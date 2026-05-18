En una entrevista a El Comercio, en el marco del Día 1 Summit, la también ex titular de Economía y Finanzas dijo esperar que Fuerza Popular y Renovación Popular puedan generar consensos en el Congreso.

— La segunda vuelta electoral será entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). ¿Es el segundo round entre el fujimorismo y el castillismo? ¿Y cuáles son los riesgos que conlleva?

Sí, parece un remake, pero creo que es más riesgoso [que en el 2021]. Castillo y las personas que lo rodeaban tenían poco conocimiento del Estado. Y no llegaban al peligro que, para mí, implica el rol de Sánchez. Él viene con un discurso, donde ha referido que no va a ir por una hoja de ruta alguna, que no la va a aceptar.

Y, además, tenemos conocimiento sobre él, si hablas con Yehude Simon, este afirma que Sánchez es un hombre que es capaz de traicionar a cualquiera. Y en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que conozco, también tuvo una actitud de copar puestos, de dar puestos para satisfacer a sus amistades. No creo que respete las fórmulas democráticas. Está disfrazado de cordero, pero, para mí, es un lobo.

— Sánchez, hace poco, sostuvo que “nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”. ¿Cómo se puede interpretar esta postura?

Yo quiero que haya desarrollo humano, pero para conseguir el desarrollo humano tenemos que crecer. Una economía que no crece no puede otorgar bienes y servicios a su población, no puede dar mejor calidad de vida a la gente. Si no hay empleo, la gente no tiene soluciones claras para su vida. Y lo que ha sucedido en los últimos años es que no es que ya no hubo políticas públicas. Se perdió el dinamismo de las buenas políticas públicas. Se hizo hasta el gobierno de PPK y quizás el de Vizcarra. Pero luego se abandonó por estar solo en el debate político y no preparar al Estado para ejercer su rol de satisfacer necesidades de la población.

Entonces, yo creo que ahí hay un grave error, confundir la mala gestión con el desarrollo que tiene que tener una base económica. Y so lo aprueba hasta el Banco Mundial. Hay documentos clarísimos que prueban que cuando el Perú creció más, más desarrollo humano hubo, porque disminuyó la pobreza.

— ¿Cuáles son las alertas que le genera el plan de gobierno de Juntos por el Perú?

Muchísimas. De hecho, amenazar con el tema del Banco Central de Reserva. Desconocer, además, el gran valor que tiene la estabilidad macroeconómica para el desarrollo. El BCR peruano es una entidad que en cualquier parte del mundo reconocen, nos da hado estabilidad monetaria. La inflación es el impuesto más costoso para la gente más pobre y eso es lo que generaría un BCR que pone la maquinita a trabajar, y si no tiene independencia.

— ¿La presencia de Antauro Humala en el entorno de Sánchez es una bandera roja que muy difícilmente el candidato de Juntos por el Perú pueda superar?

Yo creo que sí. Antauro Humala ha mostrado su poder, incluso cuando el propio candidato [de Juntos por el Perú] dice que no son tan cercano, él manifiesta claramente que conversar con Sánchez todos los días y que está a favor de la pena de muerte. Es una falta total de respeto a los derechos humanos. No entiendo como personas de izquierda progresista pueden votar por un partido que no va a respetar los derechos humanos. Y tienen otra propuesta sobre la elección de jueces por el pueblo. Esa se está experimentando en países como en México y la verdad que es un desastre, es muy riesgoso, porque es poner la justicia en manos de personas que puedan beneficiar al gobierno de turno con decisiones jurídicas.

— ¿Y cuál es la bandera roja, desde lo político, de la postulación de Keiko Fujimori?

Si bien ustedes saben que yo no soy fujimorista, tuvimos un episodio muy delicado, creo que Keiko Fujimori ha madurado bastante. Sin embargo, creo que todavía sus propuestas siguen siendo bastante populistas. Estas todavía continúan siendo una gran lista de lavandería de acciones, pero no muy conectadas. Me preocupan, las acciones en seguridad, que pueden sonar, pero no son articuladas, suenen efectistas. Y en la economía, yo no creo que ella vaya a hacer mucho desorden, creo que tiene que ser más prudente.

Y sí creo que debe ponerle énfasis a las regiones, en su plan de gobierno no veo eso tan claro. Seria interesante si ella puede demostrar que pueden hacerse obras, proveer mejores servicio y mejor canalización de recursos a las regiones. Y que evite el populismo económico.

“Roberto Sánchez está disfrazado de cordero, pero, para mí, es un lobo”, afirmó Mercedes Aráoz. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— ¿Cuáles son los riesgos del plan económico de Fuerza Popular? Por ejemplo, Keiko Fujimori ha prometido hacer universal Pensión 65 y concretar una serie de mega obras.

[…] Yo espero que retrocedan, que paren este tema de las iniciativas de gasto y que manden, si es que llegan al poder, un pedido al Tribunal Constitucional para que cambie su decisión sobre que el Congreso tiene iniciativa de gasto. Tiene que manejar el déficit fiscal y esto implica mejorar las inversiones, pero con inversión privada, no todo lo puede el sector público. Mucho de lo que se puede hacer con las inversiones es obras por impuestos y alianzas público-privadas, pero el Estado no puede hacerlo todo, porque no hay capital ni la cantidad de recursos para hacer obra pública por todos lados.

Siempre los candidatos muestran algunas medidas populistas, no hay duda, pero una vez sentados en el caballo, cualquier gobernante serio va a tener que mirar el tema del déficit fiscal que hoy está en una trayectoria explosiva, como lo ha manifestado el Consejo Fiscal. Su función más importante al inicio va a ser ordenar las cuentas fiscales que nos permitir tener crecimiento y desarrollo.

— ¿Cree que Fuerza Popular y Renovación Popular puedan llegar a ser aliados o consensuar una agenda mínima común en el Senado? El enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga recuerda al que tuvo la fujimorista con PPK hace 10 años.

Y puedo decirte que al principio fue muy difícil el diálogo, no había tal diálogo. Pero logramos en algún momento tener ciertos consensos para temas concretos. Por ejemplo, el tema de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), yo trabajé muy de cerca con el fujimorismo. Fui con la entonces presidenta del Congreso, Luz Salgado, a París para promover la presencia del Perú en la OCDE. Y con Luis Galarreta también trabajamos.

Tuvimos acuerdos para el tema de Odebrecht y se generó una ley consensuada con ellos. Al final del día, la realidad impulsa a consensuar. Ellos a veces eran tercos y cerrados, pero yo creo que la propia señora Fujimori, en ese mismo momento, comenzó a entender que tenía que ver mecanismos para buscar consensos en temas que eran relevantes para el país.

— Entonces, ¿sí cree que Fuerza Popular y Renovación Popular puedan llegar eventualmente a acuerdos?

Creo por el lado del fujimorismo […] Espero que algunos miembros del partido de López Aliaga lleguen con esa mirada de buscar consensos dentro [del Congreso] no solo con Keiko Fujimori, sino probablemente con partidos del centro izquierda, como el del señor Jorge Nieto. Hay espacios para el diálogo [con estos sectores], pero no sé si con los otros. Con los otros [integrantes del Senado] ya es más difícil porque vienen ya con una agenda de querer hacer transformaciones inviables, como la de querer cambiar la Constitución.

— El Partido del Buena Gobierno, de Nieto, no ha definido si apoyará a Keiko Fujimori, a Roberto Sánchez o ninguno. ¿Qué cree que va a suceder?

No creo que él [Nieto] vaya a tomar una postura de inmediato. Pero sí creo que él puede convertirse en un fiel de la balanza, porque su partido es de izquierda democrática, de una izquierda liberal. Ellos tienen miradas de la izquierda que son respetables, pero la misma vez creen en una economía social de mercado. Creo que conociéndolo y mirando los intereses del país, Nieto va a buscar ser un fiel de la balanza y va a ayudar en temas que sean relevantes para ello.

— ¿Usted ya ha decidido su voto? ¿A quién respaldará?

Bueno, ya lo he dicho cuando hablo sobre qué plan de gobierno prefiero, y quién creo que es más democrático que el otro.

— Entiendo que su apoyo es para Fuerza Popular. ¿Y esto a pesar de que el fujimorismo encausó a PPK a renunciar a la Presidencia?

Mira, en la política hay que aprender que un rival político no es un enemigo para toda la vida y que te vas a pelear eternamente. Ese fue el grave error que tuvieron los fujimoristas con nosotros en aquel momento. Nosotros éramos rivales políticos, no enemigos políticos. La política es la construcción de futuros a partir del diálogo, no la destrucción del otro.

El fin de semana, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se reunieron. "Muy emotivo encuentro con el expresidente Kuczynski. Ambos hemos pasado por situaciones personales que nos han cambiado profundamente en los últimos años", escribió la candidata presidencial en sus redes sociales.

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— En su momento, la relación entre PPK y Keiko Fujimori fue tensa. Y el entorno del expresidente mira con recelo a Fuerza Popular. ¿Esta situación se ha superado?

Mira, hay que perdonar para construir para el país, porque no somos nosotros los importantes. Si uno quiere pasar a la historia de alguna manera tiene que crear valor para nuestra población y hay muchas necesidades que hay que cubrir. Si nosotros seguimos en esta pelea política, lo único que vamos a lograr es crecer menos y tener menos desarrollo de las personas y, eventualmente, un país dividido e inviable. No quiero eso para el Perú.

— El último sábado, PPK publicó una foto de una reunión que tuvo con Keiko Fujimori. El expresidente afirmó que “el Perú no pide a gritos paz y reconciliación”. ¿Esto significa que la página ya fue volteada por él y su entorno?

Significa que la prioridad para cualquier político debe ser el bienestar de los peruanos antes que las rencillas políticas y defender los principios democráticos y liberales de nuestra república y Constitución.

— Usted ha podido conversar con PPK, tras su conversación con Fujimori Higuchi. ¿Sabe si hubo de por medio un ofrecimiento de disculpas por parte de la candidata presidencial?

No he hablado con PPK.

— La crisis política ya lleva 10 años, parece que estamos en un bucle. ¿Cómo salir de este?

Es fundamental que en este proceso electoral se bajen los ataques personales, porque hay desde pleitos en los grupos empresariales, entre los miembros de la prensa, de la academia. Tenemos que generar un debate sobre los temas relevante para el país. ¿Cómo voy a cumplir con las necesidades de saneamiento de todo el país? ¿Cómo voy a reducir la anemia, la desnutrición crónica? ¿Cómo voy a trabajar para que todos los niños estén vacunados a tiempo? Y no ver el sarampión ni la polio. Tenemos que pensar en el futuro y eso significa que el debate que vaya a ver ahora entre estos dos candidatos sea uno de propuestas y no de insultos.