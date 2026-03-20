En entrevista exclusiva con El Comercio, el presidente de la República, José María Balcázar, se pronuncia sobre el futuro de Petro-Perú, su nuevo Gabinete, el voto de confianza y su vínculo con el prófugo con Vladimir Cerrón, entre otros temas.

Aquí un extracto de la entrevista.

La señora Miralles aprobó el decreto de urgencia (sobre Petro-Perú), ¿no?

Pero con el gobierno anterior.

Pero su gobierno, ¿qué va a hacer entonces?

No, eso tenemos que evaluarlo en Consejo de Ministros y tenga la seguridad que ahí vamos a tomar una posición nacionalista peruana.

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