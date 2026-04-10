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Resumen

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Estas serían las últimas elecciones presidenciales de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras haber sido ratificado en el cargo hasta el 2028. En esta entrevista con El Comercio, el jefe de la entidad electoral reconoció que se trata del proceso electoral más difícil de la historia del país, aunque al mismo tiempo asegura que la elección podrá salir adelante. Eso sí, espera que en el próximo quinquenio pueda haber una reflexión más profunda sobre algunas reglas que permitan que la próxima elección sea más sencilla. Por el momento, invoca a la ciudadanía a participar de manera masiva e informada; mientras que a los candidatos y partidos pide que hagan uso de los valores democráticos.

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Entrevista