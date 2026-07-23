Los principales hallazgos se registraron en los ministerios de Salud, Educación y Transportes, donde se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir. Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del Fenómeno El Niño.

“Sí encontramos irregularidades”, nos indicaron tras consultar sobre la información que el equipo de transferencia recopiló en estos 15 días de trabajo.

“Hay medicamentos vencidos, kit escolares no entregados y no se encontró ningún plan contra el Fenómeno El Niño”, agregaron.

Además, indicaron que se registraron “designaciones de último minuto” en los distintos ministerios que no eran precisamente las últimas designaciones ministeriales.

En la etapa final de su gestión, Balcázar nombró a Jorge Marticorena como ministro de Educación y a Flavio Cruz como ministro de Trabajo. Ambos ingresaron al Congreso por Perú Libre, el mismo partido con el que el hoy jefe de Estado obtuvo un escaño.

Presidente José María Balcázar asegura respuesta inmediata del Gobierno tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Gobierno del Perú)

Este Diario reveló a inicios de julio que durante la gestión de Balcázar se realizaron más de 50 cambios de funcionarios en los ministerios de la Mujer, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Vivienda, entre otros.

Problemas en los ministerios

La fuente refirió que toda esta información está siendo incorporada al informe final que prepara el equipo de transferencia. El documento reunirá las irregularidades detectadas en las distintas carteras del Estado.

El informe, agregó, será entregado a la presidenta electa, Keiko Fujimori (FP), el sábado 25 de julio, tres días antes de que asuma el máximo cargo del Estado.

Al cierre de esta nota, no se conocía si Fujimori ofrecerá una conferencia para informar sobre las condiciones en las que recibe la gestión de Balcázar antes de asumir el mando del país, el mismo día en que reciba el informe, o si lo hará durante su mensaje a la Nación del próximo 28 de julio.

La jefa de Estado electa tendrá la tarea de dar un balance sobre la información recopilada por su equipo

La fuente dejó claro que por el momento no queda información pendiente por recibir, pues el equipo de transición adjuntó el informe preliminar de cada uno de los ministerios, direcciones o programas adscritos a los sectores. Otra fuente afirmó que hubo demoras.

Una fuente del Ministerio del Interior aseguró que esa cartera no tuvo inconvenientes en la entrega de información al equipo de transferencia. Por el contrario, sostuvo que desde un inicio atendió con diligencia los requerimientos del grupo encabezado por Marco Vinelli.

“Secretaría empezó con todo el papeleo mucho antes que llegue la comisión de transferencia. La comisión sigue trabajando, y lo que pide se le entrega en el acto”, refirió.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y con el presidente José Balcázar para conocer su versión sobre estos hechos; sin embargo, al cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Actividades

Se conoció que Balcázar y Arroyo se encontraban en la Sesión Informativa del Foro del Acuerdo Nacional, realizada en el auditorio del Colegio Médico del Perú, donde se abordó —entre otros puntos— los principales desafíos del país y las acciones impulsadas por el Gobierno para enfrentarlos.

Además, se destacaron las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño, la estabilización económica y la implementación del nuevo Modelo de Gobernanza Territorial.

Por la mañana, la presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con el excandidato presidencial Roberto Chiabra. Tras el encuentro, el también congresista de la República precisó que la conversación que mantuvo con Fujimori Higuchi se centró en la necesidad de fortalecer el control del Estado frente al avance de la criminalidad.

Asimismo, cuestionó los constantes pedidos de sectores de izquierda sobre el indulto al golpista Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

“¿Reconciliación con quién? ¿Con una persona que quiso dar un golpe de Estado? Un golpe de Estado no se puede minimizar ni comparar con otros delitos. Si hubiera tenido éxito, hoy no estaríamos hablando de democracia”, agregó.

Fujimori también recibió por la mañana a veteranos de la lucha contra el terrorismo. Tras la cita, indicó: “Les agradezco por haber puesto su vida en riesgo para garantizar la libertad, la democracia y la vida de millones de peruanos. Eso nunca lo debemos olvidar. Quiero rendirles mi homenaje, mi respeto y mi gratitud”.

Análisis

Sobre el tema, el analista político Luis Benavente consideró que lo hallado por el equipo de transferencia de Fuerza Popular solo refuerza la idea de que la gestión de Balcázar no tuvo un horizonte claro y que hubo un pésimo manejo del Estado e incluso fue “irresponsable” al, por ejemplo, hacer designaciones exprés.

Sostuvo que el actual jefe de Estado se encuentra dentro del “estándar” de gestión de los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

“Ha sido una gestión de mediocridad, de haber copado el aparto público con empleos por favores políticos. La atención de Balcázar ha estado en otros temas y ahora ha tocado un equipo de transferencia que por lo visto está metiendo sus narices en los temas. (...) Balcázar no es un tipo de mucho brillo, dijo.

Más información

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció que la primera sesión del consejo de ministros de su gobierno se realizará el 29 de julio “para empezar a tomar acciones”.

“Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que de manera inmediata, a partir de la próxima semana, empecemos a recuperar el orden”, dijo en diálogo con la prensa.