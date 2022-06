Natalia Rodríguez es vocera de La Propuesta Ciudadana, un movimiento que recolecta firmas para presentar un proyecto de reforma constitucional al Parlamento que no solo propone el adelanto de elecciones generales, sino una reforma política que impida a sentenciados, así se hayan rehabilitado acceder a cargos públicos.

En entrevista con El Comercio, Rodríguez consideró que el presidente Pedro Castillo “está más dedicado a no irse preso que a gobernar el país”, y el Congreso en vacarlo, mientras el país afronta múltiples crisis, entre ellas la agraria.

— ¿Qué es La Propuesta Ciudadana? ¿Cuál es su finalidad?

Somos un movimiento ciudadano que se está generando hace poquito, hace unas semanas. La ley N°26300 nos permite a todos los ciudadanos, como tú y como yo, presentar iniciativas legislativas, hace 10 semanas no tenía idea de que existía y apenas entendí que había este mecanismo, creí que era la oportunidad para poder hacer algo. ¿Qué es lo que estamos impulsando? Una iniciativa ciudadana que tiene tres objetivos: el adelanto de elecciones generales, impedir la participación como candidatos de líderes y dirigentes de partidos que hayan sido sentenciados , incluso si han sido rehabilitados, y el tercero es darle carácter constitucional a las elecciones primarias y exigir que se cumplan, porque año tras año el Congreso las patea y las patea. Por ello, tenemos una limitada competencia [en las internas], listas únicas, y casi siempre vemos las mismas caras.

— La Propuesta Ciudadana busca recolectar 250 mil firmas para presentar su proyecto de ley. ¿Cuánto tiempo han estimado?

Nosotros hemos empezado hace poquito, hace más de una semana en Tacna, luego hemos estado en Cusco y ahora en Lima. La próxima semana [estaremos] en Arequipa y así vamos a todas las regiones. Con toda la exposición mediática que hemos tenido, ahora estamos creciendo el doble. Nuestro objetivo es llegar [con las firmas] al 28 de julio, que es la fecha de nuestra independencia, pero todavía no nos independizamos de los corruptos y de los mismos políticos de siempre.

— Su movimiento tiene 7.000 firmas, a la fecha. ¿Pasarán de esa cifra a 250.000 en menos de un mes?

Tenemos 7.000 firmas hasta hace tres días, y está creciendo todo al doble. No hemos hecho la última medición. El objetivo es que en estas cuatro semanas podamos levantar la mayor cantidad de firmas, mientras más rápido sea esto, mejor, la ley solo nos pide presentar 75.600 firmas, con eso ya podríamos entregar el proyecto, pero lo ideal sería llegar a las 250.000 y hacer presión ciudadana. Queremos que esto esté para el 28 de julio en la agenda, hay un sentido de urgencia de toda la ciudadanía.

[…] Nos queremos independizar de los corruptos que tanto daño le hacen al país y esa es la principal razón por las que personas como yo nos estamos sumando, somos uno de los países con mayor percepción de corrupción en la región. Hemos llegado a un nivel de corrupción insostenible y creo es que nuestra responsabilidad hacer algo al respecto.

— Recolectar un cuarto de millón de firmas no solo es trabajo, sino también una fuerte suma de dinero. ¿Quién los financia?

Nos hemos demorado aproximadamente ocho semanas en hacer la planificación estratégica de todo esto, cada firma cuesta S/2.89, me refiero a los gastos de logística, porque firmar es gratis. Hemos empezado con autofinanciamiento para darnos tiempo de crear una asociación sin fines de lucro que se llama “La Propuesta Ciudadana”, que tiene el único objetivo de sustentar este proyecto [de adelanto de elecciones] de manera legal y transparente para que cualquier persona que colabore, luego tenga la claridad de a dónde está yendo su dinero. Es necesario que esta iniciativa tenga respaldo y sea lo más transparente posible para que volvamos a recuperar la esperanza.

— Usted señala que la logística para obtener cada firma les sale S/2.89. Es decir, que para que recolecten 250.000 firmas necesitarían más de S/700.000. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Hay empresarios que les han brindado donaciones? ¿Quiénes son?

No vamos a recibir ninguna donación de empresas, sí de ciudadanos , hoy, es verdad que no tenemos ese dinero, no lo tenemos, por eso hemos abierto dos cuentas bancarias a nombre de la asociación sin fines de lucro para poder pedir el financiamiento . Hemos hecho un levantamiento de fondos, como cuando se abre una pequeña empresa y quieres que otras personas te colaboren. Nos podemos juntar con cualquier ciudadano que quiera saber más [del proyecto]. Lo que hemos planificado es una estrategia de fiestas, de festivales, estamos llamando a todas las personas que quieran ayudarnos. Y hemos preparado una declaración jurada de dinero lícito, de rendición de cuentas para que todo esto se mantenga lo más transparente y ordenado posible. Esto es 100% ciudadano. Y sí, es verdad que se necesita mucho dinero, pero creemos que hay muchos peruanos que nos van a poder ayudar.

— En el Parlamento, no todas las bancadas están a favor de un adelanto de elecciones generales. ¿Qué garantiza que el proyecto no vaya a ser enviado al archivo?

Bueno, la Comisión de Constitución tiene el deber de debatirlo en un máximo de 120 días. Nuestra primera chamba es juntar las 250.000 firmas. Estamos creando un movimiento, y la segunda tarea es hacer presión en el Congreso como ciudadanos . Hay que tener claro y ser firmes, nosotros somos los directores de este país, no estamos encarcelados a vivir lo que no queremos los próximos cuatro años. Nos tocará hacer presión cuando corresponda, ellos [los congresistas] están en un cargo de elección popular, y nosotros estamos en capacidad de decir “basta, no nos representan”. Lo único que están generando [el Ejecutivo y el Congreso] es inestabilidad y desgobierno.

Y, por otro lado, también hago un llamado a todas las autoridades, a los políticos que saben cómo se hacen las gestiones dentro del Congreso, y que quieran recuperar la estabilidad del país, a que se pongan las pilas y vean que esto es una realidad, [la ciudadanía] está agarrando el toro por las astas, esta es una buena causa que va a marcar un hito.

(Foto: Giancarlo Ávila | El Comercio)

— Las marchas contra los presuntos actos de corrupción del gobierno no han prendido, la izquierda acusa de “vacadora y golpista” a la derecha, y esta descalifica a los que votaron por Castillo. ¿Esta iniciativa puede superar esta discrepancia? ¿Es capaz de unificar posturas?

[…] Lo que necesitamos hacer es estar unidos, dejémonos de cosas de que si votaste por A o por B, sumémonos en una iniciativa que lo único que busca es sacarnos de la crisis en la que estamos. Hay que hacernos cargo de nuestro futuro, las personas que tenemos entre 25 y 35 años estamos viendo que no solo están generando inestabilidad, sino que también hay incapacidad para generar gasto público, la inversión privada está bajando a su nivel más crítico en los últimos 20 años. Yo he sido servidora pública y lo que estamos viendo es que están llenando el Estado de personas que no nos representan, no solo políticamente, sino también a nivel técnico. Tenemos que salvar el país y si es que no lo hacemos en los próximos seis meses, creo que las consecuencias podrían ser mucho peores.

— En su iniciativa, Propuesta Ciudadana también plantea la reforma del artículo 34-A de la Constitución para que las personas sentenciadas en primera instancia, así hayan sido rehabilitadas, no puedan postular a cargos de elección popular. ¿Es viable, teniendo en cuenta que la mayoría de los líderes de los partidos políticos está afrontando procesos penales?

Creo que lo rico y lo interesante de una iniciativa de este tipo es que recoge las demandas de la ciudadanía, el sistema hoy tiene un vacío tan grande que permite que personas que son sentenciadas, que cumplen su condena y luego son rehabilitadas vuelvan a postular a un cargo público, ganen las elecciones y decidan sobre la vida de millones de peruanos y sobre el presupuesto de regiones, provincias y distritos. Yo soy de Moquegua y teníamos a un gobernador regional que dijo que no robaban en camión, sino en carretilla. A eso nos hemos acostumbrado.

Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que si esto le beneficia o no a los partidos políticos, ese no es el camino, el camino es pensar qué necesitamos como peruanos. Nosotros necesitamos que la política se limpie de las personas sentenciadas. Y si cumpliste tu condena y eres rehabilitado, perfecto, pero busca otro trabajo, no uno donde tengas que decidir sobre la vida de millones de peruanos. Es inaudito que tengamos a líderes y dirigentes de partidos políticos sentenciados [o procesados] por maltrato a la mujer, tráfico de terrenos, enriquecimiento ilícito y otros. Qué congresista va a decir, “sabe yo quiero que los sentenciados tengan segundas oportunidades y que continúen dirigiendo los partidos”.

— También proponen que la obligatoriedad de las elecciones internas esté en la Constitución. Esta reforma requiere del voto a favor en dos legislaturas seguidas. ¿El tiempo alcanzará para esté lista para el 2023?

Hay dos caminos, y la ciudadanía lo tiene que saber y se los explico, porque yo tampoco sabía, el proyecto puede ser aprobado con menos de 87 votos e ir a referéndum, y también por 87 votos en dos legislaturas. La gente podría decir “no, no va a pasar, no hay tiempo”, pero el Congreso tiene la capacidad de hacer modificaciones dentro de su reglamento para ajustar los tiempos [de las legislaturas]. Todo va a depender de lo que quiera la mayoría de los peruanos. Nuestra propuesta está en nuestra página web, pueden descargar el proyecto, leerlo, está escrito en palabras fáciles de entender, y si te gusta [el planteamiento] puedes bajar un planillón y recolectar firmas en tu casa […] Todo se puede hacer, pero se necesita de mucha voluntad, el trabajo más fuerte que estamos haciendo ahora es devolverle la esperanza a la gente.

— A mediados de marzo, el expresidente Francisco Sagasti planteó que la ciudadanía pida el adelanto de elecciones, a través de la misma fórmula que su colectivo está usando. ¿Tienen alguna vinculación con el Partido Morado u otra organización?

Esto es 100% ciudadano, apartidario, lo que permite que distintas personas sin importar su ideología puedan sumarse. Esto no es una propuesta del Partido Morado, no es una propuesta del expresidente Francisco Sagasti, no lo es, es una propuesta ciudadana. El interés de este movimiento es lograr un cambio real. Y hago un llamado a todos para que nos pongamos en alerta, si en algún momento un político se quiere apropiar de esto, hay que decirle, “no, esto es de la ciudadanía”.

— El Congreso aprobó la contrarreforma de la Sunedu y ha blindado al ex contralor Edgar Alarcón, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y recientemente a Manuel Merino. ¿Cómo calificarías a este Parlamento?

Es agotador lo que está pasando. La política nos termina afectando a todos, la política es el seguro de salud que [los ciudadanos] no tienen, es la educación que tiene tantas brechas, es sumamente desalentador […] El COVID-19 ya nos ha quitado vida, y los jóvenes queremos salir a recuperarla y no necesitamos tanta mala noticia, todo lo que están haciendo es bajarse todos los avances que tiene el país. T enemos a un presidente que está más dedicado a no irse preso que a gobernar el país, estamos sumamente desgobernados. Y el Congreso solo está interesado en vacar al presidente, también a la vicepresidenta y luego pelearse por quién va a ser el nuevo presidente del Parlamento, para acceder a la Presidencia. ¿Y qué sucede en el país? Está el paro de transportistas, la crisis agraria, la viruela del mono y la cuarta ola del COVID-19.

— En menos de un año en el poder, Castillo ha tenido cuatro Gabinete; tiene cuatro investigaciones fiscales abiertas, dos están suspendidas; y el Congreso ha intentado vacarlo en dos oportunidades…

Yo soy de Moquegua, tenemos un hospital que no termina de construirse allá. Yo he vivido el daño que nos hace el tener que salir de tu ciudad para buscar nuevas oportunidades. Un presidente como Castillo era una voz que buscaba reducir estas brechas, que el país sea descentralizado, pero lo que ha pasado es que el mandatario, y esa es mi opinión personal, no ha cumplido [con esta tarea]. Él no se preocupa por la gente, se ha preocupado por sus propios intereses, está que se pelea con su partido político. Él es profesor, ¿no? Y está permitiendo que el Congreso haga las contrarreformas educativas. También enfrenta un escándalo porque habría falsificado [plagiado] su tesis, entonces vemos un perfil poco coherente […] El presidente ha sido finalmente una decepción para los que pensaron que podía brindar soluciones, debería tener la responsabilidad para dar un paso al costado.