A puertas cerradas, Marco Vinelli, jefe del equipo de transición de Fuerza Popular, se reunió este lunes con el primer ministro Luis Arroyo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La cita dio inicio al proceso de transferencia entre el gobierno entrante de la mandataria electa Keiko Fujimori y el saliente de José Balcázar.

El encuentro había sido programado días antes, luego de que el jefe del Gabinete remitiera un oficio a todos los ministerios para disponer las acciones que darían paso al proceso de transferencia de gestión. Se trata de una práctica democrática destinada a garantizar la continuidad del Estado y a que el gobierno electo conozca cómo recibe la administración pública.

Reunión gubernamental

Minutos antes de reunirse con el premier, Vinelli declaró brevemente a la prensa. Aunque evitó extenderse, dejó claro que la cita marcaba el inicio oficial de las reuniones que se realizarán tanto en la sede de la PCM como en cada uno de los ministerios, donde los integrantes de su equipo recibirán la información correspondiente.

“Son más o menos 60 personas que (integran este equipo de transferencia y que) van a irse a los ministerios para recibir información que están preparando los sectores”, refirió.

Dentro de la sede, el primer ministro —que lleva 112 días en el cargo— lo esperaba para abordar asuntos propios del proceso de transición, entre ellos aspectos administrativos y un eventual cronograma para la entrega de información.

Tras el encuentro, Vinelli afirmó que espera contar con toda la información proporcionada por el gobierno de José Balcázar antes del 28 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República.

“Esperemos tener toda la información antes del 28 para entregarle a la presidenta electa. Es un proceso ordenado que tiene una normativa en Contraloría y ya colgaron la información y es cuestión de ver los que nos van a entregar”, dijo al término de la reunión.

Explicó que, una vez recopilados los documentos y la información de cada ministerio, elaborará un informe y con eso hará “un pequeño resumen para la ciudadanía”. El objetivo, señaló, será mostrar cómo encontraron la administración que recibirá el nuevo gobierno.

“La información será puesta periódicamente a difusión de ustedes (la prensa). Diremos, miren esto hemos recibido y esto estamos encontrando, con el afán de seguir lo que está bien y lo que está por corregir vamos a corregir”, añadió.

Consultado por El Comercio, Luis Arroyo sostuvo que la reunión fue “una primera toma de contacto, de muchas otras”. En otras palabras, adelantó que se programarán nuevos encuentros con Vinelli.

“Hemos conversado de todo, conociéndonos y básicamente para esa iniciación y pueda él determinar qué hacer de acá más adelante”, aseguró.

No obstante, durante la reunión no se planteó ningún cronograma. Arroyo explicó que su despacho quedó a la espera de las fechas que establezca Vinelli para las próximas citas y para que los integrantes de su equipo acudan a los distintos ministerios a solicitar la información necesaria.

“Tomamos contactos para que con su equipo elabore un cronograma con las personas designadas para los distintos sectores. Seguramente más adelante dirá quiénes integran la comisión. Este es el inicio de toda la programación que se va a realizar. Ya ellos decidirán cuántos días estarán, cuántos serán y quiénes serán (los protagonistas de la transición)”, agregó.

¿Quiénes estarían a cargo?

Si bien no se precisó quiénes serían parte de la transferencia, fuentes de este Diario indicaron que la persona que se encargará del sector de salud (Ministerio de Salud y EsSalud) por parte de Fuerza Popular sería el médico José Recoba Martínez, integrante del equipo técnico de la agrupación durante la segunda vuelta.

Desde el Ejecutivo una fuente del Ministerio del Interior indicó que el encargado de todo el proceso de transferencia es el secretario general Pedro Hernández y tendrá como apoyo técnico al jefe del gabinete de asesores: Carlo de los Santos.

“Por parte de Fuerza Popular aún no hay un nombre, pero en el Mininter ya se viene gestionando todo el papeleo que se requiere para la actividad de transferencia”, agregó.

Por el despacho de Arroyo, lo acompañarán en el proceso de transición el Viceministro de Gobernanza Territorial, Fidel Pintado Pasapera; la secretaria general, María Cecilia Chumbe; y la jefa de Gabinete de Asesores del Despacho, María del Pilar Sosa.

Otra fuente de la Cancillería refirió que el canciller Carlos Pareja decidió que el viceministro Eric Anderson sea el que esté a cargo de liderar la transferencia de salida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que, en un acto protocolar, el pasado 3 de julio, Pareja refirió que Anderson demostró su capacidad de gestión en el ministerio como secretario general. “Tiene un profundo conocimiento de nuestra institución”, resaltó sobre el funcionario.

¿Cuáles fueron las actividades de Fujimori?

Mientras tanto, durante la jornada del lunes Keiko Fujimori llegó a la Embajada de Japón para reunirse con el embajador Tsuyoshi Yamamoto. La cita ocurrió un día después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, felicitara a Keiko Fujimori por su elección como presidenta.

Más tarde, la jefa de Estado electa se trasladó a la sede del Banco Central de Reserva (BCR), donde pidió al presidente del ente emisor, Julio Velarde, permanecer un periodo más al frente de la institución.

“He venido a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más”, refirió Fujimori", indicó.

Por la mañana, el excandidato presidencial del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, visitó Fujimori, para expresarle su saludo tras su proclamación y hacerle llegar una serie de propuestas que, a su juicio, deberían ser prioritarias durante los primeros meses de la próxima administración.

“Siguiendo la tradición histórica y democrática de un partido como el APRA he venido, en mi calidad de excandidato presidencial, a darle un saludo a la presidenta electa y recordarle algunos de los temas que estamos seguros se están poniendo énfasis con su equipo para los próximos meses”, manifestó a su salida.