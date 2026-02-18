Ernesto Álvarez sobre José Jerí: “Si algo hay que corregir es que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha”

Escuchar
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, consideró que la censura al mandatario José Jerí (Somos Perú) por parte del Congreso no constituye “un golpe”, pero sí “es una infracción constitucional”. Agregó que la salida del jefe del Estado debió realizarse a través de la vacancia.

