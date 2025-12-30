José Cueto: “Ha faltado mano dura contra la minería ilegal, hubo demasiados congresistas que la apoyan”

-En mayo de 2024, usted y otros integrantes de Renovación Popular renunciaron a esa bancada en el Congreso. ¿Cómo se da su retorno al partido de Rafael López Aliaga para estas elecciones generales?

Los cuatro que nos retiramos de Renovación Popular lo hicimos, porque no estuvimos de acuerdo con un cambio que se quería hacer en el estatuto de la bancada. Entonces, optamos por no pelearnos con el resto. Dimos un paso al costado. Y a título personal, yo nunca tuve un enfrentamiento ni con los miembros de la bancada ni mucho menos con Rafael López Aliaga. Durante estos meses, hemos seguido en contacto, trabajando y viendo algunos temas particulares, algunas leyes. No es como mucha gente cree que cuando te sales, ya abres una grieta insalvable, no fue mi caso. Entonces, producto de esas constantes reuniones que hemos ido trabajando, Rafael me invitó para que vaya con él en una lista al Senado, como invitado. Lo pensé y acepté.

-El congresista Jorge Montoya cuestionó, en ese momento, que López Aliaga haya intentando imponer “una monarquía” en la agrupación. ¿Realmente fue así?

Jorge Montoya tiene una posición particular, diferente a la mía. Pero yo la respeto y tanto es así que nosotros hemos seguido trabajando juntos. No hay problema. En política tú puedes tener diferencias en algunos temas. Y no, necesariamente, tienes que estar totalmente alineado con una forma de pensar u otra.

-¿Su ingreso a Renovación Popular como invitado implica su retorno a la bancada, dejar Honor y Democracia?

No, en estos momentos, no es necesario. De los cinco [integrantes de la bancada de Honor y Democracia], dos estamos yendo [a la reelección] como invitados en Renovación Popular y el almirante Montoya y Javier Padilla están yendo con el señor Espá [en Sí Creo], que no tiene una bancada. Entonces, disolver la bancada, en este momento, sería muy contraproducente por todo lo que hacemos. Somos una bancada que no pertenecemos a ningún partido, somos realmente independientes.

-¿Y si usted resulta elegido como senador se mantendrá en Renovación Popular o existe la posibilidad de una nueva salida?

No, no. [Nuestra salida] fue por una diferencia política, pero no de tipo ideológica. Nosotros seguimos luchando por la familia, por la libertad, por el libre mercado, es decir tenemos los mismos valores. Si entro al Senado, obviamente que pertenecería a la bancada de Renovación Popular. Eso es obvio.

José Cueto renunció a la Bancada de Renovación Popular y formó el bloque Honor y Democracia. (Foto: Congreso)

-¿Por qué intenta la reelección? ¿Cuál es su principal propuesta o eje de campaña?

Durante estos años, he estado peleando, conjuntamente con otros [congresistas], por la reivindicación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hemos promovido leyes, hemos peleado por el crecimiento económico [de los pagos]. Todavía faltan un par de leyes que creo que son importantes sacar adelante. Mi trabajo también está orientado a seguir luchando en contra del crimen organizado, que no solamente nacional, sino transnacional. Y apoyar en todo lo que tengan que ver con la reforma del sistema de justicia.

-Al interior de Renovación Popular, hay un sector, relacionado a los evangélicos, que cuestiona la inclusión de Norma Yarrow en la fórmula presidencial a raíz de sus posturas sobre la unión civil y el colectivo LGTBI. ¿Usted cómo observa este conflicto?

No hay ningún conflicto, no hay ninguno. Yo no soy parte de la bancada, pero sí he estado cerca y no hay ningún conflicto. Un congresista puede tener algún tipo de posición respecto al proyecto que Alejandro Cavero presentó sobre la unión civil. A raíz de eso se ha creado una narrativa en contra de la congresista Yarrow que yo no comparto. Yo he hablado con otros integrantes y no hay ningún problema dentro de Renovación Popular.

-López Aliaga ha referido que está en contra de la minería ilegal/informal, pero lleva como cabeza de lista a la cámara de diputados en Puno a Javier Bernal, que es uno de los representantes de la Confemin, gremio que se oponen y ha obstaculizado la formalización en el sector. ¿No es una contradicción?

No, no lo creo. No sé quién es el señor. Tú me dices que es de la Confemin, pero no lo conozco. Sé que López Aliaga ha viajado por todo el país buscando gente. Y si alguno resulta que tiene cuestionamientos, estoy seguro que no solo dentro de Renovación Popular, sino la misma gente puede efectuar, porque ya estamos en el periodo de observar y tachar, la gente [puede presentar este recurso] y el jurado resolverá. Y si son tachados, pues tendrán que salir de la lista.

-¿El Reinfo debe concluir sí o sí en el próximo gobierno?

Mira, por mí, ha debido concluir esta semana que acaba, pero hay demasiados congresistas apoyan [su continuidad] . Para mí, el Reinfo es una forma de validar la minería ilegal. No hablo de la minería ancestral e informal. Acá lo que tiene que pensarse y ojalá se pueda hacer el año que viene es sacar una adecuada Ley MAPE […] Todo lo que es minería en ríos es minería ilegal al 100%. Lo único que ha hecho es destruir el medio ambiente. La Pampa [en Madre de Dios] es el ejemplo más claro de lo que es la destrucción del medio ambiente y todo lo que arrastra, como la trata de personas.

"Lo único que ha hecho [la minería ilegal] es destruir el medio ambiente. La Pampa [en Madre de Dios] es el ejemplo más claro de lo que es la destrucción del medio ambiente y todo lo que arrastra, como la trata de personas", enfatiza José Cueto. (Foto: Andina)

-¿A este Congreso le ha faltado mano dura contra la minería ilegal?

Por supuesto que sí, ha faltado mano dura contra la minería ilegal. Ha habido demasiados congresistas que apoyan estas cosas . He escuchado, incluso, a uno que ha pedido que el Reinfo sea indeterminado, que sea abierto. Eso sería una apertura a lo ilegal para siempre. Yo no comparto ese tipo de ideas .

-Honor y Democracia se opuso a la vacancia de Dina Boluarte. ¿No fue un error de este Congreso haber sostenido durante tanto tiempo a una presidenta con múltiples investigaciones y con poca reacción ante el desborde de la criminalidad?

Si ha sido un error o no, nosotros no hemos estado favoreciendo todas [estas mociones], sino hasta la última que sí apoyamos. No es buen para un país estar cambiando de presidente como si estuviéramos cambiando de camisa . Ya hemos visto [los resultados] en estos cinco años con el gobierno nefasto de Castillo. Todos los cambios impactan a la gobernanza del país y eso no le hace bien. Los problemas de Boluarte han sido más de índole personal, que si los Rolex, que si las cirugías. Entonces, si no calza en el artículo 117 de la Constitución, no debería tomarse encuentra, pero bueno hay estas famosas palabritas “incapacidad moral permanente”, que es recontra discutible. Ojalá que el próximo Congreso la pueda calificar bien para que no haya dudas ni malas interpretaciones.

“El Reinfo es una forma de validar la minería ilegal”, sostuvo Cueto. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

-Un sector de los gremios de transportistas, que sufren extorsión, ha señalado que un conjunto de leyes dadas por el Congreso “son pro-crimen”. ¿Estas normas deben ser revisadas, derogadas o…?

No, mira, constitucionalistas, la misma presidenta del Tribunal Constitucional, que son personas que mayor solvencia técnica para hablar de estos temas, han demostrado que estas leyes, mal llamadas “pro-crimen”, son todo lo contrario . No se pueden usar herramientas legales para mantener eternos juicios, para mantener a personas investigadas por lavado de activos eternamente y que le quiten sus propiedades sin una sentencia. Y que los plazos de la prisión preventiva sean interminables. Y tampoco se debe forzar la figura de la organización criminal. Ahí está el ejemplo del señor Pedro Pablo Kuczynski. A él, su secretaria y a su chofer los acusaron de formar una organización criminal, eso ha sido un abuso. Y todo lo que se ha hecho es arreglar eso, tratar de dar un mejor marco legal. No hay nada de pro-crimen.

-Una de estas normas calificadas como “pro-crimen” solo le da cuatro meses a la Policía Nacional para realizar interceptaciones telefónicas. ¿Ese tiempo es suficiente para desbaratar una red criminal?

Por supuesto, ya lo ha demostrado el equipo Constelación, que cuando un recurso es bien utilizado [se puede]. Pero no es para escuchar a todo el mundo y después entregarle a un grupito [los audios] para presionar a jueces, a fiscales y a periodistas. Cuando escuchan una conversación que no tenía nada que ver [con el caso que investigaban] y, de repente, ahí jalaban y escuchaban otra y otra y después armaban otra cosa y hasta le ponían algún nombre…

-Insisto, ¿cuatro meses es suficiente para que la Policía pueda desarticular una organización criminal?

Por supuesto que sí. Cuando hay un indicio y la Policía Nacional sabe manejar eso, se pide la autorización [para la escucha legal]. El juez tiene que manejarse con celeridad y cuando uno ingresa, ya se tienen identificados a dos, tres personas que son parte de una banda, se les escucha, los siguen y bastan algunos indicios para que la Policía los captura y ahí jalas el hilo de la madeja. No necesitan más tiempo.

-El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, busca dar una amnistía a todos los policías y militares procesados por las muertes en las protestas contra el gobierno de Boluarte. Y, además, inimputabilidad a todos aquellos que hieran o maten a un ciudadano, si cuidan activos críticos nacionales. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto? ¿No es dar impunidad a las fuerzas del orden?

La palabra impunidad es muy fácil de utilizar cuando no se está en el campo. El atacar un aeropuerto, por ejemplo, en Juliaca, destruirlo está catalogado como un acto terrorista, pero si tú acá dices eso automáticamente salta todos y dices que los están “terruqueando”. Las protestas son válidas, pero no puedes ir a destruir aeropuertos, porque afecta a toda la ciudadanía. No puedes ir a destruir entidades públicas, como comisarías, locales del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aquí último se meten y saquean y destruyen los legajos, donde mafiosos y delincuentes están siendo investigados. Entonces, ¿dónde está la impunidad? Los soldados y los policías cuando fueron a parar a esta horda, que estaba yendo a destruir bienes públicos, fueron atacados. Cuando se usa la violencia contra las fuerzas del orden, ten por seguro que van a responder. Y eso no es impunidades. Tienen la autorización del uso de la fuerza, de acuerdo a ley.

-El ciudadano Víctor Santistevan murió, luego de que un policía le disparará una bomba lacrimógena en la cabeza en el centro de Lima. Él no estaba realizando actos violentos...

Correcto, pero desgraciadamente cuando tú vas a este tipo de marchas a incentivar la violencia, desgraciadamente suceden algunos excesos. Este es uno. Pero no por eso puedes decir que toda la Policía Nacional ha cometido excesos. La Policía solo ha hecho lo que podía hacer, detener, plantarse y la gente iba y les metía palo, les tira bombas molotov.

-El señor Santistevan no estaba realizando actos de violencia, ni azuzándolos. ¿Una amnistía general, sin especificar caso por caso, no da impunidad?

Está bien, yo lo que te digo es que esos casos puntuales, se tendrán que investigar. Y si encuentran al policía responsable será sancionado. Pero no te puedes agarrar de ese hecho para que todos los que han intervenido [en la operación] vayan presos. Eso no es así.

-Desde Fuerza Popular, Miguel Torres afirmó que basta escuchar a López Aliaga para encontrar “odio, inestabilidad y a un narciso que el país no necesita”. ¿Cuál es su respuesta frente a ello?

Al señor Torres no le creo absolutamente nada. Tuvo la desfachatez de echarme la culpa de [la elección] de Jerí, porque postulé a la presidencia del Congreso, como si yo no los hubiera buscado a ellos. Ya después de esa declaración, yo personalmente prefiero no opinar. Las declaraciones de Torres están fuera de lugar y son populistas. A quien le guste hacer campaña atacando a otras personas para mí está descalificado.

-Hay dos integrantes de este Congreso y militares que están en carrera a la Presidencia: José Williams Zapata y Roberto Chiabra. ¿Cómo ve sus candidaturas?

Espero que tengan suerte. Yo creo que el país sí necesita firmeza en las acciones que se prometen y estas se deben realizar desde el Ejecutivo. Y los que vamos al Senado, esta es una crítica constructiva, estamos para hacer fiscalización, generar leyes y ayudar al Ejecutivo a tomar las acciones. Quién quiera ir al Ejecutivo [como presidente] debe tener los suficientes pantalones para tomar acciones. Son pocas las personas que tienen esa determinación […] Hoy por hoy lo que necesita el país es mano dura y que no se deje sin castigo a la gente que ha estado en los últimos gobiernos .

-Los militares y policías en retiro en el Congreso respaldaron una norma que les permite cobrar su pensión y también su sueldo como parlamentarios. El doble sueldo en el Estado está prohibido, salvo para docentes y ahora para ustedes. ¿No ha sido un error político dar una ley con nombre propio?

No existe el doble sueldo. He visto a un periodista, en un blog, diciendo que no voten por los militares, porque entonces es un doble gasto para el Estado. Antes de esta ley, mucho antes, ya había dos normas que permitían a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a trabajar en seguridad y ámbitos administrativos sin renunciar a su pensión. Pero el MEF de esa época con una norma de tercer nivel lo bloqueó. Como ellos manejan el dinero, te obligaban a renunciar a tu pensión para que recibas la remuneración, cuando son cosas diferentes.

La pensión la forma tú, y no solo hablo de policía y militares, sino de cualquier servidor del Estado, llámese jueces, fiscales, profesores, entre otros, que han trabajado y le han servido al Estado por más de 30 años, en mi caso 40 años. Tu pensión es parte de tu patrimonio. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no yo. Lo único que ha hecho esta ley es decir que se cumpla lo ordenado por el TC. La pensión solo te la pueden quitar por una orden judicial, llámese pensión de alimentos […] Si yo no entrara y ningún militar o policía, a los que entren igual el Estado les tiene que pagar [su salario de congresista]. ¿Cuál es el doble gasto?

-El presidente José Jerí tiene dos meses y medio en el poder. ¿Cómo evalúa usted su administración?

Ahí te voy a pedir que me excuses de dar una respuesta, porque yo postulé contra él [a la presidencia del Congreso] y mucha gente me dice que “hubieras estado tú ahí [en Palacio de Gobierno]. Prefiero no criticar.

-¿Está aprobado o no el presidente Jerí? ¿Hay una mejora respecto al gobierno de Boluarte?

Con respecto a Dina Boluarte, por supuesto que hay algunas mejoras, pero si miras los números en lo principal que a mí me preocupa, que es la criminalidad, no hay ninguna mejora. A ver, el que entra a gobernar lo hace para tomar decisiones para ver titulares, no para titulares y fotos en los medios.

-¿Está haciendo show?

Así es. Y no solo eso, a mí lo que más me preocupa es que están realizando una serie de cambios. Todo el mundo ve que [el presidente] va a una comisaría, pero en los ministerios están haciendo cambios que a mi concepto no son técnicos. Están sacando a gente técnica en puntos clave, algunos medios ya han empezado a sacar esa información. [Estos cambios] no van a ser beneficiosos para el país.