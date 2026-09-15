Resumen

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La senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) consideró que el gobierno de Keiko Fujimori debió centrar el proyecto de delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño. “No sé quién ha escrito, quién ha propuesto todas estás facultades, que las podían meter por comisiones o las puedes sacar [adelante] a través de decretos de urgencia”, afirmó en entrevista a Tenemos que Hablar, video podcast de El Comercio.

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