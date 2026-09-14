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Resumen

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El magistrado Pedro Hernández Chávez acaba de asumir la presidencia del Tribunal Constitucional (TC). Fue elegido por cuatro votos contra tres para conducir al máximo intérprete de la Constitución durante el período 2026-2028. Sin embargo, encabeza un colegiado particular, pues los otros seis magistrados que conforman el pleno concluyen su mandato en mayo del próximo año y su continuidad dependerá ahora del Senado de la República, al cual —según confirmó— se comunicará en noviembre próximo para que inicie el proceso de elección de los nuevos integrantes.

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Entrevista