es un tema que se debe evaluar con cuidado. Creo que hay que hacer un intento de superar la situación negativa con México, en el sentido de que no tenemos relaciones diplomáticas. Se debe dejar actuar a la diplomacia y tener conversaciones para buscar la forma de que la enorme amistad que existe entre los pueblos mexicano y peruano se vea reflejada a nivel de gobierno. Esa es una tarea bien importante.

— ¿Eso significa, entre líneas, otorgar el salvoconducto?

No, eso significa que hay que conversar sobre el fondo del tema. El fondo del tema, recuerde, es el hecho de que el gobierno mexicano, en varias ocasiones, intentó entrometerse en asuntos internos del Perú. Entonces, una cosa importante en esa discusión es el hecho de respetar las situaciones internas de ambos países y privilegiar aquellos que nos une.

— ¿Cómo evalúa la reacción del gobierno del presidente Balcázar frente a la crisis en Venezuela, tras los dos terremotos en Caracas?

Está haciendo lo que está a su alcance, el Perú está ayudando en la medida de lo posible. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una tragedia espantosa, hace muchos años que no había una tragedia de esa magnitud en la región. Me alegra mucho ver que solo el Perú, sino también muchos otros países de la región y de afuera están prestando ayuda. Es un momento para poner el hombro. Y para el Perú es un aviso de que lo puede ocurrir si hay un sismo de esa magnitud en nuestro país, particularmente en Lima donde hay miles de viviendas construidas precariamente.

— La cancillería ha dado cuenta de que hay cuatro ciudadanos peruanos reportados como desaparecidos en Caracas. ¿Cuál es el protocolo en este tipo de casos?

Normalmente, se alerta a nuestras oficinas consulares, las cuales se ponen números de teléfono a disposición las 24 horas a la población allá. Se coordina con las autoridades locales y peruanas para prestar ayuda, como el envío de los bomberos, facilitar la atención en los centros de salud y, si es necesario, evacuar a los peruanos de regreso al país. Se hace todo lo posible para colaborar con compatriotas en desgracia.

— En Venezuela, el Perú no tiene un embajador ni tampoco cónsul. ¿Cómo, entonces, se atiende a los peruanos en Caracas?

Efectivamente, no tenemos relaciones diplomáticas ni consulares con Venezuela, pero contamos con el apoyo de Brasil, que desde hace tiempo colabora con el Perú para atender las emergencias de los peruanos allá. Además, dada la presencia internacional importante por el sismo, se está coordinando con otros países para hacer más eficiente la ayuda.

— ¿Cómo influye el cambio climático en la agenda internacional del Perú?

El cambio climático es una realidad, hoy mismo hace un calor inusual para fines de junio e inicios de julio. Tenemos encima un fenómeno de El Niño, que será particularmente grave. Debemos hacer dos tareas: prepararnos internamente y coordinar con otros países de la región para afrontar conjuntamente este fenómeno, tener cooperación y, en su momento, recibir la ayuda si se requiere.

— ¿Usted estaría dispuesto a volver a ser canciller si el nuevo gobierno se lo propone?

No es bueno especular. Es una atribución de la presidenta electa y ella tomará la mejor decisión.