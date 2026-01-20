Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Ernesto Álvarez en el centro de la polémica: el fastidio de un sector del Gabinete y en Somos Perú por dejar a José Jerí como “inexperto”
Ernesto Álvarez en el centro de la polémica: el fastidio de un sector del Gabinete y en Somos Perú por dejar a José Jerí como "inexperto"

Ernesto Álvarez en el centro de la polémica: el fastidio de un sector del Gabinete y en Somos Perú por dejar a José Jerí como “inexperto”

La presentación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en “Siempre a las ocho”, video podcast de El Comercio, ha generado molestia al interior del Ejecutivo y también en Somos Perú, partido del que proviene el mandatario José Jerí. No obstante, hasta el cierre de esta nota, no se tenía prevista su salida del Gabinete.

