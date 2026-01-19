Ernesto Álvarez responde por citas no oficiales de José Jerí: la falta de filtros en Palacio, “la trampa” y su eventual renuncia a la PCM

Un día después de que se revelara que el presidente José Jerí recibió en Palacio de Gobierno a Ji Wu Xiaodong, empresario chino con una orden de arresto domiciliario y procesado por presunta tala ilegal de madera, el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, reconoció que el Ejecutivo “no tiene ningún filtro” que les permita saber si un invitado está siendo investigado, si tuvo una condena o si tiene antecedentes policiales.

Xiaodong-según informó el programa “Cuarto Poder”- visitó en tres oportunidades la Casa de Gobierno entre diciembre último y enero. En una de estas, se reunió con Jerí. Esto a pesar de que, de acuerdo con una pesquisa del Ministerio Público, estaría implicado en la presunta organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”.

En el video podcast “Siempre a las Ocho”, con Milagros Leiva, en El Comercio, el primer ministro refirió que “por falta de interoperabilidad” en el Estado, “Palacio no tiene ningún filtro”.

“Ninguna información, ningún sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público o que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales”, complementó.

Al ser consultado sobre si puede ingresar un narcotraficante o un asesino a Palacio de Gobierno, Álvarez Miranda respondió que “técnicamente, sí”. “Es uno de los grandes problemas que hemos observado a raíz de esto, es gravísimo”, remarcó.

El presidente del Consejo de Ministros dijo que no existe “mayor control”, porque los que ingresan usualmente son invitados “por alguien”.

Álvarez explicó que el ingreso de Xiaodong “obedece” a la misma lógica de las reuniones que tuvo Jerí con Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón, en el sentido de que este último y otros empresarios chinos le ofrecieron al presidente “un gran mega evento” por el Día de la Amistad del Perú y China “para que se luzca”.

“Entonces, es un engaño, es un engaña muchachos que tenía como trasfondo, seguramente, pedidos de distinto nivel o distinto grado, desde los más grandes hasta los más precarios y mezquinos”, remarcó.

El primer ministro indicó que “todo político tiene necesariamente una alta dosis de figuretismo” y “una falta de sentido del ridículo”, al ser consultado sobre si el presidente Jerí se dejó adorar el ego por los empresarios chinos para figurar.

Ernesto Álvarez, también expresidente del Tribunal Constitucional, consideró un error que nadie en Palacio de Gobierno haya “espulgado” a la delegación china y “ver quién tiene antecedentes fiscales, judiciales”. “No se hizo, se debería hacer, y sí [se va a corregir], pero las listas [de visitantes] tienen que ser entregadas un día antes”, subrayó.

Apunta a empresarios y a China

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros se refirió a las reuniones no registradas entre Jerí y Yang. Álvarez consideró que el mandatario “ha caído en una trampa”.

Incluso, responsabilizó inicialmente a China, porque el país asiático estaría “muy molesto” por la inversión que Estados Unidos realizará para remodelar la Base Naval del Callao. También apuntó a constructoras.

Álvarez, además, indicó que Yang o su entorno estaría detrás de la filtración de las imágenes de Jerí en el chifa Xin Yan (San Borja), a donde el el mandatario llegó encapuchado y junto al titular del Interior, Vicente Tiburcio, y en la tienda del referido empresario en el Centro de Lima, que fue clausurada por personal de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, según reveló “Cuarto Poder”. La primera fue el 26 de diciembre y la otra, el 6 de enero.

“El presidente Jerí por error suyo ha caído en una trampa, porque los videos, sobre todo el último obedece al interior de un negocio cerrado, donde es imposible que fuera del dueño o de su entorno personal hayan podido extraer ese video y ponerlo en circulación. Obviamente, para hacerle daño al presidente”, manifestó a El Comercio.

También subrayó que el presidente le ha asegurado que no se ha configurado un delito y que él actuó en buena fe.

“A mí manera de ver, el presidente ha caído en una trampa por los elogios y por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Uno, a los 38 años no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”, indicó.

Álvarez explicó que Jerí no informó desde el inicio sobre la presencia de Tiburcio en el chifa de Yang “para no implicarlo”. “Es normal que, tras operativos policiales, en días feriados, la comitiva vaya a comer algo, yo mismo he podido estar en una situación así”, remarcó.

El primer ministro dijo que detrás de las denuncias a Jerí podrían estar la expresidenta Dina Boluarte, cuyo hermano Nicanor Boluarte era cercano a Yang. Pero también deslizó que podía estar China.

“Puede ser China muy molesta por lo de la Base Naval del Callao, porque nosotros hemos dicho transparentemente de que el Perú debe ser aliado de Estados Unidos. Pueden ser las empresas constructoras que han visto paralizados sus proyectos en muchos lugares del Perú [...] Pueden ser grupos políticos que imagino se habrán acercado al presidente para lograr su apoyo en elecciones, y el presidente, obviamente, les ha dicho que no. Pueden ser las mafias que operan en nuestro país”, expresó.

Minutos después, el primer ministro precisó que no se refería al Estado chino, sino a “grupos comerciales que están detrás de las ventajas que ofrece la cercanía entre el Perú y China”.

Al ser consultado por este Diario sobre si sus palabras pueden generar un impasse diplomático con China, respondió: “espero que no”. “Ese es un ejemplo radical, un extremo que gráfica el hecho que cualquiera o muchos pueden tener el deseo de derribar a Jerí”, sostuvo.

“Empresarios de dudosa categoría”

El titular de la PCM señaló que, aunque el jefe de Estado le haya dicho que no le pidieron nada, “yo entiendo que en algún momento ha habido un requerimiento y el presidente no lo ha hecho”.

En ese sentido, Álvarez indicó que a raíz del “no” del presidente a estos empresarios es que lo sometido a “un castigo”.

“[Jerí] ha cometido errores, él los ha aceptado, ha aceptado el error de continuar reuniéndose con empresarios de dudosa categoría. Él [Zhihua Yang] o su entorno han filtrado los videos, presumiblemente para castigarlo a él. Nadie filtra videos de su propio negocio cuando todavía tiene aspiraciones para relacionarse o ganar un negocio”, cuestionó.

“Jerí en medio de su error y juventud ha dicho ‘no’ y este es el castigo, lo quieren derribar por no haberse sometido a un poder económico, comercial, extraño y subalterno”, mencionó.

¿Se viene su renuncia?

El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, en otro momento de la entrevista, contó que le pidió al presidente que sea sincero y que le diga si en estas reuniones con empresarios chinos hubo o no un acto de corrupción. La respuesta de Jerí fue que “no”, detalló.

“Y yo le creo al presidente, porque él no tiene por qué mentir. Él no tiene por qué someterse al poder del dinero”, complementó.

En “Siempre a las Ocho”, el primer ministro hizo referencia a la serie “House of Cards”, al remarcar que en esta hay una frase del protagonista Frank Underwood (interpretado por el actor Kevin Spacey), donde señala que “el ser humano siempre se sacrifica ante el poder o ante el dinero”. “Quienes se sacrifican y se consagran al dinero no merecen respeto”, añadió.

Álvarez precisó que, si Jerí reconocía un acto de corrupción, su postura sería la de irse de la PCM. “Con corrupción no se puede trabajar”, acotó.

Tras el video podcast, el presidente del Consejo de Ministros señaló, ante una consulta de este Diario, que “hasta el momento no hay evidencia alguna” de que el mandatario más allá de sus errores haya cometido o intentado cometer un delito.

“Si surgieran esas evidencias que nos hagan pensar que Jerí haya tenido la intención o haya cometido un delito, ya caería cualquier posibilidad de mantenerse en el gobierno, básicamente sería un descrédito para la trayectoria profesional de los ministros”, sostuvo.

Además, dijo que no cree que la Fiscalía de la Nación deba abrir investigación a Jerí, pero sí “revisar las actividades económicas” de los empresarios chinos con los que se reunió, a fin de “ver si encuentra algún indicio de delito”. “Por parte del presidente, es obvio que no ha habido ningún acto delictivo”.

Rechazó que las citas en las que participó Jerí con Zhihua Yang haya sido para direccionar licitaciones para la compra de armas para la Policía Nacional y para la instalación de cámaras en los buses de transporte público.

“No, definitivamente, lo niego, porque estos procesos, el de las cámaras es abierto. Hemos revisado y él mismo [presidente] ha negado la posibilidad de haber hecho cualquier tipo de favoritismo para estos empresarios y en general”, expresó.

Álvarez Miranda, al ser preguntado sobre si cree que la entrevista ofrecida le puede costar su puesto, al haber criticado al presidente Jerí, señaló que no, porque es el mismo mandatario el que ha aceptado sus errores.

“Él ha aceptado haber cometido errores, no es novedad, es un político joven, con mucho futuro y como cualquiera de nosotros puede cometer un error y es hidalgo aceptar”, acotó.

Abona a las contradicciones

El analista político Enrique Castillo afirmó que la postura del primer ministro “perjudica notablemente” la posición del presidente y del país.

“El presidente Jerí, en su mensaje emitido a las 2 a.m. del domingo, señaló que su relación con el empresario chino era de lo mejor, la más cordial. También señaló que, si le hubieran planteado algo deshonesto, irregular, él inmediatamente hubiera cortado la relación, con lo cual está indicando que no le pidieron absolutamente nada. Sin embargo, el primer ministro dice que le tendieron una trampa. ¿Por qué? Porque, según él, Jerí no habría accedido a pedidos que le había hecho el empresario chino. Esto es una notoria contradicción”, explicó.

En declaraciones a El Comercio, Castillo refirió que el jefe del Gabinete Ministerial ha abogado a la tesis de las versiones contradictorias.

“Adicionalmente, flaco favor le hace el primer ministro cuando señala que el presidente es un joven de 38 años que no tiene ninguna experiencia. ¿Qué hace, entonces, de presidente de la República encargado? ¿Cómo Álvarez, siendo primer ministro y hombre de mucha experiencia, está bajo el mando de un hombre sin experiencia, joven, incauto y que no tiene capacidad de discernir entre lo que es una trampa y algo regular?”, criticó.

Castillo, además, advirtió que el primer ministro le “está generando un problema de Estado al Perú”, al “meter a China” y decir que “estas maniobras oscuras, irregulares, deshonestas y traicioneras ha sido elaboradas por el gobierno chino, porque está molesto por la buena relación con los Estados Unidos”. “Esto revela una improvisación absolutamente clara y un intento burdo de justificar los desguisados del presidente”, complementó.

En otro momento, el analista político opinó que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, debe renunciar a su cargo, por haber ocultado su presencia en el chifa.

“El ministro del Interior asistió a esa cena, calló su participación y no lo confesó. El primer ministro debería pedirle su renuncia al ministro del Interior; si no lo hace, está demostrando entonces que hay una complicidad entre todos, que están ocultando las cosas y formando una gran comunidad en la cual la mentira es la base de la relación”, acotó.

Complica más al presidente

A su turno, el analista político Jeffrey Radzinsky consideró que las declaraciones del primer ministro “aumentan las contradicciones” entre las explicaciones que ha dado el presidente Jerí.

“El presidente Jerí dijo que había tenido estas citas para promover un acto por [el Día de la Amistad] entre el Perú y China, pero ahora sale el presidente del Consejo de Ministros a decir que lo han sorprendido. ¿Con qué lo han sorprendido? También es preocupante que no haya ningún filtro sobre quién se reúne con el presidente. El presidente se ha reunido con un proveedor del Estado”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky dijo que las expresiones de Álvarez “complican más” al mandatario “en vez de ayudarlo”.

“La relevancia no es sobre quién filtró la información, sino sobre los hechos que se han producido y que no han sido aclarados. Los hechos objetivos es que el presidente se reunió de manera irregular con un proveedor del Estados. También que recibió a otros empresarios en Palacio y no queda claro cuál fue la agenda. El punto central es la falta de transparencia”, sostuvo.

El también director de GFP Consultores señaló que una eventual censura a Jerí debe ser analizada en el marco electoral.

“Esto va a ir de la mano de la aprobación o desaprobación que tenga el presidente, así como les era rentable políticamente a los congresistas sacar a Dina Boluarte y lo hicieron antes de comenzar la campaña, lo que están viendo ahora es que un presidente que tenía una aprobación muy potente va a caer rápidamente”, finalizó.