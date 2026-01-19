Roberto Chiabra: “Yo no ofrezco mano dura. La palabra mágica es el orden”

El congresista Roberto Chiabra- candidato presidencial de Unidad Nacional- sostuvo que la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE) debe enfocarse “en sí los pequeños mineros no quieren o no pueden formalizarse”. Criticó la decisión del gobierno de nombrar a Wilfredo Portilla, excluido del Reinfo, como director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

En una entrevista con El Comercio, Chiabra también cuestionó que el presidente José Jerí haya asistido “encapuchado” a una reunión con un empresario chino. Añadió que este encuentro debe ser investigado por el Parlamento.

— El gobierno de José Jerí ha nombrado como director de Formalización Minera del MINEM a Wilfredo Portilla Barrera, quien fue excluido del Reinfo en julio pasado. ¿Cómo interpreta esta designación?

Es una mala decisión, un mal mensaje a todos aquellos que estamos buscando que se formalicen los menores informales. Es una actitud equivocada del gobierno de José Jerí que no tiene en cuenta que la minería ilegal es la que está fomentando la violencia. Desde el momento que nombra a este personaje, significa que no hay ningún interés en formalizar. Ya hemos visto que fracasaron los gobiernos regionales y el Ministerio de Energía y Minas [en el proceso de formalización minera], colocar a este señor [Portilla] es la continuidad de ese fracaso.

— ¿No existe un doble discurso por parte del presidente Jerí sobre la minería informal/ilegal?

Desde el momento que nombra a este personaje para formalizar, significa que no hay ningún interés en hacerlo. En primer lugar, fracasaron los gobiernos regionales a los que le dieron la responsabilidad, y después, esta responsabilidad [de la formalización] pasó al Ministerio de Energía y Minas, que también fracasó. Y ahora, colocan a este señor, como si el gobierno no quisiera formalizar [la minería].

— El Congreso aprobó la ampliación del Reinfo por un año. ¿Este Parlamento debe aprobar la Ley MAPE o tiene que ser el próximo Congreso bicameral?

Yo creo que el próximo Congreso, lo que tiene hacer este Parlamento es dejar las bases. Falló el Ministerio de Energía y Minas y se tuvo que aprobar la ampliación [del Reinfo] hasta el 2025 para evitar propuestas que buscando ampliarlo hasta el 2029. La Ley MAPE debe señalar el fin del Reinfo y enfocarse en sí los pequeños mineros no quieren o no pueden formalizarse.

— En su plan de gobierno, Unidad Nacional ofrece recuperar “el orden”. En los últimos años, se ha dado el desborde del crimen organizado. ¿Cuáles serían, por ejemplo, sus medidas en seguridad en los 100 primeros días?

Primero, cerrar las fronteras, los peruanos no estamos evaluando lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucede en Colombia, Ecuador y Chile, el presidente chileno electo Kast va a tener que cumplir su promesa [de campaña] y expulsar a 300 mil [venezolanos]. Segundo, incomunicar a los presos para evitar las extorsiones. Tercero, golpear la parte financiera de las bandas, no es posible que todavía sigan vendiendo chips de manera masiva y que no se pueda controlar todas las cuentas que llegan producto de la extorsión al sistema bancario.

Lo otro es que los estados de emergencia deben ser puntuales, en función de la inteligencia policial en el sector de un distrito, donde se ubique a los delincuentes, por una semana, cerrar con tropas y que fiscales y policías puedan allanar. También debemos tener una justicia más rápida, más oportuna y pasar por acreditación para evitar la infiltración. Y debe haber una doble ofensiva en los distritos, así como una ofensiva contra la delincuencia, una ofensiva de calidad de gestión. No puede ser posible que los distritos todavía tengan pobreza, porque eso genera la falta de oportunidades en los jóvenes y que nos los estén robando.

— Usted refirió que si el Poder Judicial y el Ministerio Público, no hacen su reestructuración, un eventual gobierno suyo lo hará. ¿Qué tipo de reforma del sistema de justicia tiene en mente?

Fíjese, nosotros hemos señalado y lo remarco: es preferible que sean las mismas instituciones que tienen su problema [las que se reformen], hay pasos muy importantes que está dando la Fiscalía de la Nación y ha hecho un equipo con diferentes especialistas que está buscando la reestructuración del Ministerio Público. El Poder Judicial tiene que tomar el mismo camino. Y sería lo más aconsejable antes de que el Congreso tenga que hacerlo.

Lo que tenemos que hacer es una carrera del servidor judicial, que empiece desde los primeros puestos, más abajo, hace arriba, que se hayan ganado por méritos [su ascenso]. Tenemos que hacer una carrera en base a la meritocracia y eso le va a mejorar la calidad de los jueces y los fiscales. Espero que la fiscalía tenga éxito en hacer su reforma.

“Yo no me copio de Milei ni de Bukele, yo soy Roberto Chiabra”, afirmó el candidato presidencial de Unidad Nacional. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— ¿Y una reforma en la Policía Nacional no es necesaria también? Se ha visto casos de policías que integran redes criminales.

Por supuesto que sí. En nuestro programa está la reforma de la Policía Nacional. En primer lugar, tenemos que combatir las causas. No podemos seguir teniendo de forma irresponsable 26 escuelas de formación [de la PNP] sin infraestructura, sin equipamiento y sin formación. Yo considero que debe haber máximo siete escuelas, una escuela en Piura para toda la macrorregión norte, otra en La Joya, Arequipa, para la macrorregión sur. Y después en Loreto, Amazonas y Ucayali y la de Lima.

Por ejemplo, yo he visitado la escuela La Unión, en Piura, y no tiene médico, no tiene enfermero, no tiene cocinero, no tiene mayordomo. ¿Cómo se van a tener a alumnos como mayordomos, como cocineros? Entonces, si no mejoramos la calidad de la formación de los policías tenemos los problemas que hoy tenemos. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y debe haber reentrenamiento de los policías, los agentes egresan de la escuela y no vuelven a entrenar, ni para tiro ni para el físico. Los policías no tienen reacción y el delincuente es más rápido.

— En los últimos 10 meses, los transportistas han acatado siete paralizaciones. Un sector de este gremio ha calificado a un conjunto de leyes que ha dado el Congreso como “pro-crimen”. ¿Cuál es su postura sobre estas normas? ¿Deben ser derogadas?

Yo tengo dos posiciones, una es que no son leyes pro-crimen. La otra es que, si el Congreso se ha pasado de la derecha a la izquierda, porque ha habido mucho uso y abuso de las normas. No solo se tiene que ver lo que sucede en la capital. Y si existe esta situación, esta narrativa [de que son pro-crimen], el presidente Jerí se ha tenido que juntar con los titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso y revisan cada una de las leyes y dicen qué cosa es donde nos hemos ido de un lado al otro.

Pero si usted observa cada una de las leyes de pro-crimen no tienen nada. Por ejemplo, la colaboración eficaz no tenía un tiempo, un plazo, este chico [José Miguel] Castro, del Caso Villarán, estuvo ocho [como aspirante a colaborador eficaz]. Hernández, del caso Vizcarra, inmediatamente dijo “yo he cometido un delito y me quiero acoger a la colaboración eficaz para obtener beneficios”. Una colaboración eficaz es para hacer las cosas rápidas. ¿Cómo una persona va a demorar ocho años en pensar si se va a acoger o no? Sobre los allanamientos, que esté un abogado o un abogado de oficio, qué es lo antidemocrático.

— Dentro de este paquete de normas, hay una que cambió la definición de crimen organización y que excluyó a más de 50 delitos, entre ellos todos los relacionados a corrupción de funcionarios. ¿El Congreso no buscó autoblindarse?

No, yo he escuchado al fiscal contra el crimen organizado y lo que pasa es que son penas de menos de cuatro años, es decir, penas que no tienen detención. Si en la revisión se señala que hay ese problema se sube la pena [de esos delitos] a cinco o seis años. No podemos irnos de un extremo a otro, porque ha habido mucho abuso. Entonces, si dentro de estos cambios hay cuestiones que hay que analizar, que hay que corregir, pues hay que corregir, esa es mi posición, yo no me cierro en decir que todo está muy bien y hay que dejarlo así.

— Usted respaldó, con su voto, varias de esas normas que hoy son cuestionadas. ¿Por qué? ¿No las leyó a profundidad? ¿Su cambio de postura es por cálculo electoral?

Yo nunca hago nada por cálculo electoral. De las leyes que yo he votado a favor, es porque había un uso y un abuso, y hasta quejas. Fue el defensor del Pueblo el que cambió la extinción de dominio. Usted vaya a ver todo el abuso que había con jueces al interior del país. Yo conocí un caso concreto, un señor compró una flota de buses interprovinciales y hubo un tipo que estaba llevando contrabando y al señor le quitaron toda la flota. Este señor perdió todo y no tenía la culpa, no tenía a dónde acudir a quejarse. Esa suma de abusos hizo que se hagan los cambios. De eso, no me arrepiento yo.

— Hay otros militares en la campaña, como José Williams Zapata, de Avanza País. También ha prometido “mano dura”. ¿Qué diferencia su propuesta a la del resto?

Yo no ofrezco mano dura, ofrezco orden. La palabra mágica es el orden. Un país que tiene orden comienza a dar seguridad. Cada uno tiene su estilo, yo tengo una estrategia integral. Para mí, este no es un problema de seguridad ciudadana, sino un problema de seguridad nacional. Y se requiere una estrategia integral, donde haya prevención, intervención y resocialización. Los alcaldes tienen que hacer prevención, en vez de estar comprando patrulleros y motos, que no les corresponden, deben ver la calidad de los talleres, de los colegios técnicos, ver cuando hay problemas en una casa, la primera consecuencia es la deserción y aparecer con un bono para que los chicos sigan estudiando.

— Usted crítica el uso del uniforme militar en la campaña. ¿Es por Williams Zapata?

No, yo no he hecho ninguna referencia a nadie. Cada uno es libre. Pero es difícil que yo salga con uniforme.

— Unidad Nacional también propone la fusión de algunos ministerios, como Cultura y Turismo, Mujer y MIDIS, Producción y Comercio Exterior, entre otros. ¿No se está copiando la receta de Milei en Argentina? ¿Puede funcionar en el Perú?

En el Perú va a funcionar. Yo no me copio de Milei ni de Bukele, yo soy Roberto Chiabra. En el país se requiere tres ministerios que son básicos. Nosotros vamos a fusionar, ojo, no desaparecer, Turismo y Cultura. El Perú tiene cuatro fortalezas: la agricultura, la minería, la pesca y el turismo. Y el turismo es un sector que no estamos explotando. Cada distrito debe tener una ruta turística. Cuando se presentan los problemas en Cusco, en Machu Picchu, una parte habla con el Ministerio de Cultura y otra con Comercio Exterior y Turismo. ¿Quién tiene la responsabilidad? Ninguno. Por eso, se dan los problemas. Un ministerio de turismo y cultura es necesario, porque el turismo vive de la cultura y viceversa.

El otro ministerio al que apuntamos es al de infraestructura, donde se fusionará los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y el último es Comercio Exterior y Producción. Juntar la pesca, la manufactura y las pymes. Con estos tres ministerios, se tendrá un mayor empleo, mejor manejo de recursos y fiscalización y se cambiará todo.

— De acuerdo a la última encuesta de Datum para El Comercio, usted figura en el rubro “otros”, es decir no llega al 1% de intención de voto. ¿Qué le está faltando para tener una mayor aceptación?

Es porque la gente no me conoce y no sabe que estoy postulando. Es una realidad y la estoy asumiendo. Entonces, lo que estoy buscando es que la gente me conozca, que sepa que estoy postulando para presidente por Unidad Nacional. Esas dos cosas es lo que señalan las encuestas. Poca gente sabe que estoy postulando. Es una realidad que estamos buscando cómo superarla. Las encuestas te presentan una realidad y de manera inteligente estamos buscando superarla.

— Neldy Mendoza, que integra la fórmula presidencial de Unidad Nacional, ha tenido polémicos comentarios, como que las mujeres que utilizan anticonceptivos son “violadas por los esposos”. Y también, sin tener respaldo técnico, que el 89% de la violencia familiar se daba en mujeres que utilizaban anticonceptivos. ¿No es el punto débil de su plancha?

No, porque eso que usted señala es algo que dijo ella hace más de 10 años. Yo he conversé con ella y los dos tenemos los mismos conceptos, la defensa de la familia.

— El presidente Jerí se reunió con un empresario chino, que licita con el Estado, fuera de Palacio de Gobierno y a altas horas de la noche. El Congreso ha abierto una investigación y un sector de la izquierda plantea su vacancia. ¿Cuál es su postura?

Tiene que ir a la Comisión de Fiscalización a aclarar, pero lo que vemos nosotros es que no ha aprendido nada. ¿Cuál es la diferencia entre él y Pedro Castillo? ¿Qué decía Castillo? Que iba a Sarratea [en Breña] a tomar una sopa que preparaba una señora y que se reunían y no hablaban nada malo. ¿Qué dice Jerí? Que es dinámico. Un presidente no puede entrar encapuchado a una reunión privada. Entonces, yo creo que ha cometido un error y lo tiene que asumir, que vaya a la Comisión de Fiscalización, que diga por qué está cambiando de versión. Es un hecho gravísimo, porque acabamos de tener un antecedente hace muy poco, que fue lo que desestabilizó al gobierno de Castillo.

— ¿Es un nuevo caso Sarratea, en su consideración?

Para mí, sí…

— ¿Y amerita una vacancia o una censura a Jerí?

Esto amerita un proceso, un proceso que lo debe hacer la Comisión de Fiscalización, una vacancia por el poco tiempo que queda para elecciones, yo creo que va a ser un serio problema. Ya es un serio problema para el presidente, uno de credibilidad y de imagen. Él tiene que asumir que ha cometido un grave error.

— Al 14 de enero, en el Perú se han registrado 70 homicidios en lo que va del 2026, según SINADEF. Es decir, se registran cinco asesinatos al día. Esta cifra es muy similar a las del gobierno de Dina Boluarte. ¿Las medidas que ha adoptado Jerí, como estados de emergencia, cambio de nombre del INPE y operativos en los penales, son fuegos artificiales?

No han tenido resultado. ¿Sabes lo que está faltando? Control territorial. Estas bandas criminales se han asentado en los distritos y no solo extorsionan a un tipo de negocio, sino a todos los negocios. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad de clocar un explosivo en un colegio, en un bus, de balear a un chofer de microbús. Entonces, cuando usted ve que no hay control territorial, se le regala el distrito a esa gente y emplean el temor y la violencia para extorsionar. En esto no se puede engañar, no se puede maquillar, porque la realidad te desmiente.

— ¿Cómo financia su campaña? ¿Quién o quiénes han donado dinero? ¿Garantiza que será transparente en su rendición de cuentas?

Yo voy a ser transparente en mi rendición de cuentas. Tanto es así que nosotros no tenemos pintas en ningún sitio. Hay cuatro grandes [candidatos] que han pintado todo el Perú. Nosotros no le hemos cobrado ni un sol a ningún candidato. Es decir, nosotros no hemos cobrado, como otros partidos, por senador, por diputado, por el puesto. Cada candidato va a hacer su campaña con sus recursos. Hasta el momento, no hemos recibido un importe económico de alguien importante.

— El JNE va a definir si Mario Vizcarra, de Perú Primero, continúa o no en la elección. ¿Cómo evalúa usted este caso?

Yo quiero confiar en el JNE, porque todos los peruanos tenemos que confiar en las instituciones, que el JNE tome la decisión correcta, justa y jurídica.

— En un eventual gobierno de Unidad Nacional, ¿quiénes serían su primer ministro y titulares del Interior y de Economía y Finanzas? ¿Tiene los nombres?

En este momento, no los tengo. Pero tenemos a gente que está trabajando en el plan de gobierno, equipo capitaneado por Carlos Neuhaus, hay gente muy competente que está participando. En su momento, se tomará la decisión. No es cuestión de decir ahorita que los ministros serán los que están en el plan de gobierno, de repente no quieren.