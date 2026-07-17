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Resumen

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Juan Carlos Castro Vargas, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Juan Carlos Castro Vargas, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Por Alexander Villarroel Zurita

El nuevo gobierno de Keiko Fujimori, que asumirá funciones el 28 de julio, ya elabora un plan de acción para enfrentar el posible fenómeno El Niño, que podría afectar a más de 700 distritos a nivel nacional y más de 1,8 millones de hectáreas. Así lo afirmó Juan Carlos Castro Vargas, exministro del Ambiente y actual integrante del equipo de transferencia para el fenómeno El Niño de Fuerza Popular.

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