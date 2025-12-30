Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

José Cueto: “Ha faltado mano dura contra la minería ilegal, hubo demasiados congresistas que la apoyan”
José Cueto- almirante de la Marina en retiro y congresista- busca la reelección, al postular al Senado por Renovación Popular, bancada a la que renunció en mayo de 2024 por discrepancias con Rafael López Aliaga, que hoy minimiza. Afirmó que se ha creado una narrativa en contra de la legisladora Norma Yarrow, integrante de la fórmula del partido celeste, por su respaldo a un proyecto de unión civil.

