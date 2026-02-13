Ernesto Álvarez afirma que vacancia no debe sustentarse en elucubraciones, sino en “extremos de gravedad”

El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, afirmó que un pedido de vacancia contra el presidente José Jerí no procede en base a elucubraciones, sino que se requiere hechos ciertos o más detalles concretos.

En ese sentido, el titular de la PCM comentó que la vacancia presidencial es en realidad una ventana que la Constitución Política del Perú deja para casos extremos.

“Extremos de gravedad en los cuales no se pueda esperar a investigar y procesar a un presidente porque ha recibido coimas en sus empresas, ha dado un golpe de Estado o es evidente el hecho de que ha hecho negociado con la pandemia. Son cosas gravísimas”, subrayó.

Álvarez Miranda indicó que, en la actualidad, los congresistas y ciudadanos deben preguntarse si vale la pena la vacancia antes de la segunda vuelta y si los hechos imputados constituyen causal para la misma.

LEE MÁS: Congresistas alcanzan las 78 firmas para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra José Jerí

“¿Vale la pena cargar con la mochila antes de la primera vuelta? Y la segunda pregunta, un poco más profunda, es: ¿los hechos que aparecen, constituyen ciertamente una causal suficiente de vacancia?”, acotó.

Cabe indicar que los congresistas que impulsan la convocatoria a un pleno extraordinario a fin de debatir las mociones que buscan la salida del presidente José Jerí alcanzaron 79 firmas, es decir, una más de las requeridas para presentarla.

Hasta la noche del miércoles se había registrado 74 rúbricas de distintas bancadas (menos de Fuerza Popular y de Somos Perú). En el transcurso de este jueves, se sumaron las adhesiones de los legisladores Ariana Orué (Podemos Perú), Eduardo Salhuana, Idelso García, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) y Javier Padilla (Honor y Democracia), según pudo conocer El Comercio.

Sin embargo, minutos después se redujeron a 78 porque el legislador Luis Kamiche, de Alianza para el Progreso, retiró la suya.

Al respecto, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), advirtió en su cuenta de “X” (antes Twitter) que se detectaron solo 29 firmas válidas en el oficio para el pleno extraordinario que busca someter a debate las siete mociones en contra de José Jerí, en su condición de presidente del Congreso.