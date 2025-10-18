Ernesto el borrador. Crónica de Fernando Vivas sobre el presidente del Consejo de Ministros de José Jerí

Escucha la noticia
Los borrones del presidente José Jerí fueron ‘chongo’ machista de un veinteañero hormonal. Tenía que borrarlo para evitar más escarnio. Lo de Ernesto Álvarez fue mucho más serio, puro carbón para atizar el candelero; escrito por un señor grande y académico –es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres– que no se medía cuando escribía de lo que más detestaba: la izquierda y sus protestas.