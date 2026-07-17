El nuevo gobierno de Keiko Fujimori, que asumirá funciones el 28 de julio, ya elabora un plan de acción para enfrentar el posible fenómeno El Niño, que podría afectar a más de 700 distritos a nivel nacional y más de 1,8 millones de hectáreas. Así lo afirmó Juan Carlos Castro Vargas, exministro del Ambiente y actual integrante del equipo de transferencia para el fenómeno El Niño de Fuerza Popular.

Según explicó Castro durante el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por El Comercio y “Hombro a Hombro”, el tema es una prioridad para el nuevo gobierno y ya “hay un grupo que está conformado y está haciendo un plan de acción para poder enfrentar este fenómeno”.

Además, adelantó que en los próximos días un equipo especializado recorrerá la zona norte del país para evaluar los avances y revisar “los puntos álgidos donde debemos intervenir ya desde que asumimos el gobierno”.

No obstante, el representante también lamentó que los gobiernos regionales y locales, pese a contar con toda la información y las fichas técnicas de los puntos críticos, no hayan “avanzado mucho”.

“Y pareciera que entendieran las gobiernos regionales y locales que todo es responsabilidad del gobierno central; y eso es ilógico cuando la responsabilidad está en ellos”, acotó.

Pese a ello, aseguró que se hará frente a esta problemática. En ese sentido, mencionó la rehabilitación de canales y reservorios, y advirtió que el país no solo deberá afrontar lluvias en el norte, sino también sequías en la zona centro-sur. Por ello, remarcó que será necesario trabajar en más de un frente.

“Estamos analizando los escenarios en los cuales nosotros vamos intervenir en forma paralela. Vamos a trabajar en varios frentes. Y ahí el sector privado es sumamente importante para ese trabajo que vamos a enfrentar. Y como se dijo, tenemos que enfrentarlo de manera conjunta, todos”, expresó.

Señaló que la maquinaria especializada para la descolmatación de ríos resulta insuficiente. En ese contexto, indicó que se evalúan mecanismos para agilizar los procedimientos, ya que no se puede permitir que los permisos para que una empresa ingrese a descolmatar un río “demoren tres meses”.

También insistió en la necesidad de fortalecer una cultura de prevención, pues, como quedó en evidencia, cada vez que el fenómeno El Niño afecta al país se repiten los mismos problemas.

“Este nuevo gobierno lo que quiere es dejar ya una hoja de ruta, sobre todo de prevención en donde se hagan las cosas, no solo descolmatación, que es una parte, no es la solución definitiva. Tenemos que avanzar en las soluciones integrales definitivas”, manifestó.

Castro confirmó a El Comercio que el plan busca abarcar dos etapas, la prevención y la atención de la emergencia. Añadió que será presentado en las próximas horas, en principio, a Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, quien evaluará el momento oportuno para su presentación formal.