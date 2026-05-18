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Resumen

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Mercedes Aráoz- ex vicepresidenta de la República y ex primera ministra- consideró que si bien la actual segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) parece un remake del balotaje de 2021, el congresista es una figura que conlleva un riesgo mayor al de Pedro Castillo. “No creo que respete las fórmulas democráticas”, remarcó.

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