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Resumen

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En entrevista exclusiva con El Comercio, el presidente de la República, José María Balcázar, se pronuncia sobre el futuro de Petro-Perú, su nuevo Gabinete, el voto de confianza y su vínculo con el prófugo con Vladimir Cerrón, entre otros temas.

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