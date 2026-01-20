Ernesto Álvarez en el centro de la polémica: el fastidio de un sector del Gabinete y en Somos Perú por dejar a José Jerí como “inexperto”

Álvarez, durante la entrevista con este Diario, sostuvo que el Jerí cayó “en una trampa” por parte del empresario chino Zhihua Yang y de otros hombres de negocios de la misma nacionalidad.

El somista se reunió clandestinamente, por lo menos, en dos oportunidades con el salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón. La primera vez el 26 de diciembre, cuando ingresó encapuchado, y la otra, el 6 de enero, cuando estaba con lentes oscuros. Esta segunda cita no registrada fue revelada por “Cuarto Poder” el último domingo.

Álvarez Mirada, al ser preguntado sobre si cree que la entrevista ofrecida le puede costar su puesto, al haber criticado al presidente Jerí, señaló que no, porque es el mismo mandatario el que ha aceptado sus errores. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

“El presidente Jerí por error suyo ha caído en una trampa, porque los videos, sobre todo el último obedece al interior de un negocio cerrado, donde es imposible que fuera del dueño o de su entorno personal hayan podido extraer ese video y ponerlo en circulación. Obviamente, para hacerle daño al presidente”, manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.

Incluso, Álvarez dijo que el mandatario no sorteó esta “trampa” debido a su juventud y a que “no está preparado para tantos cambios” en el último año, es decir, de su paso de congresista a presidente de la República.

“A mí manera de ver, el presidente ha caído en una trampa por los elogios y por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Uno, a los 38 años no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”, remarcó.

La molestia en el partido del corazón

Fuentes cercanas a la cúpula de Somos Perú indicaron que existe “fastidio” en la agrupación por las palabras usadas por Álvarez, sobre todo por sus frases donde deja entender que Jerí es “un inexperto”. Agregaron que esto deja mal parado al jefe del Estado y le resta autoridad frente a la opinión pública.

“El primer ministro pudo haber sido más diplomático en sus respuestas, es obvio que ha generado fastidio”, manifestaron.

Las mismas fuentes refirieron que el objetivo de Álvarez no fue defender al gobierno ni al presidente, sino “deslindar” del llamado “chifagate” y “buscar proteger su reputación”.

“En el partido, ahora, se percibe que él no ingresó a la Presidencia del Consejo de Ministros para servir al país, sino para sumar un cargo a su hoja de vida”, señalaron.

Sin embargo, las mismas fuentes refirieron que Somos Perú “no hará cuestión de Estado” sobre la continuidad o no del primer ministro y que respetarán la decisión que finalmente adopte Jerí en medio de la primera gran crisis de su gobierno.

Fuentes del Ejecutivo contaron a El Comercio que al interior del Consejo de Ministros también existe molestia sobre las expresiones de Álvarez Miranda.

No obstante, fuentes de Palacio de Gobierno y de la PCM han rechazado que ministros hayan solicitado al presidente Jerí la salida del jefe del Gabinete Ministerial.

“El jefe de los ministros es el premier, eso es falso”, señalaron las fuentes consultadas.

Así acudió José Jerí a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre del 2025 en San Borja. (Foto: Captura Punto Final)

A su salida de “Siempre a las ocho”, Álvarez Mirada-al ser preguntado por este Diario sobre si cree que la entrevista ofrecida le puede costar su puesto, al haber criticado al presidente Jerí- señaló que no, porque es el mismo mandatario el que ha aceptado sus errores.

“Él ha aceptado haber cometido errores, no es novedad, es un político joven, con mucho futuro y como cualquiera de nosotros puede cometer un error y es hidalgo aceptar”, acotó.

El presidente Jerí no ha realizado actos públicos este lunes, pero sí ha cursado dos cartas. Una dirigida al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, a través de la cual se pone a disposición de su oficina, que, según fuentes de El Comercio, le ha iniciado una investigación preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

“Reitero mi plena voluntad de colaborar con las actuaciones que disponga el Ministerio Público, dentro del respeto al debido proceso y a las garantías que ampara el ordenamiento jurídico vigente”, se lee en la misiva.

La otra carta estuvo dirigida a Elvis Vergara (Acción Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que también ha abierto pesquisa por las reuniones clandestinas del presidente. El tenor es el mismo: ofrece brindar sus declaraciones en el marco de la Constitución.

“El flaco favor”

El analista político Enrique Castillo afirmó que la postura del primer ministro “perjudica notablemente” la posición del presidente y del país.

“El presidente Jerí, en su mensaje emitido a las 2 a.m. del domingo, señaló que su relación con el empresario chino era de lo mejor, la más cordial. También señaló que, si le hubieran planteado algo deshonesto, irregular, él inmediatamente hubiera cortado la relación, con lo cual está indicando que no le pidieron absolutamente nada. Sin embargo, el primer ministro dice que le tendieron una trampa. ¿Por qué? Porque, según él, Jerí no habría accedido a pedidos que le había hecho el empresario chino. Esto es una notoria contradicción”, explicó.

En declaraciones a El Comercio, Castillo refirió que el jefe del Gabinete Ministerial ha abogado a la tesis de las versiones contradictorias.

“Adicionalmente, flaco favor le hace el primer ministro cuando señala que el presidente es un joven de 38 años que no tiene ninguna experiencia. ¿Qué hace, entonces, de presidente de la República encargado? ¿Cómo Álvarez, siendo primer ministro y hombre de mucha experiencia, está bajo el mando de un hombre sin experiencia, joven, incauto y que no tiene capacidad de discernir entre lo que es una trampa y algo regular?”, criticó.

Castillo, además, advirtió que el primer ministro le “está generando un problema de Estado al Perú”, al “meter a China” y decir que “estas maniobras oscuras, irregulares, deshonestas y traicioneras ha sido elaboradas por el gobierno chino, porque está molesto por la buena relación con los Estados Unidos”. “Esto revela una improvisación absolutamente clara y un intento burdo de justificar los desaguisados del presidente”, complementó.

Complica más al presidente

A su turno, el analista político Jeffrey Radzinsky consideró que las declaraciones del primer ministro “aumentan las contradicciones” entre las explicaciones que ha dado el presidente Jerí.

“El presidente Jerí dijo que había tenido estas citas para promover un acto por [el Día de la Amistad] entre el Perú y China, pero ahora sale el presidente del Consejo de Ministros a decir que lo han sorprendido. ¿Con qué lo han sorprendido? También es preocupante que no haya ningún filtro sobre quién se reúne con el presidente. El presidente se ha reunido con un proveedor del Estado”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky dijo que las expresiones de Álvarez “complican más” al mandatario “en vez de ayudarlo”.

“La relevancia no es sobre quién filtró la información, sino sobre los hechos que se han producido y que no han sido aclarados. Los hechos objetivos es que el presidente se reunió de manera irregular con un proveedor del Estados. También que recibió a otros empresarios en Palacio y no queda claro cuál fue la agenda. El punto central es la falta de transparencia”, sostuvo.