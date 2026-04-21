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Resumen

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Guzmán Vera Coronel- portavoz y asesor legal de la Contraloría General de la República- afirmó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se vio “totalmente avasallada” y que “hubo negligencia”, porque no dimensionaron el personal que requerían para la distribución del material electoral para los comicios generales del 12 de abril.

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