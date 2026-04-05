El ex jefe de Gabinete Ministerial Yehude Simon consideró que la candidatura presidencial de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) representa “un peligro para el país”, al referir que su ex socio político ha adelantado que, de ganar las elecciones generales, destituirá a Julio Velarde de la conducción del Banco Central de Reserva (BCR). “Si la moneda cae, se devalúa, los más afectados son los pobres”, complementó.

En una entrevista con “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, Simon refirió que, si el sentenciado exmandatario “lo hizo mal”, Sánchez lo puede hacer peor.

— ¿Qué le han parecido los debates?

Te voy a dar mi opinión, que es la de cientos de personas, cuando camino y se acercan me dicen lo mismo: que los debates han tenido muy pocas propuestas. Además, el formato es malísimo. No se puede hablar sobre la seguridad ciudadana en solo dos minutos. Y creo que los candidatos han perdido la oportunidad de dar a conocer realmente la parte más importante de sus propuestas, se dedicaron más a los insultos.

— ¿Y cree que el formato ayudó para que desplieguen sus propuestas? ¿No tienen que aprovechar un poco estas pullas para hacerse ver?

Es que se puede aprovechar, pero se pierde la esencia. Tú puedes hacer una pulla, pero con clase. Ya no estamos en los tiempos de Haya de la Torre, de Luis Bedoya Reyes o de Alan García, donde discrepaban, pero con calidad. Aquí son más los insultos baratos.

— ¿Qué candidato lo hizo mejor? Por ejemplo, Keiko Fujimori trató de no meterse mucho en una pelea con Rafael López Aliaga, que era lo que mucha gente esperaba.

Sí, yo creo que Keiko Fujimori sigue siendo una figura interesante, porque ha puesto la mejilla […] Creo que López Aliaga se equivocó [al ir a las críticas].

— Parecía que no estaba listo para esa [propuesta de alto al fuego]…

Bueno, López Aliaga muchas veces no está listo. Una de las cosas que tienen los candidatos es que leen y leen mal y eso es un problema.

— De las opciones de la izquierda en esta elección, ¿cuál le parece la más idónea? Están Alfonso López Chau, Ronald Atencio, Jorge Nieto y Roberto Sánchez…

Lo primero que pienso es que la izquierda tradicional, la izquierda vieja ya no está. Esa izquierda que estaba todavía en los tiempos de la Guerra Fría, del estalinismo, ya no existe. Y hay algunos de ellos que aún siguen pensando que Stalin está vivo y que hay que hacer un Estado súper poderoso. Pero sí he visto a Marisol Pérez Tello, ella ha dicho muy bien que no representa ni a la izquierda ni a la derecha. Yo diría que Marisol Pérez Tello representa a la social democracia. Igual diría sobre el rector de la universidad, López Chau. Quienes representan realmente a la izquierda serían Atencio y, definitivamente, Vladimir Cerrón. Ellos son de izquierda y lo dicen.

— ¿Usted ya tiene su voto definido?

Por ahora, sería por López Chau. Mi gusto es por López Chau, Marisol y Jorge Nieto.

"No, para mí, Sánchez no es ninguna opción", afirmó Simon. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

— ¿Y Roberto Sánchez? Evidentemente, ambos han sido muy cercanos.

Hemos sido muy cercanos. Lo conozco desde que llegó [al Partido Humanista], cuando yo fui presidente regional de Lambayeque. Siempre se le dio oportunidades. Él llegó a donde está por nosotros, por el Partido Humanista. Y ahora responde insultando, diciendo que el traidor soy yo.

— “No lo odio, lo desprecio”, dijo usted sobre Roberto Sánchez hace unos días [en Perú 21]. ¿Cuál es la situación con el candidato presidencial?

Siempre fue una relación buena. Fue un muchacho que me pareció interesante y lo preferí sacrificando a otros cuadros. Se le mandó a México, se le dio oportunidades de trabajo en el Gobierno Regional de Lambayeque. Él sabe perfectamente que el creador del Partido Humanista fui yo. Yo tengo el documento original donde están los que han firmado. Y es chistoso que diga que yo me robé mi partido. Juntos por el Perú fue mi obra, porque yo, al igual que Alfonso Barrantes, quise crear unidad. Y él [Sánchez], mira Judas traicionó a Cristo, pero se arrepintió, Sánchez no se va a arrepentir nunca…

— ¿Sánchez es un Judas?

No, Sánchez no llega al nivel de Judas, porque Judas se arrepintió. Sánchez más bien envenena a la gente, mueve las redes en función de la plata que el Estado le da. Y se ha atrevido a decir que yo he recibido plata de Odebrecht, cuando él me ha acompañado hasta el último momento [en el GORE] y sabiendo cómo había funcionado. Y se ha atrevido a decir que Odebrecht me pagaba. Entonces, eso podría ser una denuncia, pero yo voy a esperar al proceso [judicial].

— Sánchez ha señalado que usted renunció al Partido Humanista y que la militancia fue la que lo retiró. ¿Fue así?

Mira, primero repudio lo que ha dicho Sánchez, yo jamás recibí coimas de Odebrecht ni de nadie. Odebrecht fue elegido por ProInversión [para Olmos]. Pero que se investigue. Y, además, es ridículo decir que la población me odia y que la gente de Lambayeque no me quiere. Es un absurdo. Este señor [Sánchez] participó conmigo en la Alianza por el Gran Cambio con PPK. Este señor trabajó conmigo cuando se formó [Juntos por el Perú], pueden hablar con Salomón Lerner Ghitis, él es testigo y toda la izquierda. Yo era el presidente del Partido Humanista y lo beneficié a él, mucha gente de izquierda me decía: “usted tiene que ser la imagen”. Él es falso y cínico, puede decir lo que quiera.

— ¿Y qué le parece lo que Sánchez está haciendo ahora, de usar el sombrero que tenía Pedro Castillo? Hay que recordar que el congresista se abstuvo cuando se votó la vacancia del expresidente.

Él se ha aprovechado de Castillo. Yo diría, por la ingenuidad que a veces existe en el mundo andino. Le ha vendido un buen discurso como psicólogo, pero él lo traicionó. No sé por qué Castillo puede creer tanto a una persona que lo ha traicionado o que lo ha negado. Seguramente, porque ha metido a sus familiares [en las listas al Congreso bicameral].

— Está el hermano de Castillo [como candidato]…

El hermano, la sobrina, que no son gente mala […] El mismo Antauro Humala conversó con nosotros y otros partidos, y se puso a su lado. Repito, Cerrón es un hombre de izquierda con quien tenemos dificultades, pero se presenta tal cual. Si la gente vota por él, sabe a qué se mete con este señor. La gente del campo va a votar por Sánchez, porque creen que es Castillo, pero les puedo asegurar que no va ser ni la octava parte. Él [Sánchez] se va a reunir con quien crea conveniente y va a hacer lo que quiera. Yo no me iba a meter en este proceso electoral, pero cuando veo el peligro que corre el país, tengo la obligación de hablar.

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— ¿Y cuáles son los riesgos de la candidatura presidencial de Sánchez?

Sánchez va a hacer todo lo posible para querer copiar experiencias que han fracasado, pero ni siquiera por convicción, sino porque cree que se va a ganar al pueblo. Ha dicho que al presidente del Banco Central de Reserva lo va a botar sabiendo que cualquier problema que tengamos con el BCR, la moneda peruana se cae y se devalúa, los más afectados serán los pobres. Este señor no tiene ninguna formación, está diciendo lo que la gente de izquierda quiere escuchar, pero sabe que lo que dice es falso. Si falsea con alguien que le dio de comer, con alguien que le dio la vida política, que lo sacó incluso de la pobreza, qué se puede esperar de este señor.

[…] Sí tú me dices, quedan en segunda vuelta Roberto Sánchez y Vladimir Cerrón, te digo que mi voto sería, sin lugar a dudas por Vladimir Cerrón.

— ¿Y si Sánchez quedará con Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga?

No, no voy [a responder], ellos quieren utilizar esta entrevista para decir que me echado a la derecha […] Yo te digo una cosa, que si llega un momento muy difícil para el país, votaré por una opción que me garantice que el país va a estar bien.

— ¿Y Sánchez es una opción?

No, para mí, Sánchez no es ninguna opción.

— Usted ha anunciado que va a postular a la alcaldía de Lima por el partido Tierra Verde. ¿Por qué?

Yo he sido gobernador regional de Lambayeque dos veces y [mis gestiones fueron] exitosas. Le ha dado a Lambayeque el proyecto más importante [Olmos] de toda [su historia] y que le está dando al Perú más o menos US$80,000 millones de dólares. Ha permitido que el PBI del país crezca y que haya 500 mil puestos de trabajo. No tengo una sola denuncia en ocho años como Ejecutivo, salvo la de Odebrecht.

— ¿Y cómo va su proceso, la investigación en su contra por el Caso Odebrecht?

Siguen investigando, la fiscalía va a acusar y yo me someto [al juicio].

— ¿No resulta peligrosos que usted eventualmente llegue a la alcaldía de Lima con ese peso? Si lo acusan irá a juicio o se piensa escudar en el cargo.

No, no, yo no me voy a escudar en nada. Mire, cuando la consciencia está tranquila, yo camino libre, no tengo ningún problema. Yo no soy ningún delincuente. Soy un hombre libre, que duerme tranquilo.

— ¿Cuáles son sus principales propuestas para la Municipalidad de Lima? ¿Continuaría algunas obras que ha dejado la administración de López Aliaga y Reggiardo?

A la gente que me acompaña le he dicho, no nos vamos a dedicar a criticar a los alcaldes anteriores, porque eso es más de lo mismo. ¿López Aliaga ha hecho obras importantes? Sí, lo reconocemos y tenemos que seguir, pero también nos deja un municipio con una deuda casi impagable [de S/4,000 millones]. Pero yo tengo la convicción de que sí podemos hacer obras, porque tenemos que reformular la deuda. Mi principal preocupación es el tema de [un eventual] terremoto. Hay que ver cómo bajamos a la gente de los cerros, cómo construimos con protección. Lo otro que no se ha resuelto es el problema del agua potable. Vamos a presentar entre 10 o 12 puntos que son fundamentales.

El reto es difícil, porque tenemos buenos rivales, como Carlos Bruce […] Y, además, quiero decir algo, pedirle al pueblo peruano que gane quien gane este proceso electoral, no cometamos el error de hacerle la guerra al Ejecutivo desde el primer día. Si bien habrá un Senado poderoso, si se siguen cometiendo los errores que se están cometiendo podríamos terminar en una anarquía total.