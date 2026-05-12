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Resumen

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El comandante PNP en retiro Miguel Canga- comisario de Andahuaylas cuando Antauro Humala tomó la sede policial- consideró que los deudos de la asonada no han encontrado justicia plena. Agregó que cuando fue liberado tuvo “un momento de alegría y tristeza a la vez”. “Alegría porque estábamos saliendo con vida, pero triste porque cuatro hermanos policías habían caído”.

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