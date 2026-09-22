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Resumen

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“El bullying es un término que se usa para edulcorar, cuando eso se llama violencia escolar”, afirmó la ministra Seminario. (Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)
“El bullying es un término que se usa para edulcorar, cuando eso se llama violencia escolar”, afirmó la ministra Seminario. (Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez, Paola Villar S.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, afirmó que no es cierto, como señala un sector de la oposición, en la cámara de diputados del Congreso, que el Ejecutivo “hará lo que se la da la gana”, en caso le otorguen facultades para legislar en seguridad, El Niño, reestructuración del Estados y otros.

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