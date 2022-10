El empresario Rafael López Aliaga logró ganar la alcaldía de Lima por un margen de poco más de 47 mil votos sobre Daniel Urresti (Podemos Perú), su principal adversario. El líder de Renovación Popular detalló, en una entrevista con El Comercio, sus primeras medidas en seguridad ciudadana y cuándo la capital tendrá a disposición las 10 mil motos que prometió alquilar.

— Durante la última campaña municipal, usted ha realizado diferentes promesas y con su elección existe expectativa en un sector de ciudadanos. ¿Qué resultados busca obtener en sus primeros meses como alcalde?

Lo primero que haré es convocar a todos los alcaldes distritales electos, todavía no sabemos bien los resultados finales [en todos los distritos], pero apenas esté proclamado por la ONPE [y el JNE], antes del primero de enero voy a convocar de manera oficial a los alcaldes electos, y [vamos a] aprobar de inmediato el plan de seguridad ciudadana. Espero que la ONPE se pronuncie en una semana como máximo. ¿Cuál es la base [de nuestro plan en seguridad]? Lo que he explicado en la campaña, alquilar 10 mil motos por cuatro años, a través de un concurso público internacional, con notario y bases bien claritas desde el 2 de enero. No vamos a llegar a aprender, sino a ejecutar, a hacer.

El gran problema de Lima es la inseguridad y nuestra propuesta es la más viable. Patrulleros no hay, y 300 motos para Lima es muy poco. Lima necesita por lo menos 10 mil motos y me quedo corto. Cada municipio distrital dará a sus serenos, los va a capacitar. Vamos a hacer convenios para dar en cesión de uso esta maquinaria que vamos a alquilar, vamos a tener una red de motos con GPS y una central de control distrital. Y estos serenos tienen que reportar cualquier movimiento sospechoso. Si una persona entra a un distrito en moto, automáticamente será intervenido, y si hay una reacción negativa, como una fuga, se implementará un plan cerco con la Policía. Esa es la fase 1.

— ¿En cuánto tiempo alquilará estas 10 mil motos? ¿En el primer mes de su administración?

No, no, como es renta va al gasto corriente, el gasto que va a demandar esta renta es entre 18 y 20 millones de dólares por año. Queremos llegar a todos los distritos de Lima, sobre todo a los que no tienen nada en seguridad, los distritos muy pobres van a ser priorizados. En estos 10 meses de campaña, he escuchado las quejas de la gente de las partes más altas de Lima, que nos han dicho que nunca han visto una moto, un policía o un sereno, vamos a empezar con los distritos más populosos que son los más vulnerables y tienen mayor inseguridad.

— ¿Y cuánto tiempo le tomará alquilar las 10 mil motos?

Una licitación pública internacional es factible en los próximos 100 días, [en ese tiempo] vamos a tener estas 10 mil motos, y tienen que tener un propietario, el alquiler nos garantiza que un tercero le dará mantenimiento a las motos, y si alguna se malogra, tienen que reemplazarla inmediatamente. ¿Qué pasa con las comisarías de Lima y de todo el Perú? El 80% de la maquinaria para la seguridad ciudadana está malograda, hasta canibalizadas, le han sacado partes a los patrulleros, están tipo chatarra, ese es el drama de la seguridad ciudadana en Lima.

La entrevista completa estará disponible este miércoles en la edición impresa y digital de El Comercio. López Aliaga responde sobre la relación que tendrá con el gobierno de Castillo y respecto al vínculo con el conductor de TV Andrés Hurtado, entre otros temas.