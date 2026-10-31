— El Congreso tiene previsto retornar poco más de S/300 millones al Estado. Pero fue el Congreso anterior, bajo la conducción de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), el que aprobó un aumento de S/518 millones en su presupuesto para el 2026. El Ejecutivo había propuesto solo S/1,250 millones. ¿Esta devolución es un acto de corrección?

Lo primero es que este es un primer gran paso. No va a ser el único. Yo creo que vamos a conseguir más eficiencias que nos permitan lograr mayores devoluciones y no solamente eso, sino tener un contacto con la población, que nos permita acercar como corresponde el Parlamento a los ciudadanos. Tú me preguntas y me dices: “estos S/300 millones salen de un aumento de presupuesto”. El aumento de presupuesto no lo decide una persona, está establecido por ley. De hecho, el Reglamento del Congreso [que tiene rango de ley] establece que el 0,6% del presupuesto nacional le corresponde al Congreso. Entonces, no es cierto cuando dicen que Fernando Rospigliosi definió [esto]. Y definieron [este aumento] a propósito de la aprobación de la bicameralidad. Era lógico pensar, estimar y proyectar que cuando vayas a tener dos cámaras en vez de una, los recursos que se iban a necesitar serían mayores.

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— Pero, si devuelven S/300 millones se debe a que este cálculo no era tan preciso. Le sobraban estos recursos...

Yo creo que es porque tú encuentras eficiencias. Entonces, en el caso de las mesas directivas anteriores y, en específico, en el caso de Fernando Rospigliosi sería bien injusto criticarlo, porque él tuvo a su mesa incompleta y un escenario totalmente distinto. Si la memoria no me falla, eran 12 o 13 bancadas las que existían en el Congreso anterior. Ahora estamos hablando de seis bancadas, lo que genera una reducción en personal. Otra diferencia importantísima es que en el anterior Congreso hubo 31 comisiones especiales. Hoy día, la Cámara de Diputados solo puede tener como máximo ocho y en el Senado, cinco.

— ¿El Parlamento puede reducir aún más su presupuesto? Hay bonificaciones diarias de S/100 para el almuerzo y hay otros bonos extraordinarios que ninguna institución pública ni privada tienen.

Los derechos que ya se han otorgado a los trabajadores producto de negociaciones colectivas, de luchas que dieron los sindicatos, eso se respeta. Estoy totalmente comprometido en defender los derechos que ellos ya han ganado. Que haya algo adicional, ahí sí te digo que eso no va a suceder.

Pero lo que los sindicatos lograron con negociaciones colectivas son obligaciones que nosotros no podemos vulnerar.

— ¿Y hay de dónde más recortar?

Tengo la esperanza que sí. Tengo un equipo trabajando al respecto. Esto no es que yo me he metido solo a ver. Me he involucrado, pero detrás de mí hay un equipo que está viendo dónde reducir o compartir gastos.

— Que Oscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, lo haya acompañado en el anuncio de esta devolución, ¿significa que las diferencias entre ambos por la firma de la ley de delegación de facultades han sido superadas?

Con el presidente de la Cámara de Diputados tuvimos una conversación. Lo primero que tengo que decir es que no tengo mala relación con el presidente de la Cámara de Diputados. Mi relación con él es buena, respetuosa y de coordinación. El presidente Reto me envió una comunicación, porque le llamaba la atención la forma como había sido suscrita la ley de delegación de facultades. Conversé con él y le expliqué que una norma tiene tres partes: el encabezado, la fórmula aprobada por el pleno y las firmas. El artículo 105 de la Constitución dice que dentro del plazo establecido el Senado remite la autógrafa de ley al presidente de la República para su promulgación. Por ello, en la firma no tenía otra opción. Y en el encabezado se puso “Senado de la República” y vinieron las críticas constructivas.

"Fuerza Popular sabe abrir la puerta incluso a aquellos que han sido críticos", afirmó Torres al ser consultado sobre el senador Gavidia. (Foto: César Campos/ El Comercio)

— Hubo cuestionamientos de Natale Amprimo y de Víctor García Toma, que son constitucionalistas...

De peso, gente muy capa, Natale Amprimo mencionaba que no se debe decir “el Senado” sino “el Congreso”, lo cual considero una crítica constructiva que tomé.

— Pero inicialmente, usted defendió su posición...

No, yo defendía la firma.

— En el encabezado del Senado también lo defendió...

No, yo recién me referí a eso cuando saqué mi fe de erratas. Nunca me referí a esa parte de arriba.

— ¿Y siempre va a firmar el presidente del Senado las leyes o quien sea presidente del Congreso? El próximo año, la conducción del Parlamento le corresponde al titular de la Cámara de Diputados.

Si es una ley ordinaria siempre el Senado la remite, según el artículo 105 de la Constitución. Sin embargo, hay excepciones donde el presidente del Congreso remite, como cuando vence el plazo para la revisión del Senado. También en leyes que se debaten en sesiones bicamerales, es decir con ambas cámaras completas, como el crédito suplementario o la cuenta general de la República.

Presidente del Senado Miguel Torres y de la Cámara de Diputados, Oscar Reto. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

— Entonces, ¿el impasse con Reto está superado?

Sí, conversamos y le expliqué las razones. Es natural que se generen dudas en este nuevo sistema bicameral tras tres décadas sin tenerlo. Va a haber más de una oportunidad en la cual existan distintas posiciones y no hay problema en emitir una fe de erratas cuando corresponda. No me va a ser más o menos.

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— Desde la oposición se ha solicitado precisar hasta qué punto el Senado puede modificar un dictamen aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora, que ya pasó la delegación de facultades, ¿se debe detallar este punto en el reglamento de la cámara alta?

Yo creo que hay temas que son muy difíciles de poder encajonar. Cuando escucho a un parlamentario decir “hay que definir”, cuidado, porque cada vez que se hacen definiciones se “encartona” y eso muchas veces puede generar más problemas que alternativas y soluciones. La palabra “desnaturalizar” no necesita una descripción. En la delegación de facultades, desnaturalizar era agregar una facultad 108, cuando habían 66 [en el pedido inicial]. Esto [la no desnaturalización] era importante colocarlo, porque había una mala práctica, había leyes donde se tenía la seguridad de que iban a ser aprobadas y se metían otros temas de contrabando. Eso es lo que se quiso evitar.

— El diseño de la bicameralidad ha sido cuestionado por diferentes constitucionalistas. ¿Usted está a favor, por ejemplo, de cambiar el reglamento y permitir que los dictámenes observados por el Senado retornen a la cámara baja? ¿O a la formación de una comisión intercámaras que resuelva los impasses?

Existen las conferencias entre comisiones de diputados y de senadores que aún no se han utilizado. Tenemos que hacer uso de esa competencia [...] Respecto a modificar el reglamento, por supuesto. Si ni la Constitución está escrita en piedra menos un reglamento. Pero sugeriría dar un poco más de tiempo para que la práctica parlamentaria acomode el flujo. La mayor crítica a la bicameralidad de 1979 era el ida y vuelta constante entre cámaras que generaba que no fluya, por lo que es preferible ver cómo evoluciona en los próximos meses.

— Durante el trámite de la delegación de facultades, algunos senadores de Fuerza Popular adelantaron que, si diputados retiraba puntos de la propuesta del Ejecutivo, ellos lo iban a restituir. También hubo un altercado en la Comisión de Constitución entre el ministro del Interior y el senador Maraví. ¿Qué autocrítica puede realizar?

Tanto diputados como senadores, entendiendo que estamos coexistiendo dentro del Parlamento, debemos privilegiar la prudencia y guardar las formas. Cada uno de los diputados y senadores tienen el derecho a opinar. Es más, es importante que se generen los debates. Pero tenemos que lograr, y lo digo por lo sucedido en la Comisión de Constitución, tenemos que guardar las formas, el respeto nunca se debe perder.

— En aquella oportunidad, se alzó la voz, hubo pecheo y casi se llega a los golpes...

Menos mal que no sucedió. Somos seres humanos, somos imperfectos y muchas veces estamos en situaciones en las cuales nuestras reacciones quizás no son las mejores. Pero, definitivamente, lo más importante es que luego de cada impasse se reflexione.

— El senador Gavidia ha renunciado al Partido del Buen Gobierno. La diputada Cecilia Chacón ha referido que estaría encantada en recibirlo en Fuerza Popular. ¿Comparte su opinión? ¿El fujimorismo está dispuesto a incorporarlo a sus filas?

Fuerza Popular ha demostrado, en las últimas décadas, que es un partido que tiene identidad y bajo esa identidad sabe abrir la puerta incluso a aquellos que han sido críticos con el fujimorismo. Por ejemplo, a Fernando Rospigliosi, a Patrica Juárez, a ‘Nano’ Guerra García y a otras personas que han estado en la otra orilla y que nos dieron chance, la oportunidad de conocernos y decidieron entrar y formar parte. Cuando a mí me dicen que puede ser que alguien se acerque, yo lo celebro siempre y cuando exista una identidad con nuestra forma de pensar.

— En el caso de Gavidia, ¿ve similitudes?

Similitudes, sí, definitivamente. No te podría decir que hay una plena coincidencia, porque no he tenido la oportunidad de conversar tan en extenso con él. Pero me gusta mucho esa visión que tiene en pro del agro, de la investigación [...] Toda persona va a ser bienvenida cuando encuentra una coincidencia con la forma de pensar de Fuerza Popular.

— De acuerdo con fuentes de El Comercio, existe fastidio al interior del gobierno por la gestión de Luis Galarreta al frente de la PCM. Por una serie de motivos, entre ellos que no hay predictibilidad para las sesiones del consejo, ni conferencia de prensa y que ha frenado la salida de cuadros de APP en el sector Salud. ¿El primer ministro está en la cuerda floja? ¿Se evalúa que deje el cargo?

Por la relación tan cercana que tengo con Lucho, tengo que descartar cualquier posibilidad de que se cambie de primer ministro. Lucho es un político extraordinario y es un primer ministro de lujo, con una experiencia en nuestro sistema político y un manejo que pocas veces he visto. Lucho, además, es una persona que no escatima en humildad. Si Juntos por el Perú lo llamó a las 7 a.m. [para conversar], él estuvo acá [en el Congreso] a las 6:30 p.m. Es un primer ministro con mucho tino, humildad y entereza para explicar cuántas veces lo necesiten, algo que solo sabe quien conoce el Parlamento desde adentro.

"Por la relación tan cercana que tengo con Lucho, tengo que descartar cualquier posibilidad de que se cambie de primer ministro", afirma Miguel Torres en la entrevista con El Comercio. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)

— Galarreta ha dicho está dispuesto a reunirse con la oposición, pero no con Roberto Sánchez. En el Congreso anterior, el fujimorismo llegó a consenso con Perú Libre, que en su momento era su máximo opositor. ¿No es un error del primer ministro cerrarle las puertas al diálogo con Sánchez y con Juntos por el Perú?

Lo que pasa es que el caso de Roberto Sánchez es bien particular, porque está en una actitud que yo la he definido como de traición al país. Azuzar, obstaculizar y obstruir por obstruir no nos está llevando a nada, y ves que él está metido constantemente y buscando la oportunidad para decir que “no”. Con una persona que está en esa actitud, una reunión en vez de ser constructiva puede ser explosiva [...]

— ¿Para usted Juntos por el Perú es una bancada obstruccionista?

Soy enemigo de la generalización, pero debo reconocer que muchos de los integrantes de Juntos por el Perú están en esa situación, en ver en qué momento pueden decir “no”. A ellos, les diría que no debe haber un “no porque no”, sino un sustento.

— ¿Ubica en la misma postura a las otras bancadas de oposición, como Obras, Ahora Nación y Partido de Buen Gobierno?

En el caso de Ahora Nación, te hablo del Senado, me he llevado gratas sorpresas: el senador López Chau es un caballero, ha tenido buenos gestos, es una persona dialogante y es respetuoso. Es una persona con la que se puede conversar. No lo puedo calificar de obstruccionista. Lo mismo con el senador Barragán, de Obras. Pero hay otros con los que es casi imposible.

— ¿Y Buen Gobierno?

Se me escapaba Buen Gobierno. Buen Gobierno es una nebulosa, yo no la tengo clara: empezaron con un discurso muy patriótico de ser el fiel de la balanza, pero los hechos no los acompañan y los veo más pegados a la izquierda. No sé si están perdiendo su identidad o qué. El estar mirando cinco años hacia adelante les hace perder la perspectiva del ahora, del hoy. A mí me gustaría que ellos retomen esa oportunidad que ellos tienen de ser el fiel de la balanza.

— ¿Cuál es el verdadero rol de José Chlimper? Se dice que, hoy en día, tiene más influencia que el primer ministro y usted sobre la presidenta.

José es un tipazo, debe ser una de las personas más hábiles y con mayor conocimiento, y a quien yo le tengo una amistad enorme, respeto y admiración. Pero también es una persona muy respetuosa de los espacios de cada persona. Sabe que el primer ministro es Lucho Galarreta y que es la persona que debe tomar las decisiones más importantes en el Ejecutivo después de la presidenta. Y también sabe que la presidencia del Congreso recae en mi persona. ¿Es una voz de consejo? Por supuesto que sí. ¿Nos gusta escuchar? Por supuesto que sí.

— ¿No es un jefe de Gabinete en la sombra?

No, eso lo descarto totalmente. Que haya una persona con mucha experiencia que nos ayude a tomar decisiones adecuadas es algo que debemos celebrar.

— ¿Es cierto que Carlos Raffo ha vuelto al círculo más cercano de la presidenta? ¿Y que está detrás del cambio de narrativa del Ejecutivo?

Esa información no la tengo, no te la puedo confirmar. Carlos siempre ha sido muy amigo de todos nosotros, así que no me llamaría la atención. Pero no podría confirmártelo, porque no he podido conversar con él ni sé que se le haya convocado.

— El 5 de noviembre la presidenta Fujimori cumple 100 días en el poder. ¿Qué resultados tiene para mostrar? ¿El saldo es positivo?

Sí, positivo, definitivamente. Lo más importante es que el Estado ha vuelto a estar presente. Me encarta ver a Keiko Fujimori en la mañana en el norte, por la tarde puede estar en el oriente y en la noche al frente del Consejo de Ministros en Lima. Me encanta ver cómo tienen Gabinete los domingos [...] Se han tomado medidas importantes contra la inseguridad ciudadana con el comando unificado, que es un acierto. Estas decisiones de tumbarse las antenas, hacer operativos y formar parte del Escudo de las Américas...

— Los operativos para derribar antenas y la creación de comandos unificados también se dieron en los gobiernos de José Jerí y Dina Boluarte. ¿Por qué esta vez sí funcionaría?

Porque es una política integral y que, además, viene acompañado de inteligencia operativa y para eso se necesitaban las facultades. Se necesitaban elementos para ingresar a los penales para tomar la administración y control. Es algo integral, no es un chispazo, no es flor de un día. Qué otra cosa más veo. Veo que hay decisiones que yo aplaudo. El tema que sucedió a nivel educativo me paró y aplaudo. No puedo creer que durante años los profesores hayan estado sometidos a los estudiantes. Acá, en algún momento, perdimos la noción de las cosas.

— ¿Y el Congreso tiene resultados? Solo han aprobado pocos dictámenes, como la ley de delegación de facultades y la norma que deroga la creación del colegio de artistas.

Cuidado, porque un primer logro de la bicameralidad es mantener la estabilidad en lo económico, social y político. Se ha detenido la hemorragia legislativa. Y en algún momento dije que “cuidado que nos vayamos al otro extremo”, pero ya estoy más tranquilo, ha salido algunos dictámenes en diputados. Salió la delegación de facultades y en una sesión bicameral, donde están los 190 [congresistas] la cuenta general de la República, que no se aprobaba hace 12 años, es un logro. Y cuando dicen que “no hay consensos”, perdón, pero estamos devolviendo S/300 millones y eso yo no lo he logrado solo. Igual el crédito suplementario. También está la ratificación de Julio Velarde, el nombramiento de tres directores del BCR, del reglamento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras. Tengo una buena sensación de que estos 100 días arrojan un resultado positivo.

— La presidenta Fujimori está en una visita oficial a El Salvador, que es un país más pequeño que Lima. ¿Qué parte del modelo salvadoreño se puede aplicar en el Perú?

[...] A ver, por más que sea un país pequeño, eso no lo descalifica para que nosotros podamos observarlo y decir “tienen unas medidas que nosotros podemos implementar”. Nosotros somos un país pequeño si nos comparamos con otros países del mundo. Pero tenemos una norma impresionante, que es la de obras por impuestos, y esta ley ha sido replicada en Costa Rica y Colombia. Entonces, tenemos públicas que se pueden rescatar. Estoy convencido de que de ese viaje resultará algo muy bueno.