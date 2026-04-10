Estas serían las últimas elecciones presidenciales de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras haber sido ratificado en el cargo hasta el 2028. En esta entrevista con El Comercio, el jefe de la entidad electoral reconoció que se trata del proceso electoral más difícil de la historia del país, aunque al mismo tiempo asegura que la elección podrá salir adelante. Eso sí, espera que en el próximo quinquenio pueda haber una reflexión más profunda sobre algunas reglas que permitan que la próxima elección sea más sencilla. Por el momento, invoca a la ciudadanía a participar de manera masiva e informada; mientras que a los candidatos y partidos pide que hagan uso de los valores democráticos.

— Cinco elecciones en simultáneo, más de 30 candidatos, la cédula más extensa de la historia del Perú y hasta siete marcas posibles para el voto preferencial. ¿Estamos ante un proceso sin precedentes y que, al mismo tiempo, difícilmente podría volverse a configurar?

Nosotros consideramos que es el proceso electoral más difícil de la historia. Enfrentarte a cinco elecciones —venimos de tres—, enfrentarte a hasta siete votos preferentes, enfrentarte a hasta 12 marcas en una cédula configura, con el número de organizaciones políticas, una elección sin precedentes, muy compleja . Pero estamos seguros de que va a salir adelante y va a salir adelante bien, porque no hemos cambiado la forma de votar. Seguimos marcando el símbolo, los espacios en blanco son solo para voto preferente. La ONPE y los órganos electorales en el Perú nos hemos preparado muchísimo para esta elección y damos la garantía absoluta de que va a salir bien.

— Haciendo cálculos, esta podría ser su última elección presidencial como jefe de la ONPE. Así que también le quería pedir una suerte de reflexión un tanto personal. Al ser una elección tan compleja, ¿existe el riesgo de que esta elección marque un punto de quiebre o, incluso, de no retorno, en la forma en la que los peruanos votan?

Yo espero que en el próximo quinquenio exista una reflexión más profunda respecto de las reglas electorales que permitan que los electores, los miembros de mesa y los personeros puedan tener el día de la jornada electoral bastante más facilidad de las que tienen hoy. Creo que la cédula es extremadamente compleja; sin embargo, con una buena capacitación —entrando a ONPEduca y muchos medios de comunicación también están ayudando muchísimo— creemos que va a salir muy bien esta elección, que la gente va a llegar informada. Es el deber del ciudadano ir informado; necesitamos su voto. “Votar es tu poder de elegir” , es nuestro lema. Pero sí creo que para futuras elecciones esto debería ser bastante más sencillo y, como bien lo has planteado, estas son mis últimas elecciones generales.

Lima, 9 de abril del 2026. Entrevista al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

— ¿Qué cambios se atrevería usted a sugerir que podrían mejorarse en el próximo quinquenio?

Mi impresión es que hay varias cosas por mejorar. Creo que hay que fortalecer la democracia interna de los partidos, creo que hay que eliminar el voto preferencial, creo que las mesas deberían estar integradas exclusivamente por jóvenes para darle un mayor dinamismo al desarrollo de la mesa . Esta es una elección que va a exigir que los miembros de mesa lleguen a las 6 a. m., abran la mesa a las 7 a. m., cierren la mesa a las 5 p. m. y se queden entre seis y ocho horas más. Por eso creemos que los jóvenes deberían debutar electoralmente, democráticamente, siendo miembros de mesa.

— ¿Por qué debería de revisarse o eliminarse el voto preferencial? ¿Terminando esta elección, usted va a proponer al Congreso algún paquete de cambios que podrían de alguna manera u otra ayudar hacia una próxima elección general?

Nosotros no tenemos iniciativa legislativa, la tiene el JNE. Lo que hacemos nosotros es: le entregamos nuestra iniciativa en los casos que abordamos de manera directa y opinamos en todos los proyectos de ley que la Comisión de Constitución considere que debemos. Mi posición respecto del voto preferencial es una posición conceptual. Creo que genera una competencia al interior del partido que no fortalece a los partidos; creo que ese voto preferencial debería ejercerse en las internas partidarias para definir cuál es el orden de las listas y el orden de las listas que se defina al interior de los partidos sea la que los ciudadanos tengamos a disposición, por un lado. Y por otro, porque complejiza muchísimo tanto la labor del elector, la información del elector, la forma de votar, como a su vez el conteo de votos. Simplificaríamos muchísimo la elección, pero sobre todo fortaleceríamos muchísimo a los partidos políticos, si eliminamos el voto preferencial. Esa es mi opinión personal.

“Quisiera invocar a los candidatos a que hagan suyos los valores de la democracia”

— Diversos ejercicios muestran que, a pocos días de la elección, una gran mayoría de ciudadanos no sabe cómo votar. Según una encuesta de Datum, a fines de marzo, ocho de cada diez peruanos reconocían no saber cómo votar, cómo enfrentarse a esta cédula gigante; en Lima, ese 80% se convertía casi en 90%. ¿La estrategia de educación electoral de la ONPE fracasó?

No, yo creo que, al contrario, ha sido un éxito. Si usted ve la capacitación de miembros de mesa, tenemos alrededor de 450 mil peruanos y peruanas que se han capacitado. Es una cifra histórica; nunca antes en la historia de la ONPE se tuvo algo cercano a eso. Hemos comenzado en el segundo semestre del 2025 informando sobre las características de esta elección y cómo votar. Hemos instalado 126 oficinas en todos los distritos y en 1910 centros poblados que van a ejercer el sufragio en esta elección. Hemos puesto todo el aparato de la ONPE para que el ciudadano se informe y se capacite. Por eso tenemos tanta presencia ya asegurada de miembros de mesa el día de la jornada a partir de la capacitación. Es más, cualquiera que tenga un celular entra a capacitate.onpe.gob.pe y se puede capacitar.

— Pero, sin embargo, están las cifras. Ocho de cada diez es una cifra bastante alta pero, sobre todo, preocupante…

Sí, nos preocupa mucho siempre cuál es el efecto de nuestro trabajo sobre la gente. Creo que en esta elección ha sido bastante difícil prender a la gente con la elección. Han habido diferentes problemas de país —que no tengo por qué mencionar, pero que todos conocemos— que han hecho que le preste atención a otros temas. No necesariamente a la elección. Pero en las últimas semanas vemos cómo, a partir de los debates, las campañas, la ciudadanía comienza —de repente para algunos de manera un poco tardía, pero responde a las características propias de nuestro país— a informarse y capacitarse. Seguimos trabajando para poder informar y capacitar a todos los actores. Hay que invocar a la ciudadanía a que se informe, que se informe por quién votar y que se informe cómo votar. Es responsabilidad del ciudadano. El Perú necesita el voto del ciudadano. Votar es su poder de elegir y esta es la oportunidad que tienen para poder definir los destinos de ellos, de sus hijos y, seguramente, también de sus nietos.

— ¿La complejidad de una elección sin precedentes podría de alguna manera afectar la legitimidad del resultado? ¿Hasta qué punto la complejidad del voto podría traducirse, al mismo tiempo, en altos niveles de votos nulos, blancos o viciados?

Nosotros estamos trabajando para que los votos nulos y viciados no sean producidos por desconocimiento. Recuerde que votar nulo o viciado también es una forma de sentar una posición política. Nosotros estamos trabajando para que quienes quieren elegir una candidatura sepan cómo elegirla. Ese es nuestro compromiso. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que participe masivamente en la elección; es fundamental su participación masiva. Eso le va a brindar una gran legitimidad a quienes vayan a ser electos en esta elección del 12 de abril.

"Una elección es como un partido de fútbol: puedes perder o puedes ganar. Cuando pierdes, felicitas al ganador; y cuando ganas, celebras con tranquilidad"

— ¿No hay una relación entre cédula compleja y posible incremento de votos nulos o viciados?

A mayor complejidad de elección, podría darse un mayor número de votos nulos, porque es una cédula sin precedentes. Pero nosotros trabajamos muy duro para que todo ciudadano que quiera informarse tenga acceso a información, para que todo ciudadano que quiera capacitarse pueda hacerlo. Ese es nuestro compromiso. Por eso, mi invocación es al ciudadano y a la ciudadana, a que se incorpore como elector, que haga suyo estos valores de la democracia y entienda la necesidad de llegar informado de cómo votar y por quién votar el día de la jornada.

Lima, 9 de abril del 2026. Entrevista al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

— Es decir, las herramientas están, pero también hay un factor de voluntad del ciudadano...

Las herramientas están y están hace mucho. En esta elección, por ejemplo, hemos pasado por primera vez de 30 días de capacitación a 45; por primera vez, en el segundo semestre del 2025, comenzamos a trabajar informando lo que iba a ser la elección de abril de 2026. La ONPE y los órganos electorales en su conjunto hemos trabajado muchísimo para que llegue la ciudadanía informada. Hoy día ya es responsabilidad del ciudadano informarse. Nosotros hacemos todo el esfuerzo y ponemos todas las herramientas a disposición, muchas de ellas gracias al compromiso democrático de los medios de comunicación, pero nada de esto va a surtir efecto si el ciudadano no se compromete. Hoy día el ciudadano es el actor, el ciudadano es el que decide, el poder es del ciudadano. Por eso nosotros siempre insistimos: “Votar es tu poder de elegir”. Es empoderar al ciudadano y refrescarle que es él quien tiene el poder y que delega en un representante el poder para ejercerlo.

— Tras la suerte de crisis de 2021 por la narrativa de fraudismo, una de las modificatorias aprobadas por el Congreso es la conservación de las células de sufragio. ¿Dónde van a estar almacenadas y bajo qué protocolos de seguridad?

Nosotros creemos que es una de las reformas más importantes y más positivas de los últimos cinco años. Creemos que conservar la cédula va a ser un elemento más de integridad electoral que brinde respaldo al acta. Solo Panamá y Perú no conservábamos en América las cédulas de sufragio, y eso nos coloca, creo, en una situación muy importante. Si tú preguntabas a cualquier observador si se deben o no conservar cédulas, todo el mundo te iba a decir que hay que conservarlas. El Perú ha tomado una decisión muy importante, yo creo que la reforma más importante en los últimos cinco años: conservar las cédulas y permitir que el JNE o sus órganos desconcentrados puedan hacer el reconteo. Nosotros todo el despliegue y repliegue de material electoral lo hacemos con policía, con las FF. AA. y con presencia de la fiscalización del JNE.

— Y en caso surja alguna disputa electoral, ¿qué tan accesible y auditables van a ser estas cédulas? ¿Cómo va a ser este proceso?

Nosotros procesamos actas. Los que cuentan los votos son los ciudadanos que de manera aleatoria han sido elegidos como miembros de mesa. Las actas que ellos llenen —cuando menos cuatro actas: una para el JEE, otra para el JNE, otra para la ONPE y otra para la ODPE— van a ser replegadas por nosotros. Además, va a haber un acta para cada uno de los personeros que acuda a la mesa. Todas van a ser iguales y todas las van a poder ver en nuestra presentación de resultados. Nosotros vamos a replegar con las medidas de seguridad a nuestro centro de cómputo. Allí se procesan: las que estén de manera correcta, sin inconsistencias, sin observaciones, se computan. Las otras sólo se procesan y las enviamos a los JEE. Es el JEE, que es un órgano jurisdiccional autónomo, va a analizar cada una y tomar una resolución; y va a definir si requiere o no que le enviemos las cédulas de sufragio. Si las requiere, nos comunica y en un plazo de 24 horas se las entregamos para que realicen el reconteo, de ser necesario.

— ¿Pero habrá cadena de custodia?

La cadena de custodia está garantizada. Absolutamente garantizada. No venimos coordinando desde ayer, sino desde hace muchísimos meses con el JNE y también con las FF. AA. y la Policía Nacional, que nos brindan la garantía para que la elección funcione y funcione bien.

“Es una de las reformas más importantes de los últimos cinco años; sólo Panamá y Perú no conservábamos en América las cédulas de sufragio”

— Y más allá de los cambios normativos que ha hecho el Congreso. ¿Qué elecciones operativas concretas dejó la crisis de 2021? ¿Qué errores, si los hubo, usted reconoce respecto a las elecciones del 2021?

Creo que hicimos una gran elección en el 2021 y en el 2022. (…) Algunas personas se encontraron satisfechas y otros no de determinados resultados, pero los resultados no los maneja la ONPE, son producto de la voluntad popular y nosotros la respetamos de manera estricta; esa es nuestra labor. Eso no quiere decir que nosotros, a partir de esas dos elecciones, no sepamos que existen oportunidades de mejora. Y hemos mejorado en muchísimos temas.

El primero, por ejemplo, hoy día tenemos una línea con radiofrecuencia de armado de cajas que garantiza que, todo lo que debe estar en la caja que va a recibir el miembro de mesa, esté. Todos los camiones que salen de ONPE tienen GPS. Las actas tienen QR para saber dónde están; el nivel de trazabilidad ha mejorado de manera ostensible. Otro elemento que es fundamental es que hoy tenemos 126 oficinas, que te permite tener un control territorial más rápido; y con 126 centros de cómputo, vamos a poder procesar data mucho más rápido. Hemos mejorado también en los sistemas: presentación de resultados, el sistema apoyo al escrutinio y también el tema de presentación de resultados. Todos desarrollados en la ONPE, por gente peruana en la ONPE y que, el último domingo, acaban de ser probados de manera satisfactoria sometidos a la mayor carga posible. Entonces creo que hay varias mejoras de manera sustanciales, que son absolutamente evidentes. Y un tema que creo que hemos mejorado muchísimo es la comunicación con las organizaciones políticas. Siempre las hemos citado para determinados actos, pero ahora hemos sido mucho más insistentes para que estén presentes. Siempre debieron estar, pero hemos insistido mucho más en la prueba de color de las cédulas, para que vean cómo son nuestros sistemas, cómo va a ser nuestra presentación de resultados.

Lima, 9 de abril del 2026. Entrevista al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

— Hace 20 años, en el 2006, los miembros de la PNP y las FF. AA. pudieron sufragar por primera vez. Aunque a lo largo de ese tiempo también ha habido algunas limitaciones. ¿Se han dado las condiciones para que aquellos que están destacados y no están dentro de su región o circunscripción, vayan a poder efectuar su derecho?

Hemos visitado el CCFFAA, entablado conversaciones con diferentes ministros del Interior que usted sabe que han habido, con el director general de la PNP, para coordinar aspectos vinculados a su derecho constitucional al sufragio y temas vinculados también a la seguridad del proceso. En el caso puntual que usted plantea respecto del personal que va a tener que ir a un lugar diferente al que se ha inicialmente considerado, no hemos recibido en tiempo y en forma la información. No porque haya existido una malintención ni nada por el estilo, creo que son muy profesionales en lo que hacen y lo hacen muy bien. Pero hay que tomar en consideración en que era un momento muy cercano a su actualización de bases vinculadas a ingresos, bajas, renuncias, ascensos, destaques, gente que salía y que entraba en el servicio. Estimo que esas dificultades han sido muy importantes para que no puedan cumplir con los plazos que les brindamos y ampliamos para que puedan decirnos ese porcentaje de miembros de la fuerza del orden que iba a servir en un lugar diferente al cual se encuentra residiendo, pueda ejercer su derecho al sufragio.

— ¿O sea ellos no van a poder finalmente votar?

Nunca nos entregaron las listas que nos hubieran podido permitir ubicarlos en una mesa de sufragio diferente a la que dice su DNI. Estuvimos esperando esa información, hemos intercambiado diferentes documentos y ellos debían cumplir. Implicaba que, a tres meses de la elección, ellos sepan a quién van a mandar a cada local de votación. Nosotros les dijimos: estos son los locales, dime quiénes van a qué locales. Es más, incorporamos más locales, más mesas, para que ellos puedan ejercer su derecho al sufragio. Pero lamentablemente no pudimos recibir la información en tiempo y forma; y esperamos que para una próxima oportunidad esto sea diferente.

— Pero no se trata de algo anecdótico, es una obligación legal. Ley Nº 32166 es la que habilita por primera vez a que los miembros de las FF. AA. que han sido destacados puedan igual ejercer su derecho al voto. ¿Qué va a pasar? ¿Se le comunicó qué porcentaje representaría ese personal?

Como nunca recibimos la información, no puedo decirle. (…) La ONPE ha cumplido con la ley de manera plena, ha informado a quienes correspondía respecto de la norma, les ha explicado qué debían hacer, les ha hecho llegar los locales de votación, ha cambiado e incorporado más locales de votación, hemos dado un tiempo posterior a la conformación de mesas para que esto se pueda dar. Sin embargo, no se ha podido. La ONPE ha cumplido de manera estricta con la norma; sin embargo, como comprenderá, existen tiempos para producir material electoral que nos exigen unos plazos para poder pasar a la impresión.

— Un candidato [Rafael López Aliaga] lo ha calificado públicamente como “delincuente” y ha insinuado también fraude. ¿Este tipo de acusaciones son parte del juego político o en qué momento llegan a cruzar una línea que puede poner en riesgo el proceso democrático?

Yo quisiera hacer sobre el tema dos comentarios. El primero, es que a mí las denuncias de fraude o los calificativos que me puedan hacer en términos generales ni me amilanan ni me distraen. En la ONPE estamos enfocados en dar el mejor servicio público y en garantizar que la ciudadanía tenga una elección íntegra el 12 de abril próximo. Y la segunda, quisiera invocar, a través suyo, a los candidatos y a las organizaciones políticas a que hagan suyos los valores de la democracia , que implica la tolerancia, la responsabilidad, el respeto y que implica el respeto del Estado de derecho. Y el respeto del Estado de derecho quiere decir que hay instituciones que cumplen roles y que en democracia hay elecciones y los resultados se respetan.

Lima, 9 de abril del 2026. Entrevista al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

— De cara a este domingo 12 de abril, ¿ya se culminó con el despliegue del material electoral? ¿Cómo va ese proceso?

Nosotros tenemos tres grandes momentos. El primero fue el 22 de marzo, cuando le entregamos material a la Cancillería. Un segundo momento, el 28 de marzo, en donde le entregamos el material a nuestras 125 ODPE restantes. Y un tercer momento, que ya comenzó, que es el despliegue de las ODPE a los lugares más alejados. Hoy día en Ucayali, por ejemplo, todo lo que era fluvial estaba saliendo para llegar 48 horas antes. Entonces el material va a llegar en tiempo y forma de manera correcta. En Lima y Callao, se inicia a las 10 p.m. del día viernes. Desde Lurín, aproximadamente 250 camiones van a ir repartiendo el material electoral a cada uno de nuestros locales. Eso permitirá que esté todo listo para que a las 6 a.m. del día 12 ingresen los miembros de mesa y personeros, y a las 7 a.m. los electores puedan comenzar a votar.

— Y una vez efectuado el cierre de los locales de votación, ¿a partir de qué hora se van a dar los primeros resultados?

Nosotros a las 5 p.m. [a la misma hora que cierran las mesas] vamos a abrir nuestra web de resultados por primera vez en la historia. Y vamos a comenzar a publicar seguramente lo que viene de cancillería. Por usos horarios, deberíamos comenzar con muy poquito del exterior. Hay un segundo momento que comienza aproximadamente a las 7:30 p.m. en donde vamos a comenzar a recibir fundamentalmente Lima y Callao. Y a las 8:30 p.m. va a comenzar a entrar el resto del país. Vamos a sacar primero resultados presidenciales, luego resultados de Senado, luego Diputado y Parlamento Andino. Esperamos estar al 60% a las 12:00 a.m. del total de actas procesadas, exclusivamente de la elección de fórmula presidencial.

— Permítame cerrar con esta última pregunta. Usted ha hecho una invocación en esta entrevista a que los partidos hagan suyos los valores democráticos. ¿Qué ocurrirá si algún candidato presidencial desconoce los resultados de este 12 de abril?