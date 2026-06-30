00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El exministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela consideró que el hecho de no haber digitalizado las actas de la votación de los peruanos en el extranjero “no altera el resultado ni la norma electoral”. Agregó que Juntos por el Perú no ha presentado una sola prueba sobre una presunta adulteración del voto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista