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Resumen

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"Tengo que descartar cualquier posibilidad de que se cambie de primer ministro", afirmó Torres en respaldo a Galarreta. (Foto: César Campos/ El Comercio)
"Tengo que descartar cualquier posibilidad de que se cambie de primer ministro", afirmó Torres en respaldo a Galarreta. (Foto: César Campos/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), dijo que cree que puede haber más recortes de gastos en el Parlamento, con el objetivo de “lograr mayores devoluciones” de recursos al Parlamento. Y, en una entrevista con El Comercio, rechazó “cualquier posibilidad de que se cambie” al primer ministro, Luis Galarreta.

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