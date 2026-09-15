La senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) consideró que el gobierno de Keiko Fujimori debió centrar el proyecto de delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño. “No sé quién ha escrito, quién ha propuesto todas estás facultades, que las podían meter por comisiones o las puedes sacar [adelante] a través de decretos de urgencia”, afirmó en entrevista a Tenemos que Hablar, video podcast de El Comercio.

— El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) ha señalado que si el gobierno no garantiza que en el Senado se va a respetar el proyecto que envíe la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades, es muy probable que no se apruebe nada. ¿Cómo observa usted esta postura?

Yo creo que tenemos que tener claro lo que dice el reglamento. ¿Cuáles son las labores que tienen los diputados? ¿Y cuáles son las que tienen los senadores? Nosotros, en el Senado, recibimos las propuestas de los diputados y las podemos estudiar, observar y sumar. Esa es nuestra responsabilidad.

— En el reglamento de la cámara alta se señala que los senadores pueden modificar un texto que venga de la Cámara de Diputados, pero respetando su esencia…

No creo que haya el espíritu en el Senado [de cambiar todo], por lo menos de parte de mi bancada y el mío, no, no hay el espíritu de fregar y de neutralizar todo [lo hecho en la cámara baja] y cambiar todo. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero sí hay que considerar que, en general, en la Cámara de Diputados hay gente joven y nueva. Y por lo que hemos venido caminando, hasta la fecha, tanto en senadores como en diputados hay personas que no conocen el sistema parlamentario, no conocen los reglamentos y no tienen mucha información.

[…] Por ejemplo, en el tema del Escudo de las Américas, eso se presentó en la época en la que Jerí era presidente y el Perú fue uno de lo primeros países en ser invitados. Y no están enterados de dónde salió esto. Y esto es una invitación para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia que ha sobrepasados a los países.

— Algunos senadores de Fuerza Popular han referido que si la Cámara de Diputados recorta el pedido de facultades, en la cámara alta buscarán restituir la propuesta original del gobierno. ¿Ha sido un error?

No he escuchado a ninguno [decir eso], te mentiría.

— La senadora Martha Chávez lo dijo en Tenemos que Hablar hace una semana…

Lo que he escuchado de Martha Chávez es que salió en Pasos Perdidos a decir que sí se podía modificar, eso sí lo he escuchado […] Yo no creo que se pueda hacer una cosa así. Primero, porque no veo el ánimo en senadores de llevar a cabo una cosa así.

— ¿Políticamente, el mensaje que da Fuerza Popular es un error?

Yo no voy a confrontar al Senado con diputados, ni acá ni en ninguna parte. Cada uno tiene sus responsabilidades y sus obligaciones y tenemos que entendernos. No nos sentimos superiores a los diputados. Yo he sido congresista y la cámara de diputados es lo que hemos tenido anteriormente como Congreso […] Lo que está contaminando el ambiente es que en esta solicitud de facultades se han excedido, hay cosas que no tenían por qué ponerse. El tema de la inseguridad sí es urgente, ahí ya no podemos esperar más y el fenómeno de El Niño está disperso en diferentes sectores [en el proyecto] como transporte, vivienda, entre otros, en vez de ponerlo en un solo [bloque]. No sé quién ha escrito, quién ha propuesto todas estas facultades, que las podían meter por comisiones o las puedes sacar [adelante] a través de decretos de urgencia.

— El último viernes, Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación solicitaron al gobierno que presente un nuevo proyecto de delegación de facultades que se centre en la seguridad ciudadana y en el fenómeno de El Niño. ¿Está de acuerdo con eso?

En principio, creo que debió ser así, pero ya las cosas están dadas, ya no vamos a esperar que vuelva a presentar [el proyecto], el tiempo nos va ganando. Y hay que tener en claro algo, esto [la crisis] es una herencia de los gobiernos anteriores, de los últimos 10 años. ¿Qué cosa hizo Balcázar? La salida de Boluarte fue una barbaridad y la de Jerí fue la cereza del país, nunca se le debió sacar.

— Pero a Jerí lo censuran con el respaldo de Renovación Popular…

Lo tengo clarísimo, no lo voy a negar. Sí, fue verdad. ¿Qué más quieres que te diga? Sí, es cierto, fue un gravísimo error. Yo soy contundente y marco posición en todas las cosas […] Y no deja de ser un grave error, porque mira todo lo que nos ha dejado Balcázar, lo único que tenía como responsabilidad era llevar a cabo un proceso electoral impecable y apoyar a todo lo que pudiera con El Niño. Ni una cosa ni la otra [hizo]. El país vive en cuidados intensivos de manera permanente. Esa es la realidad.

— ¿El gobierno pone demasiadas expectativas en el pedido de facultades? El discurso político del Ejecutivo está orientado a que, si no les aprueban este proyecto, es poco o nada lo que pueden hacer.

No, yo creo que el Ejecutivo tiene la potestad de avanzar un montón y ya deberían estar avanzando […] En lo personal, a mí no me gusta todo el Gabinete, pero hay que apoyarlo, ya no queda [de otra]. Y hay nombramientos diplomáticos, tienen derecho a designar a un 20% [de embajadores], pero el tema es a dónde mandas a quien. ¿A quién mandas a la ONU, a la OEA, entre otros? No es cuestión de que porque es mi amigo lo mando acá.

— ¿Cree que estos nombramientos son producto del reparto de cuotas políticas? La presidenta Fujimori ha confirmado que Álvaro Vargas Llosa será el nuevo embajador del Perú en Estados Unidos.

No tengo nada contra Álvaro Vargas Llosa, pero para mí, no es la persona indicada para mandarlo ahí [Washington]. Yo no hubiera mandado a Carlos Pareja, por ejemplo, a la ONU. Si hablamos de las relaciones exteriores, tenemos que estar bien informados. Y ha habido gente que ha entrado [al Congreso] sin tener la más mínima información sobre el escudo de las Américas. Muchos hablan como si esto hubiera sido una propuesta de hoy y que Marco Rubio [secretario de Estados de EE.UU.] ha venido por eso. Pero esta propuesta se ha hecho hace un montón de tiempo, que se paraliza con Balcázar, ahí se suspendió.

“En el pedido de facultades han debido mandar lo más importante y no mezclar tanta cosa, lo han contaminado”, sostuvo Alcorta. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

— En el contexto de la visita de Rubio a Lima, hubo un nuevo cruce entre Estados Unidos y China. Y Perú estaba en el medio. ¿Cómo ve el manejo del canciller Espá en esta relación?

El Perú debe mantenerse en el medio, el Perú es amigo de todos los países del mundo. No entiendo, por ejemplo, por qué rompimos relaciones con Irán. No tenemos, absolutamente, nada con Irán. Hemos roto una relación que no existe. ¿Por qué dejar constancia de algo que no existe? No hay iraníes acá, no hay peruanos en Irán. ¿Qué ha significado esto? ¿Qué nos ha sumado?

— Hace una semana, Martha Chávez dijo en Tenemos que Hablar que no hay una alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular…

No hay una alianza, hay una relación, porque hay coincidencias. Y estas coincidencias nos llevar a caminar juntos hasta ver qué sucede. Nosotros somos un partido que fomentamos la economía social de mercado, somos constitucionalistas, principistas y demócratas. El día en que no coincidamos manifestaremos abiertamente la disposición…

— ¿Y hasta dónde llegan estas coincidencias, esta coalición?

En la próxima entrevista, de acá a un tiempo, te puedo decir. Hasta ahora vamos más o menos bien. Pero si hemos discrepado, por ejemplo, hemos dicho que en las facultades debieron mandar lo más importante y no mezclar tanta cosa, la han contaminado.

— ¿El primer ministro, Luis Galarreta, tiene la capacidad para generar consensos con las bancadas de la oposición?

Yo creo que sí, Lucho, a quien lo conozco desde hace muchísimos años, es un gran operador político, conoce el Estado, el Parlamento, ha sido presidente del Congreso y ha negociado en el buen sentido de la palabra con ministros y congresistas, cuando ha sido representante del Poder Legislativo.

— ¿Sería un fracaso para el gobierno que la Cámara de Diputados mande al archivo el proyecto sobre las facultades?

Si quieren fregar pueden fregar y hacer lo que se les dé la gana. En la Cámara de Diputados hay gente preparada, que conoce, pero también hay gente que está yendo a fregar y que no tiene la más remota idea qué cosa es el Congreso. Entonces, tienes a personas que presiden una comisión y no saben dónde están parados. Pero en el Senado no he notado la idea o la tendencia o el ánimo para fastidiar. No te olvides que en el Senado están representados los mismos partidos [que en diputados].

— En el Senado la composición es distinta…

En el Senado hay mejor ánimo, somos gente mayor en la mayoría de los casos, más reflexiva […]

— En seguridad ciudadana, ¿cuál es su balance sobre estos primeros 45 días del gobierno de Keiko Fujimori? Son cinco o seis muertos por día y lo que sucedió en Trujillo es grave.

Lo de Trujillo ha sido un reverendo enredo, como también ha sido lo del delincuente que trajeron de Bolivia. Todo se ha mimetizado, se ha mezclado en la noticia. Pero aislando un poquito el tema y sobre la pregunta que me haces, no hay que dejar de mencionar qué ha recibido [Fujimori], es un legado desastroso, donde nadie hizo nada en los últimos 10 años. ¿Cuántos ministros del Interior hemos tenido en ese tiempo? [En el gobierno de Castillo] hasta vendieron los ascensos.