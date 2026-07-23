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Resumen

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El equipo de transferencia de Fuerza Popular, encabezado por el economista Marco Vinelli, detectó serias irregularidades en distintos ministerios durante el proceso de recopilación de información del gobierno saliente, liderado por el presidente encargado José Balcázar, según revelaron fuentes de El Comercio.

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