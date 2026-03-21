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Resumen

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En las últimas semanas, Wolfgang Grozo- candidato presidencial de Integridad Democrática- dejó el rubro “otros” para ubicarse cuarto en las preferencias electorales. El mayor general FAP en retiro hace un mea culpa por haber mentido sobre su relación con el cuestionado empresario Zamir Villaverde y rechazó haber estado en la casa de Sarratea, donde el expresidente Pedro Castillo despachaba de manera paralela.

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