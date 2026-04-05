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Resumen

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El ex jefe de Gabinete Ministerial Yehude Simon consideró que la candidatura presidencial de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) representa “un peligro para el país”, al referir que su ex socio político ha adelantado que, de ganar las elecciones generales, destituirá a Julio Velarde de la conducción del Banco Central de Reserva (BCR). “Si la moneda cae, se devalúa, los más afectados son los pobres”, complementó.

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