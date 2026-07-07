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Resumen

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A puertas cerradas, Marco Vinelli, jefe del equipo de transición de Fuerza Popular, se reunió este lunes con el primer ministro Luis Arroyo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La cita dio inicio al proceso de transferencia entre el gobierno entrante de la mandataria electa Keiko Fujimori y el saliente de José Balcázar.

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